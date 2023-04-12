СКА проиграл ЦСКА шестую серию подряд в плей-офф КХЛ

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл ЦСКА шестую серии плей-офф подряд.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

СКА в шестой раз подряд проиграл ЦСКА в серии плей-офф КХЛ.

Серия началась в сезоне-2015/16 – тогда питерцы уступили 0-4 в финале Западной конференции.

В следующем сезоне-2016/17 СКА не встречался с ЦСКА в плей-офф и выиграл Кубок Гагарина.

После этого питерский клуб уступил московской команде пять серий кряду в пяти сезонах – во всех случаях в финале Запада.

Сезон-2017/18: поражение СКА со счетом 2-4 в серии;

Сезон-2018/19: поражение 3-4 в серии;

Сезон-2020/21: поражение 2-4 в серии;

Сезон-2021/22: поражение 3-4 в серии;

Сезон-2022/23: поражение 2-4 в серии.

Отметим, что в сезоне-2019/20 СКА и ЦСКА не играли между с собой в плей-офф, поскольку турнир был досрочно завершен после первого раунда из-за пандемии коронавируса.

В прошлый раз СКА выиграл серию плей-офф у ЦСКА в сезоне-2014/15 (4-3).

101 комментарий

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Vpered Zenit
А вы знали что когда тренировал Быков,и мы проигрывали 0 3 в серии от ЦСКА,Ротенберг уже мешал,и тогда Быков его выгнал из раздевалки,и наши вылезли и выиграли Кубок Гагарина.
Потом тоже самое сделал Знарок,но когда уже сил не было,мы видим одно,с 2017 года СКА не может выиграть ЦСКА
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ogent
Ответ Дима Дин
Бросай пить
Не суди по себе об других.....
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Хаскерс
Ответ vital_23
Тренер, ахахах))) я тоже тренер был бы если бы все мои хотелки могли обеспечить, это развлекаловка
Ни разу не слышал от игроков (в том числе ушедших, в том числе из недружественных стран) упреков в некомпетентности в его адрес. Но таксисты знают лучше.
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Ярик01
Ответ Ходор
Какие шансы выиграть у Ак Барса теперь?
Барсы свежее + фактор Беляша.
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Verhovn
Ответ Grey_Wolf
Нет, болельщики ЦСКА против!!!
Воробьëва на вас нет)
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Vpered Zenit
Никто из тренера в СКА не пойдёт,пока им не будут гарантии от Миллера,что никто не будет лезть
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Дима Дин
Ответ Андрей Рязанов
Многим в первый сезон в КХЛ доверяди СКА тренировать?
Т.е.если тебя назначить ,то результат тоже такой будет?
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Хаскерс
Ответ Vagner01
А у него бедная и слабая да? Даже Сева и та боролась лучше!
Нет, у него богатая и сильная. Но проиграли то не торпеде, прости Господи. Проиграли тем, кому теоретически и могли проиграть. Я не болею за СКА. Просто не понимаю злобу на проигрыш фаворита чемпиону.
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Grey_Wolf
Ответ Verhovn
Но Ротенберг конечно перспективный) Может хватит издеваться над СКА?
Нет, болельщики ЦСКА против!!!
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Grey_Wolf
Ответ Владислав Васильков
Кто б ему мыла кусок подарил
Он надеялся выйти в финал. За мыло. А вы смеётесь...и не стыдно...🤦
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Vpered Zenit
Такое ощущение,что СКА для Ротенберга игрушка,взял в руки ломает и не отпускает.и никому не отдаёт.
Да выиграл регулярку,но там задача попасть в 8 ку,и наиграть все звенья большинство и т.д
А что получили Хайрулин Гусев Ожиганов Яшкин Никишин.Это люди которые тянули регулярку.
А в плей офф практически провалили.
А забивали защитники,и не лидеры.
Большинство ноль,что делают там Корешков и Зубов вообще не понятно.Игры нет,никто не знает куда бежать как оборонятся,никакой дисциплины,при отборе.С ЦСКА можно было играть только жестко и вязать в бортах.Как только мы отходили от этого,тут же проигрывали в командной игре.
Итого,нам нужен тренер,и что бы Ротенберг не влезал куда не надо.Плюс хорошие игроки к нам не пойдут,они Рому просто пошлют,как сделал это Гусев
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Андрей Рязанов
Ответ Дима Дин
Самозванец в первый сезон вывел команду в финал Конференции .многим это удавалось?
Многим в первый сезон в КХЛ доверяди СКА тренировать?
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Вячеслав Власов
Вот и разница между тренером посмотревшим более 800 матчей и игравшим в НХЛ более 800 матчей
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Verhovn
Но Ротенберг конечно перспективный) Может хватит издеваться над СКА?
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kolenkorov2
Ответ Владислав Васильков
У Ромочки игрушка сломалась. Не плачь, папа новую купит
Это хокку?
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Petergof
Короче, надо Быкова возвращать.
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vital_23
Ответ Хаскерс
Непонятно, откуда столько злобы на Ротенберга. Не самый худший тренер. Уж не хуже Знарока, Назарова и кто там еще был у СКА? Воробьев? Проиграл в яростной борьбе богатой и мастеровитой команде.
Тренер, ахахах))) я тоже тренер был бы если бы все мои хотелки могли обеспечить, это развлекаловка
0
0
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Ходор
Какие шансы выиграть у Ак Барса теперь?
0
0
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Vagner01
Ответ Хаскерс
Непонятно, откуда столько злобы на Ротенберга. Не самый худший тренер. Уж не хуже Знарока, Назарова и кто там еще был у СКА? Воробьев? Проиграл в яростной борьбе богатой и мастеровитой команде.
А у него бедная и слабая да? Даже Сева и та боролась лучше!
+1
0
+1
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glavniiexpert
Ну вообще-то в последний раз СКА выиграли не в 13/14, а в 14/15, причем там был камбек с 0-3 в серии.
+1
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Валдис Пельш
Ответ Sobachkin
Он успеет на Лигу Чемпионов к 22.00
нужно на Лигу Европы
+1
-1
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elkipalki
Ответ укротитель троллей
вот дела , это получается цска повелитель ска ? ))
На то он и центральный ска) для провинциалов сойдет и финал конфы)
+2
0
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Хаскерс
Непонятно, откуда столько злобы на Ротенберга. Не самый худший тренер. Уж не хуже Знарока, Назарова и кто там еще был у СКА? Воробьев? Проиграл в яростной борьбе богатой и мастеровитой команде.
+1
-8
-7
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Trickster
а сезон 14/15???автор
0
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МакДи 97
Случился ВРОТЕНБЕРГ
+4
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