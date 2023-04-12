НБА. Плей-ин. «Торонто» примет «Чикаго», «Новый Орлеан» – «Оклахому»
Сегодня в НБА состоятся два матча турнира плей-ин.
«Торонто», занявший 9-е место в Восточной конференции, примет на своем паркете «Чикаго» (10). Девятая команда Запада «Новый Орлеан» встретится с «Оклахомой».
Победители матчей сыграют соответственно с «Майами» и «Миннесотой» за выход в плей-офф.
НБА
Плей-ин
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 04.30, «Smoothie King Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Плюс — Никола
Минус — Эмбиид
Торонто Чикаго не понятно вообще ничего !!!