РПЛ перестала показывать в YouTube матчи тура в прямом эфире по подписке

Мир РПЛ перестала показывать в прямом эфире по подписке все матчи тура в YouTube.

Раньше матчи Премьер-лиги показывали в за границей.

«Дорогие подписчики! К сожалению, мы попали под ограничения YouTube в отношении всех российских каналов.

Блокировка возможности монетизации означает, что мы больше не можем использовать функцию «Спонсорство» и проводить прямые трансляции матчей.

Мы прилагаем все усилия, чтобы продолжить предоставлять вам качественный контент, как только для этого появятся новые возможности. Обо всех обновлениях и изменениях в политиках YouTube мы обязательно сообщим.

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Возврат денежных средств за «Спонсорство» регулируется правилами платформы. Пожалуйста, следите за оповещениями и уведомлениями от YouTube.

Благодарим вас за поддержку и надеемся на понимание в данной ситуации», – говорится в заявлении лиги для подписчиков в ютубе.

Напомним, в феврале «Матч ТВ», вещатель РПЛ, объявил, что перестал обновлять ютуб-канал: «Невозможно строить деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает».

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