Валиева о произвольной на Олимпиаде-2022: «Я специально раза три посмотрела, со слезами на глазах. Мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт»

Камила Валиева рассказала о переживаниях из-за отстранения на Олимпиаде-2022.

После командного турнира в Пекине фигуристку отстранили от личных соревнований из-за положительной допинг-пробы на чемпионате России. Спортивный арбитражный суд снял временное отстранение, и Валиева смогла принять участие в личном турнире. По итогам соревнований она заняла четвертое место.

– К тебе популярность пришла довольно рано. А сама ты когда осознала, что действительно делаешь что-то очень хорошо?

– Наверное, только после Олимпиады. Я очень боялась почувствовать это до Олимпиады, мне казалось, что я перестану работать над собой. Но все равно я просто пересматривая свои программы понимала, что я делаю хорошо.

– А ты все свои прокаты пересматриваешь? Или только хорошие?

– Ну нет, иногда плохие тоже смотрю, но не могу пересмотреть некоторые программы, просто не хочу. Когда мне не надо.

– Например, произвольную с Олимпиады.

– Это я сделала. Я специально раза три посмотрела, со слезами на глазах. Посмотрела, потому что мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт – как это выглядело со стороны и что у меня было внутри. И я посмотрела, и меня просто отпустило – хорошо, это уже случилось, ну и все. Ну и хватит об этом думать.

Я понимала, что если бы я хоть на пару дней прилетела в Москву, что невозможно было тогда сделать из-за ковида, но, мне казалось, что смена обстановки мне помогла бы чуть-чуть выдохнуть. Ты на команднике такой свеженький. Упали? Все хорошо, в личке будет лучше.

А когда ты в этом еще десять дней и при этом у тебя какие-то грузы сзади появляются, ты понимаешь, что некоторые спортсмены в столовой очень так странно смотрят, оборачиваются, и ты не можешь об этом не думать. И ты понимаешь, что вроде бы сильная девочка, но… Мне было так тяжело прыгать из-за того, что я себе построила и из-за того, что на меня навалилось. Поэтому смена обстановки была бы кстати.

– Когда ты каждое утро просыпаешься и не знаешь, будешь ли участвовать – как выходить и, например, на скакалке в зале прыгать?

– Это было наоборот нормально. Я сначала даже боялась выйти в тренажерный зал, потому что мне сказали: ты не должна там появляться на тренировках. Меня сначала же отстранили, я один день гуляла, а второй день я уже пошла тренироваться. Это для меня наоборот какое-то расслабление: я работаю, все хорошо, прыгаю на скакалке. Эта рутина меня успокаивала.

Но самое такое, это когда ты выходишь на тренировку, а там вместо нескольких фотографов прям целая арена из вот этих щелкающих фотоаппаратов. Чтобы ты ни сделала – все сфотографировали, все выложили. Ты привыкший уже быть под камерами, но прям до такого состояния… Я все время так смотрела и думала: божечки! – сказала в подкасте «Произвольная программа».