Ротенберг продолжит тренировать СКА: «Хочу поблагодарить Миллера. У команды все только начинается. Нужно усилить вещи, которые нужно усилить»

Роман Ротенберг заявил, что останется на посту главного тренера СКА.

СКА уступил ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

«Мы продолжаем работать все вместе.

Хочу поблагодарить нашего спонсора и Алексея Миллера лично, который нам доверяет и с которым мы обсуждали на полном доверии, как нужно усилить команду.

Нам просто нужно усилить те вещи, которые нужно усилить.

У нас молодая, дерзкая команда, у которой все только начинается. И самое главное, что уже есть успехи у команды, есть результат», – сказал главный тренер и вице-президент СКА.

Ротенберг проиграл финал Запада во второй раз подряд как тренер СКА