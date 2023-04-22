«Реал» с общим счетом 8:0 выиграл 4 матча подряд – в Ла Лиге и ЛЧ
«Реал» одержал четыре победы подряд c одинаковым счетом – 2:0.
Команда Карло Анчелотти сегодня обыграла «Сельту» (2:0) в 30-м туре Ла Лиги.
С таким же счетом мадридцы выиграли три предыдущих матча: против «Кадиса» и дважды против «Челси».
Далее «Реал» выступит в гостях у «Жироны» – это случится 25 апреля.
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