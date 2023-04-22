РПЛ перестала показывать в YouTube матчи тура в прямом эфире по подписке
Мир РПЛ перестала показывать в прямом эфире по подписке все матчи тура в YouTube.
Раньше матчи Премьер-лиги показывали в YouTube за границей.
«Дорогие подписчики! К сожалению, мы попали под ограничения YouTube в отношении всех российских каналов.
Блокировка возможности монетизации означает, что мы больше не можем использовать функцию «Спонсорство» и проводить прямые трансляции матчей.
Мы прилагаем все усилия, чтобы продолжить предоставлять вам качественный контент, как только для этого появятся новые возможности. Обо всех обновлениях и изменениях в политиках YouTube мы обязательно сообщим.
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Возврат денежных средств за «Спонсорство» регулируется правилами платформы. Пожалуйста, следите за оповещениями и уведомлениями от YouTube.
Благодарим вас за поддержку и надеемся на понимание в данной ситуации», – говорится в заявлении лиги для подписчиков в ютубе.
Напомним, в феврале «Матч ТВ», вещатель РПЛ, объявил, что перестал обновлять ютуб-канал: «Невозможно строить деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает».
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ставь класс если любишь маму
конечно, другого не умеют, именно поэтому весь блок наты, усираясь изо всех сил, берёт за щеку на украине)))