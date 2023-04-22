РПЛ перестала показывать в YouTube матчи тура в прямом эфире по подписке

Теги премьер-лига Россия телевидение Организация РПЛ интернет Политика Матч ТВ YouTube Футбол

Мир РПЛ перестала показывать в прямом эфире по подписке все матчи тура в YouTube.

Раньше матчи Премьер-лиги показывали в YouTube за границей.

«Дорогие подписчики! К сожалению, мы попали под ограничения YouTube в отношении всех российских каналов.

Блокировка возможности монетизации означает, что мы больше не можем использовать функцию «Спонсорство» и проводить прямые трансляции матчей.

Мы прилагаем все усилия, чтобы продолжить предоставлять вам качественный контент, как только для этого появятся новые возможности. Обо всех обновлениях и изменениях в политиках YouTube мы обязательно сообщим.

Возврат денежных средств за «Спонсорство» регулируется правилами платформы. Пожалуйста, следите за оповещениями и уведомлениями от YouTube.

Благодарим вас за поддержку и надеемся на понимание в данной ситуации», – говорится в заявлении лиги для подписчиков в ютубе.

Напомним, в феврале «Матч ТВ», вещатель РПЛ, объявил, что перестал обновлять ютуб-канал: «Невозможно строить деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает».

«Матч ТВ» ушел с ютуба. Не хотят там работать из-за мартовских банов НТВ и ТНТ

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61 комментарий

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Дядя ТУРА
Ответ Леха Гибкий
Кстати без приколов на одноклассниках классный плеер. У меня на кухне плохой интернет, смотрю на ок трансы матчтв, на матчтв лагает
да и аудитория там огонь)) все про Билл Гейтса, Байдена, фонд Сороса знает.
ставь класс если любишь маму
+61
-5
+56
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Дядя ТУРА
давайте в одноклассниках показывайте
+48
-7
+41
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bers017
перестаньте еще и зрителей на стадионы пускать...ах да...
+38
-3
+35
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ПавелАвер
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Спортс ещё есть. Островок свободного мнения :)
скоро и спортс закроют коменты ,вот увидишь.
+19
-2
+17
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Alexandr Kuzavko
Помню, года 4 тому назад, на ютубе для иностранцев все трансляции были бесплатными. Можно было с ВПНом на халяву наблюдать за нашим паноптикумом. Но, к сожалению, лавочку быстро прикрыли(
+17
-2
+15
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Raul14
Рутуб в деле😆
+15
-3
+12
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Ярик01
Ответ Alexandr Kuzavko
Помню, года 4 тому назад, на ютубе для иностранцев все трансляции были бесплатными. Можно было с ВПНом на халяву наблюдать за нашим паноптикумом. Но, к сожалению, лавочку быстро прикрыли(
Ценность еще была, что с интершумом
+11
-1
+10
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Влад Путман
Перейдут на китайскую платформу, ведь друзья платят 50 тыщ баксов.
+16
-9
+7
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Дядя ТУРА
Ответ Леха Гибкий
То ли дело аудитория спортса, которая знает всё про путина, политику, власть и международные конфликты.
вы часть этой аудитории
+8
-3
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ПавелАвер
скоро и спортс закроют коменты ,вот увидишь.
Не дай бог. Это то, почему я здесь сижу ☹️
+6
-2
+4
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Леха Гибкий
Ответ Дядя ТУРА
давайте в одноклассниках показывайте
Кстати без приколов на одноклассниках классный плеер. У меня на кухне плохой интернет, смотрю на ок трансы матчтв, на матчтв лагает
+13
-9
+4
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Marsel Bodro
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Спортс ещё есть. Островок свободного мнения :)
"экспертного мнения"
+3
0
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Marsel Bodro
Кто-то смотрел их там?
+4
-1
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Пробивной вратарь
Ответ Latygiev
Потому что в ютубе нагло и демонстративно убивают наши каналы и ограничивают другие наши каналы Совершенно логично и адекватно не развивать в таких условиях эту платформу. Впрочем, у петрушек своё альтернативное мнение. ты ещё поди-ка и в бучу веришь)))
Все пророссийские каналы, кот отмазывают РФ и пропогандируют войну, надо закрыть, они все в телеге сидят, а телега свободный ресурс. Поэтому, после войны, найти и наказать всех.
+2
0
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ezheloko
Никто не делает больше для закрытия ютуба в России чем сам ютуб. Какие там ЧБД с их уходом в ВК.
+4
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Snafu
Ответ Marsel Bodro
Кто-то смотрел их там?
Я смотрел. Живу не в РФ, очень удобно было, стоило копейки и никакого гемора с vpn.
+4
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Леха Гибкий
Ответ Дядя ТУРА
вы часть этой аудитории
Ну я и не в белом пальто угараю над юзерами одноклассников, особенно будучи в топ100 спортса ;)
+2
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sprmn
Ответ Raul14
Рутуб в деле😆
Помню несколько лет назад зашел на Рутуб и там нельзя было пропустить рекламу более того по окончанию там был тест о чем реклама была который надо было выполнить перед просмотром видео)))
+2
0
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Vitto
Ответ Snafu
Я смотрел. Живу не в РФ, очень удобно было, стоило копейки и никакого гемора с vpn.
Так возвращайся в РФ.
+2
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Скоро и Ютуб заблокируют вообще наверное
+5
-3
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Pablo Rodrigues
Т.е. за почти 17 лет на "отжатых" VK, Ok, Rutube, регулярно заливая бюджетными деньгами, так и не смогли сделать платформу для прямого онлайн-вещания рос.футбола для рос. зрителя, но виноваты все равно пиндосы))))))
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Latygiev
Ответ ПавелАвер
кроме коррупции в межгалактических масштабах ,другого развивать у нас не умеют. Либо кланятся ,то к Китайцам ,теперь ещё и к Африканцам и все они для нас новые братья😄. А у тебя бот такая работа ,всё отрицать. строчи коменты дальше .
на бота, чувачок, пока ты тянешь)))
конечно, другого не умеют, именно поэтому весь блок наты, усираясь изо всех сил, берёт за щеку на украине)))
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Love_AC_Milan_1899
Россия через год=Северная Корея.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ПавелАвер
потомучто в ютубе можно ещё коменты оставлять ,а власть борется с любыми проявлениями инокомыслия. Да и по их мнению ютуб это зло😀
Спортс ещё есть. Островок свободного мнения :)
+5
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Абдулов Алексей
Ответ Marsel Bodro
Кто-то смотрел их там?
Я смотрел, когда они ещё бесплатными были для россиян. Интершум без бестолковых матчтвшных комментаторов самое то было.
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