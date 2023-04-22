Валиева о произвольной на Олимпиаде-2022: «Я специально раза три посмотрела, со слезами на глазах. Мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о переживаниях из-за отстранения на Олимпиаде-2022.

После командного турнира в Пекине фигуристку отстранили от личных соревнований из-за положительной допинг-пробы на чемпионате России. Спортивный арбитражный суд снял временное отстранение, и Валиева смогла принять участие в личном турнире. По итогам соревнований она заняла четвертое место.

– К тебе популярность пришла довольно рано. А сама ты когда осознала, что действительно делаешь что-то очень хорошо?

– Наверное, только после Олимпиады. Я очень боялась почувствовать это до Олимпиады, мне казалось, что я перестану работать над собой. Но все равно я просто пересматривая свои программы понимала, что я делаю хорошо.

– А ты все свои прокаты пересматриваешь? Или только хорошие?

– Ну нет, иногда плохие тоже смотрю, но не могу пересмотреть некоторые программы, просто не хочу. Когда мне не надо.

– Например, произвольную с Олимпиады.

– Это я сделала. Я специально раза три посмотрела, со слезами на глазах. Посмотрела, потому что мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт – как это выглядело со стороны и что у меня было внутри. И я посмотрела, и меня просто отпустило – хорошо, это уже случилось, ну и все. Ну и хватит об этом думать.

Я понимала, что если бы я хоть на пару дней прилетела в Москву, что невозможно было тогда сделать из-за ковида, но, мне казалось, что смена обстановки мне помогла бы чуть-чуть выдохнуть. Ты на команднике такой свеженький. Упали? Все хорошо, в личке будет лучше.

А когда ты в этом еще десять дней и при этом у тебя какие-то грузы сзади появляются, ты понимаешь, что некоторые спортсмены в столовой очень так странно смотрят, оборачиваются, и ты не можешь об этом не думать. И ты понимаешь, что вроде бы сильная девочка, но… Мне было так тяжело прыгать из-за того, что я себе построила и из-за того, что на меня навалилось. Поэтому смена обстановки была бы кстати.

– Когда ты каждое утро просыпаешься и не знаешь, будешь ли участвовать – как выходить и, например, на скакалке в зале прыгать?

– Это было наоборот нормально. Я сначала даже боялась выйти в тренажерный зал, потому что мне сказали: ты не должна там появляться на тренировках. Меня сначала же отстранили, я один день гуляла, а второй день я уже пошла тренироваться. Это для меня наоборот какое-то расслабление: я работаю, все хорошо, прыгаю на скакалке. Эта рутина меня успокаивала.

Но самое такое, это когда ты выходишь на тренировку, а там вместо нескольких фотографов прям целая арена из вот этих щелкающих фотоаппаратов. Чтобы ты ни сделала – все сфотографировали, все выложили. Ты привыкший уже быть под камерами, но прям до такого состояния… Я все время так смотрела и думала: божечки! – сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа».

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51 комментарий

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Mi Vi
Ответ Willy Troll
Надо обязательно выпендриться и ввернуть нерусское словечко "гештальт". Интересно, сколько народу полезло в гугл прямо сейчас, чтобы узнать что это.
Это обычное слово, если куча людей полезло в гугл, то это печально для нашего образования 🤷‍♀️
+25
-2
+23
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Viktoria dek
Ответ Lilek Li
...и со стаканом в руках))
Опять Вы тут... И как не странно под новостью Камилы)
+21
-2
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Владислава Крюкова
Ответ Willy Troll
Надо обязательно выпендриться и ввернуть нерусское словечко "гештальт". Интересно, сколько народу полезло в гугл прямо сейчас, чтобы узнать что это.
А слова "картофель" или "портфель" вас не смущают?) они же нерусские, а из того же языка, что и "гештальт"
+15
-2
+13
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Лилибет
Все ещё надеюсь,что с ее ментальным состоянием работают,а не просто задабривают плюшками внутри страны
+16
-7
+9
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Александр Шульгин
Из за нее под объективами оказалиись и другие девчонки которые не были не в чем виноваты, а также все члены командника и это тоже на них повлияло негативно. Но вылизывание спортсмена у которого нашли допинг продолжается. Верю что справедливость есть и на это уже указывает то что с ней произошло но должна быть ещё и ответственность. Жду решения КАС и самого серьезного наказание для нее и ее окружения включая тренеров, врачей, родственников. Справедливость должно восторжествовать в полном объеме.
+7
-1
+6
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N-fox
Камила - сильная личность. Я в нее верю!
+31
-26
+5
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Юлия Ягунова
Все же даже морально ставить на командник на кп и пп не надо было ее.
+8
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*MVP*
Ответ Евгений Румкин
Огромное уважение тебе Камила! Настоящая Чемпионка!
под допингом?
+7
-2
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Olga.t
Ответ Лизавета Анна -Мария
О милосердии вам никто и никогда не говорил? Хотя бы в словах ((
Милосердие?
Там просто здравый смысл отсутствует. Мадам нашла себе цель для буллинга и активно изливает желчь на Камилу. Возможно, её жизнь от этого становится лучше)
+6
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22somebody22
Жаль,что она была ещё слишком маленькой и неопытной,чтобы разозлиться хорошенько и назло всем откатать чисто свои проги в личке.Столько срывов в произвольной явно были лишними.Был шанс откатать на 1-е место,и пусть бы все судьи,Бахи и прочие,головы себе бы сломали,как распределить призовые места.Хотя,конечно,в такой ситуации и опытный спортсмен неизвестно как себя бы повёл.
+9
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+4
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Viktoria dek
Ответ BeastI666I
гештальд уже закрыт... решение ВАДА вынесено
Это какое такое ВАДА вынесло решение? Ознакомьте, пожалуйста... И да, "закрывать гештальт" будет CAS, а не как не ВАДА)
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Владислава Крюкова
Ответ BeastI666I
гештальд уже закрыт... решение ВАДА вынесено
Это какое?
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закрыт по беспределу
Ответ Юлия Ягунова
Все же даже морально ставить на командник на кп и пп не надо было ее.
С командником вроде логично всë было: выступали сильнейшие в своих видах.

А вот когда бабахнула новость о положительной пробе, следовало сняться с личного турнира, моë мнение. Причëм сделать это можно было очень красиво.
+4
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Loliloo
Ответ Willy Troll
Надо обязательно выпендриться и ввернуть нерусское словечко "гештальт". Интересно, сколько народу полезло в гугл прямо сейчас, чтобы узнать что это.
При этом она его употребила не к месту. Посмотрела, поплакала -и это ее удовлетворило? Вот если бы она выиграла следующие ОИ, тогда можно говорить о закрытии гештальта
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Tomas Nepotrebko
Ответ Листок яблони
А я сильнее.
верю в тебя!
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Viktoria dek
Ответ Syndycate
Оно из ПЧ, там все такие)
Ааа, тогда понятно...
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Syndycate
Ответ Лизавета Анна -Мария
О милосердии вам никто и никогда не говорил? Хотя бы в словах ((
Оно из ПЧ, там все такие)
+5
-3
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Loliloo
Ответ Александр Шульгин
Из за нее под объективами оказалиись и другие девчонки которые не были не в чем виноваты, а также все члены командника и это тоже на них повлияло негативно. Но вылизывание спортсмена у которого нашли допинг продолжается. Верю что справедливость есть и на это уже указывает то что с ней произошло но должна быть ещё и ответственность. Жду решения КАС и самого серьезного наказание для нее и ее окружения включая тренеров, врачей, родственников. Справедливость должно восторжествовать в полном объеме.
Абсолютно согласна, Очень рада, что есть ещё настоящие фанаты фигуристок , а не глоры Тутберидзе.
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Loliloo
Ответ закрыт по беспределу
С командником вроде логично всë было: выступали сильнейшие в своих видах. А вот когда бабахнула новость о положительной пробе, следовало сняться с личного турнира, моë мнение. Причëм сделать это можно было очень красиво.
Да, нужно было снимать, Камила осталась бы только в выигрыше, все считали бы её непобежденной. Я думаю, при аналогичных прокатах золото отдали бы Саше,а так федра уготовила ей роль вечно бронзовой.
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Лакс
Думал, что она избегала тогда новостей, а оказалось что нет. Сама отслеживала все эти дни решение вопроса о допуске и одновременно видела все остальное, что писали про неё.
И отсюда опять вопросы к тренерам и функционерам, которые должны были оградить её от новостей.
Выглядит это со стороны так, что они не верили в положительное решение и махнули рукой.
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Алексей Токарев
Ответ Willy Troll
Надо обязательно выпендриться и ввернуть нерусское словечко "гештальт". Интересно, сколько народу полезло в гугл прямо сейчас, чтобы узнать что это.
Я часто слышу эту фразу "закрыть гештальт" и у неё вроде бы нету русского аналога.
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Targar
Ответ TravenS
Теории заговора в деле — конкуренты, накачали) ловите ещё одну — у нас закрывали на это глаза (взятки, указание свыше), а на олимпиаде внезапно не оказалось крыши
Камила не нуждалась в допинге. это не теория заговора! посмотри на цифры, посмотри на ее результаты, посмотри на ее мировые рекорды. она никогда раньше не давала положительный результат на допинг.
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Владислава Крюкова
Ответ BeastI666I
так известно же какое. из-за него все шум.
Так какое, раз известно?
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Viktoria dek
Ответ BeastI666I
так раз известно, то зачем называть. известно же... скандал из-за него, лишение медали и пр. ну погугли
Ещё раз, ВАДА никакое решение не выносит, решение должен вынести CAS...
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Лакс
Ответ Владислава Крюкова
А как её должны были оградить от новостей? Телефон отобрать?
Достаточно было объяснить что они занимаются её проблемой и сообщат своевременно то, что необходимо, а ей надо просто оградиться насколько возможно и тренироваться.
И вообще то это очевидно, поэтому я и думал, что так и было.
А насчет телефона, то да, некоторые тренеры и руководители сборных действительно запрещают даже взрослым спортсменам соцсети на ответственных стартах.
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