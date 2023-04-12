Ротенберг продолжит тренировать СКА: «Хочу поблагодарить Миллера. У команды все только начинается. Нужно усилить вещи, которые нужно усилить»
Роман Ротенберг заявил, что останется на посту главного тренера СКА.
СКА уступил ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.
«Мы продолжаем работать все вместе.
Хочу поблагодарить нашего спонсора и Алексея Миллера лично, который нам доверяет и с которым мы обсуждали на полном доверии, как нужно усилить команду.
Нам просто нужно усилить те вещи, которые нужно усилить.
У нас молодая, дерзкая команда, у которой все только начинается. И самое главное, что уже есть успехи у команды, есть результат», – сказал главный тренер и вице-президент СКА.
Ротенберг проиграл финал Запада во второй раз подряд как тренер СКА
Но счёт пополнишь. 🤣