«Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года. Клуб играл в кубковых матчах 16 сезонов подряд

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Хоккей

«Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года.

Об этом стало известно после победы «Айлендерс» над «Монреалем» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 

У клуба с Лонг-Айленда 93 очка в 82 играх, у «Флориды» – 92 в 81, у «Питтсбурга» – 90 в 81.

«Пантерс» тоже уже обеспечили себе место в плей-офф, так как имеют преимущество над «Пингвинс» по дополнительному показателю – числу побед в основное время. 

Команда под руководством Майка Салливана не попала в плей-офф впервые с сезона-2005/06. Прервалась лучшая из действующих серия выходов в плей-офф подряд (16 сезонов, 3 Кубка Стэнли за этот период).

Рекорд НХЛ принадлежит «Бостону» – 29 выходов подряд с 1968 по 1996 годы (2 Кубка). 

В топ-5 входят серии «Чикаго» (28 раз, с 1970 по 1997, без Кубков), «Сент-Луиса» (25 раз, с 1980 по 2004, нет Кубков), «Детройта» (25 раз, с 1991 по 2016, 4 Кубка), «Монреаля» (24 раза, с 1971 по 1994, 8 Кубков),

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18 комментариев

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Рамиль Кизимов
Ответ PEGEON
Торонто же проиграл в пузыре Коламбусу в пяти матчах в серии за выход в ПО. Это разве за выход в ПО считается?
Ну по идее там же серия матчей была до 3-ых побед
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Misson
Состав вроде вполне боевитый, под плей-офф даже прилично усилились (Гранлунд, Куликов, Бонино), но не потянули, не вывезли на самом последнем, важном отрезке. Лидеры в силу возраста как раньше феерить не могут, а партнеры по топ-6 и боттом-6 нужного импакта не дали. В следующем сезоне картина будет скорее всего такая же - Питтсбург будет до конца бороться за плей-офф, но опять может сдуться в нужный момент. Финита ля комедия. Еще один-два неудачных сезона и Кросби потеряет мотивацию продлеваться, скорее всего закончит карьеру, вряд ли ему захочется в последние годы играть в команде-аутсайдере.
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PEGEON
Ответ Рамиль Кизимов
Супер длинных нет. Бостон и Торонто 7-ой подряд сезон выходят
Торонто же проиграл в пузыре Коламбусу в пяти матчах в серии за выход в ПО. Это разве за выход в ПО считается?
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Russ Ivan
Не зря значит русские игроки ВК и ПП обедали у Овечкиных. Они что-то знали про отпуск...
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Рамиль Кизимов
Ответ Александр Максаков
Кто теперь следующий по длительности текущей серии?
Супер длинных нет. Бостон и Торонто 7-ой подряд сезон выходят
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Pavel Filimonov
Учитывая другие серии и количество выигранных кубков, у Питтсбурга вполне достойная серия с тремя кубками))
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Gilonjon862
Заканчивается эпоха. Хотя в этом году могли спокойно выходить, а дальше будет ещё сложнее - глав пингвины не молодеют и конкуренты рвутся в плей-офф
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Rialto
Ответ Водяра
Кросби и Малкин 15$ мультов зелени. Пора начинать сначала пингвинам. Ну и выкинуть Хексталла.
Вот как раз к этим 15 мультам $ вопросов вообще нет.
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Rialto
Прощай эпоха!
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кракадил
Сами виноваты
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TBFTT
Из приведённых серий только пожалуй Детройт заслуживает внимания, так как у остальных команд в чемпионате было гораздо меньше соперников. тем не менее для Питсбурга теперь это будет норма, как и для Вашингтона. У Питсбурга может Малкин с Кросби и играют в целом примерно на своём среднем уровне в карьерах, но сейчас в других командах появилось много гораздо более результативных хоккеистов, Вашингтон это вообще ппц, то, что там Овечкин самый результативный обо всем говорит))
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Водяра
Кросби и Малкин 15$ мультов зелени. Пора начинать сначала пингвинам. Ну и выкинуть Хексталла.
+1
-4
-3
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Александр Максаков
Кто теперь следующий по длительности текущей серии?
+3
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langenbrunner2707
Все серии когда либо заканчиваются.
Не справедливо может,что оборвалась в этот сезон,когда Малыч и Сид без травм,полноценную регулярку отыграли.
+7
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Radik_2.0
Сид и Ови и тут дружненько слились
+1
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Red Wings the best
Пора Детройту новую серию открывать со следующего сезона.
А что касается Питтсбурга, всё по делу.
Плохой сезон.
+3
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Бомбардир Ковтун
Это было ожидаемо. Взяли хронического лузера из Филы в менеджеры и думали, что он протащит команду к очередной чашке. Жаль Женю, которые в кои-то веки сыграл полный сезон без травм.
+13
-2
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Ярослав Гордеев
Всё по делу, в этом году не заслужили
+3
-4
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