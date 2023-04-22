НБА. Плей-офф. «Клипперс» – «Финикс», «Лейкерс» сыграют с «Мемфисом» и другие матчи
Сегодня в НБА состоятся четыре матча первого раунда плей-офф сезона-22/23.
В 20:00 по мск начнется встреча «Бруклин» – «Филадельфия», в 22:30 стартует игра «Клипперс» – «Финикс».
Также состоятся третьи матчи в сериях «Майами» – «Милуоки» и «Лейкерс» – «Мемфис».
НБА
Первый раунд
Третьи и четвертые матчи
- Дата проведения
- 22 апреля, 20.00, «Barclays Center»
В серии впереди «Филадельфия» – 3-0
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
В серии впереди «Финикс» – 2-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Счет в серии 1-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Счет в серии 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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