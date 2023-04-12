НБА. Плей-ин. «Торонто» примет «Чикаго», «Новый Орлеан» – «Оклахому»

Теги результаты Чикаго Новый Орлеан Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся два матча турнира плей-ин.

«Торонто», занявший 9-е место в Восточной конференции, примет на своем паркете «Чикаго» (10). Девятая команда Запада «Новый Орлеан» встретится с «Оклахомой».

Победители матчей сыграют соответственно с «Майами» и «Миннесотой» за выход в плей-офф.

НБА

Плей-ин

Торонто – Чикаго
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Оклахома-Сити
Дата проведения
13 апреля, 04.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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ЮАГ
Поздравляю всех (особенно болельщиков Хьюстона) с Днём Космонавтики!
+2
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vufer
наверное таки Орлеан. Крыть Инграма и Валанчюнаса будет очень тяжело. Но, посмотрим, поболеем!
+1
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Свежий
Ну что, повторим голосование за МВП? 🏆

Плюс — Никола
Минус — Эмбиид
+2
-2
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zastup
Орлеан на опыте вроде как должны выиграть
Торонто Чикаго не понятно вообще ничего !!!
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Марсель Объелся
Валанчюнас легенда плей-ина, во всех возможных участвовал)) Сегодня уже шестой матч проведёт
+4
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