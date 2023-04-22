«Реал» с общим счетом 8:0 выиграл 4 матча подряд – в Ла Лиге и ЛЧ

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Сельта Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» одержал четыре победы подряд c одинаковым счетом – 2:0.

Команда Карло Анчелотти сегодня обыграла «Сельту» (2:0) в 30-м туре Ла Лиги.

С таким же счетом мадридцы выиграли три предыдущих матча: против «Кадиса» и дважды против «Челси».

Далее «Реал» выступит в гостях у «Жироны» – это случится 25 апреля.

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28 комментариев

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f0rmoceft
Хорошо идём, тьфу тьфу...
+28
-3
+25
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U. M. A. Muhammad
Обидно что проигрываем чемпионат из-за собственных оплошностей. Из-за ничьих в абсолютно проходных матчах. Реал Мадрид проигрывает какие то турниры только когда сам совершает ошибки. Не помню чтобы какая то команда прошла на классе либо же опередила в чемпионате Реал доминируя на Реалом.
+30
-12
+18
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MADRiD_00
Меня очень волнует дисквалификация Милитао на первую встречу с Сити. Он как лидер защиты нужен как воздух. Надеюсь Рюди будет защищать надёжно. Тем более он знает как играть против грозного Сити. Удачи Реалу🤍
+15
-1
+14
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Granero-24
Оборона хороша! Но и Куртуа зверь, как он Аспасу не дал забить!!!
+10
-2
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зак
интересное изменение, в прошлом сезоне справа в атаке играл Вальверде чтобы спускать вниз помогать полузащите, а в этом сезоне Камавинга играет с лева в защите чтобы поднимается выше и помогать полузащите, зеркальный Реал))
+7
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+6
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инок
Так и продолжать Реал. Вы набрали хороший ход. Успехов вам и 1/2 ЛЧ
+7
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+5
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Alisher Yusufov
Ответ леннорыч-абрамович
Холланд может сделать 8:9
В твоих снах если только)
+8
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Майрамбек Абдыкадыров
На данный момент Камавинга лучший молодой игрок мира
+9
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zzzeeerrrooo
Ответ MADRiD_00
Вот по этому и говорю что это меня волнует 😊 Надо признать что Холанд очень силён в свои 22 года. Игра с корпусом, скорость, удар все у него есть и все на высоком уровне!
тоже интересно, что придумает Анчелотти
Сити очень уверенно играет
+5
-1
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Raul14
Ответ леннорыч-абрамович
Холланд может сделать 8:9
на твоём месте я бы сидел молча))
+5
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Raul14
Ответ Роман
Пока БЧК с 1 голом отскакивает, Реал уверено забивает 2.
причем левыми))
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udiekemen
Камавинга кнш классный игрок, дриблинг классный +ещё и отбирает
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MADRiD_00
Ответ zzzeeerrrooo
он точно не знает как играть против Сити с Холландом Эрлинг просто продавит Начо Или Алабу да и ребята по типу Рюдигера отлетает от него как кегли
Вот по этому и говорю что это меня волнует 😊
Надо признать что Холанд очень силён в свои 22 года. Игра с корпусом, скорость, удар все у него есть и все на высоком уровне!
+3
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ MADRiD_00
Меня очень волнует дисквалификация Милитао на первую встречу с Сити. Он как лидер защиты нужен как воздух. Надеюсь Рюди будет защищать надёжно. Тем более он знает как играть против грозного Сити. Удачи Реалу🤍
он точно не знает как играть против Сити с Холландом
Эрлинг просто продавит Начо Или Алабу
да и ребята по типу Рюдигера отлетает от него как кегли
+6
-4
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Loginov
Игроки Сити делают поспешные выводы, что они уже в финале, за это можно поплатится ещё раз, ну Милитао нет, жалко, во втором появится надеюсь, и ещё Алаба у нас в травме, дай Бог поправится до этого времени
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белошип
Ответ U. M. A. Muhammad
Обидно что проигрываем чемпионат из-за собственных оплошностей. Из-за ничьих в абсолютно проходных матчах. Реал Мадрид проигрывает какие то турниры только когда сам совершает ошибки. Не помню чтобы какая то команда прошла на классе либо же опередила в чемпионате Реал доминируя на Реалом.
Сейчас глоры кабинета напомнят тебе про 3 подряд отскока в класико)
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зак
если не судеская игра с бчк и Реал не побежал бы вперед забивать и слив Жёлтым, можно было бы бороться за чемпионство)
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Роман
Пока БЧК с 1 голом отскакивает, Реал уверено забивает 2.
+6
-5
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Игорь Новиков
Ответ зак
интересное изменение, в прошлом сезоне справа в атаке играл Вальверде чтобы спускать вниз помогать полузащите, а в этом сезоне Камавинга играет с лева в защите чтобы поднимается выше и помогать полузащите, зеркальный Реал))
Интересная мысль!
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зак
Ответ Игорь Новиков
Интересная мысль!
поэтому Реал стал больше играть в атаку и прессинговать выше, но и пропускать стал больше..
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Homelender_666
Ответ леннорыч-абрамович
Холланд может сделать 8:9
Слабый байт. Переделывай
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Женёк Кропухинский
У Реала просто "проклятие" лиги чемпионов после десимы. Долго ждали и открыли этот ящик пандоры.
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Азамат Кабертай
Ответ U. M. A. Muhammad
Обидно что проигрываем чемпионат из-за собственных оплошностей. Из-за ничьих в абсолютно проходных матчах. Реал Мадрид проигрывает какие то турниры только когда сам совершает ошибки. Не помню чтобы какая то команда прошла на классе либо же опередила в чемпионате Реал доминируя на Реалом.
Это было давно, во времена Барселоны Гвардиолы. Были такие сезоны, к сожалению
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Пако
Нельзя было проигрывать "Вильярреалу"!
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nurikkkk
Ответ zzzeeerrrooo
он точно не знает как играть против Сити с Холландом Эрлинг просто продавит Начо Или Алабу да и ребята по типу Рюдигера отлетает от него как кегли
Не смеши....
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