Сегодня в НБА состоятся четыре матча первого раунда плей-офф сезона-22/23.

В 20:00 по мск начнется встреча « » – «Филадельфия», в 22:30 стартует игра « » – «Финикс».

Также состоятся третьи матчи в сериях « » – «Милуоки» и « » – «Мемфис».

НБА

Первый раунд

Третьи и четвертые матчи

В серии впереди «Филадельфия» – 3-0

В серии впереди «Финикс» – 2-1

Счет в серии 1-1

Счет в серии 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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