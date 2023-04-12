Рахимов возглавил «Рубин». Клуб идет вторым в Первой лиге
Рашид Рахимов назначен главным тренером «Рубина».
Казанский клуб объявил о назначении 58-летнего специалиста. Он сменил на посту главного тренера Дмитрия Уткульбаева, с которым «Рубин» расторг контракт.
Рахимов ранее возглавлял «Амкар», «Локомотив», «Терек», «Ахмат» и «Уфу».
Казанцы занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, на 6 очков отставая от «Балтики».
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