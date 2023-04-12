СКА проиграл ЦСКА шестую серию подряд в плей-офф КХЛ
СКА проиграл ЦСКА шестую серии плей-офф подряд.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.
СКА в шестой раз подряд проиграл ЦСКА в серии плей-офф КХЛ.
Серия началась в сезоне-2015/16 – тогда питерцы уступили 0-4 в финале Западной конференции.
В следующем сезоне-2016/17 СКА не встречался с ЦСКА в плей-офф и выиграл Кубок Гагарина.
После этого питерский клуб уступил московской команде пять серий кряду в пяти сезонах – во всех случаях в финале Запада.
Сезон-2017/18: поражение СКА со счетом 2-4 в серии;
Сезон-2018/19: поражение 3-4 в серии;
Сезон-2020/21: поражение 2-4 в серии;
Сезон-2021/22: поражение 3-4 в серии;
Сезон-2022/23: поражение 2-4 в серии.
Отметим, что в сезоне-2019/20 СКА и ЦСКА не играли между с собой в плей-офф, поскольку турнир был досрочно завершен после первого раунда из-за пандемии коронавируса.
В прошлый раз СКА выиграл серию плей-офф у ЦСКА в сезоне-2014/15 (4-3).
Потом тоже самое сделал Знарок,но когда уже сил не было,мы видим одно,с 2017 года СКА не может выиграть ЦСКА
Да выиграл регулярку,но там задача попасть в 8 ку,и наиграть все звенья большинство и т.д
А что получили Хайрулин Гусев Ожиганов Яшкин Никишин.Это люди которые тянули регулярку.
А в плей офф практически провалили.
А забивали защитники,и не лидеры.
Большинство ноль,что делают там Корешков и Зубов вообще не понятно.Игры нет,никто не знает куда бежать как оборонятся,никакой дисциплины,при отборе.С ЦСКА можно было играть только жестко и вязать в бортах.Как только мы отходили от этого,тут же проигрывали в командной игре.
Итого,нам нужен тренер,и что бы Ротенберг не влезал куда не надо.Плюс хорошие игроки к нам не пойдут,они Рому просто пошлют,как сделал это Гусев