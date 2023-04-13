«Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года. Клуб играл в кубковых матчах 16 сезонов подряд

«Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года.

Об этом стало известно после победы «Айлендерс» над «Монреалем» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

У клуба с Лонг-Айленда 93 очка в 82 играх, у «Флориды» – 92 в 81, у « » – 90 в 81.

«Пантерс» тоже уже обеспечили себе место в плей-офф, так как имеют преимущество над «Пингвинс» по дополнительному показателю – числу побед в основное время.

Команда под руководством Майка Салливана не попала в плей-офф впервые с сезона-2005/06. Прервалась лучшая из действующих серия выходов в плей-офф подряд (16 сезонов, 3 Кубка Стэнли за этот период).

Рекорд НХЛ принадлежит «Бостону» – 29 выходов подряд с 1968 по 1996 годы (2 Кубка).

В топ-5 входят серии «Чикаго» (28 раз, с 1970 по 1997, без Кубков), «Сент-Луиса» (25 раз, с 1980 по 2004, нет Кубков), «Детройта» (25 раз, с 1991 по 2016, 4 Кубка), «Монреаля» (24 раза, с 1971 по 1994, 8 Кубков),