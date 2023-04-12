СКА проиграл ЦСКА шестую серию подряд в плей-офф КХЛ

СКА проиграл ЦСКА шестую серии плей-офф подряд.

Команда под руководством уступила ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

СКА в шестой раз подряд проиграл ЦСКА в серии плей-офф .

Серия началась в сезоне-2015/16 – тогда питерцы уступили 0-4 в финале Западной конференции.

В следующем сезоне-2016/17 СКА не встречался с ЦСКА в плей-офф и выиграл .

После этого питерский клуб уступил московской команде пять серий кряду в пяти сезонах – во всех случаях в финале Запада.

Сезон-2017/18: поражение СКА со счетом 2-4 в серии;

Сезон-2018/19: поражение 3-4 в серии;

Сезон-2020/21: поражение 2-4 в серии;

Сезон-2021/22: поражение 3-4 в серии;

Сезон-2022/23: поражение 2-4 в серии.

Отметим, что в сезоне-2019/20 СКА и ЦСКА не играли между с собой в плей-офф, поскольку турнир был досрочно завершен после первого раунда из-за пандемии коронавируса.

В прошлый раз СКА выиграл серию плей-офф у в сезоне-2014/15 (4-3).