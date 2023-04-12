Ротенберг продолжит тренировать СКА: «Хочу поблагодарить Миллера. У команды все только начинается. Нужно усилить вещи, которые нужно усилить»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что останется на посту главного тренера СКА.

СКА уступил ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

«Мы продолжаем работать все вместе.

Хочу поблагодарить нашего спонсора и Алексея Миллера лично, который нам доверяет и с которым мы обсуждали на полном доверии, как нужно усилить команду.

Нам просто нужно усилить те вещи, которые нужно усилить.

У нас молодая, дерзкая команда, у которой все только начинается. И самое главное, что уже есть успехи у команды, есть результат», – сказал главный тренер и вице-президент СКА.

Ротенберг проиграл финал Запада во второй раз подряд как тренер СКА

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42 комментария

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elkipalki
Нам просто нужно усилить те вещи, которые нужно усилить. Но какие не скажу, помощники еще не успели сказать. А сам я... ну вы знаете.
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MosFzz
цитаты великих людей
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Angryman
Усилить надо тренерскую позицию
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Борис _____
Ответ Доктор*
Сам себя не усилишь! Но счёт пополнишь. 🤣
Да счёт-то Роман Борисыч не на тренерской работе пополняет. В СКА он явно не ради денег - это прихоть барская)
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Евгений Кузнецов
И сра...ть я хотел на потолок зарплат в КХЛ. Усилим СОСТАВ!!!
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Lossril
Ответ VRED
а ослабить, какие вещи?
Которые нужно ослабить. Ну всё логично же, Йозе Марино - гений!
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Дмитрий Раткович
в Сочи будет пополнение ,а вот на месте других клубов свои активы придется сильно летом защищать
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Igorrr
Подарил мне папа перочинный ножик, ножик перочинный подарил мне папа, папа подарил мне ножик перочинный, перочинный ножик подарил мне папа….
+2
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+2
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Galandec
Очень интересно! Всех тренеров после такого из этого клуба увольняли, а Ёзе Марино и дальше будет крутить шарманку. Похоже, это надолго
+1
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Максим Анфинагенов
Ответ Фанат спорта01
"нужно усилить те вещи,которые нужно усилить")))
Комментарий удален пользователем
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Огюст
А ,разве кто то из болельщиков ожидал в ска другого тренера ? Хотя в финальных матчах серии команда Ска ничего не показала ,за счёт чего могли обыграть Цска !
+1
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Johny85
Заранее было понятно. Если ромка-газпромка проиграет, в следущем сезоне клоунада продолжится...
+2
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_Абырвалг_
Шо , опять обобрать всех перспективных игроков с других команд ?
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psa.1207
Глубоко копает 😁
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Доктор*
Ответ Блистательно
Сам себя не уволишь)
Сам себя не усилишь!
Но счёт пополнишь. 🤣
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VRED
Ответ DMBS
Еще нужно ослабить вещи, которые нужно ослабить
и ещё усилить, которые нужно ещё усилить
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Cbj Fan
Командам КХЛ нужно приклеить игроков. 😼
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VRED
Ответ Кеша
Опередил ! Красавчик !
а ослабить, какие вещи?
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Юрий Антонович
Давай,не разочаровывай нас.
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Tiffozi
Это прекрасно. Цирк остаётся!
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Aleks01
Ну и валенок же 😂
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Кеша
Ответ Фанат спорта01
"нужно усилить те вещи,которые нужно усилить")))
Опередил ! Красавчик !
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slavura71
😂😭😭😭👏👏👏, я пас
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Кеша
«Нам просто нужно усилить те вещи , которые нужно усилить» занавес ! Да не стесняйтесь Роман Борисович , будьте откровенным , скажите честно что надо купить еще два десятка игроков , желательно самых лучших в других клубах . И не важно будут ли они сидеть на трибуне или играть . Главное ослабить конкурентов !
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Артём Фёдоров
Это на уровне,, а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть "
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