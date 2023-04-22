НБА. Плей-офф. «Клипперс» – «Финикс», «Лейкерс» сыграют с «Мемфисом» и другие матчи

Теги Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Бруклин Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся четыре матча первого раунда плей-офф сезона-22/23.

В 20:00 по мск начнется встреча «Бруклин» – «Филадельфия», в 22:30 стартует игра «Клипперс» – «Финикс».

Также состоятся третьи матчи в сериях «Майами» – «Милуоки» и «Лейкерс» – «Мемфис».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи и четвертые матчи

Бруклин – Филадельфия
Дата проведения
22 апреля, 20.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

В серии впереди «Филадельфия» – 3-0

Клипперс – Финикс
Дата проведения
22 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

В серии впереди «Финикс» – 2-1

Майами – Милуоки
Дата проведения
23 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Счет в серии 1-1

Лейкерс – Мемфис
Дата проведения
23 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Счет в серии 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев

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usen
Всегда нравилось, как в ЛА умудряются сразу два топ-матча провести на одной арене просто в течение нескольких часов ))
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TurboMen
Календарь действительно немного странный, как вообще так получилось что ЛАК играет 4 матч раньше чем ЛАЛ 3-й? Стартовали в один день.
+6
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lopek
За Финикс Бисмака Биомбо, Лэндри Шемета и остальных ролевичков
+1
0
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NeraZZ
Ответ TurboMen
Календарь действительно немного странный, как вообще так получилось что ЛАК играет 4 матч раньше чем ЛАЛ 3-й? Стартовали в один день.
Возможно из-за того, что ЛАЛ в через плей-ин зашли
+1
0
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Roman Boroveev
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Друг Джордана
Интересный день нас ждет. Удачи командам, надеюсь будут качественные игры, которые удивят юзеров спорта, чтобы нам было, что пообсуждать и о чем поспорить
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Alex Kudermetov
Только Grind city! Только хардкор! Леброн уже в панике, нужно дожимать!!
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Вадим flanec
Красотища, два ранних матча. Один закончится, как тут же начнётся другой.
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Вадим flanec
За Санз и продолжение перфоманса Букера.
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трович
Ответ Roman Boroveev
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...А потом переключиться на баскетбол.
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