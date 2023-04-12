Рахимов возглавил «Рубин». Клуб идет вторым в Первой лиге

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Первая лига Юрий Уткульбаев Футбол

Рашид Рахимов назначен главным тренером «Рубина».

Казанский клуб объявил о назначении 58-летнего специалиста. Он сменил на посту главного тренера Дмитрия Уткульбаева, с которым «Рубин» расторг контракт

Рахимов ранее возглавлял «Амкар», «Локомотив», «Терек», «Ахмат» и «Уфу».

Казанцы занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, на 6 очков отставая от «Балтики». 

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46 комментариев

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Сергей Галынский
Матч тв за 2 дня потеряли двух экспертов
Хорошо,Володька Быстров в строю
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Евгений Цыбулин
Ответ viktorpavlov70
Кругооборот Талалаева с Рахимовым в природе. Ненадолго взяли экспертный отпуск. Скоро опять вернутся на Матч ТВ
Да это вечный круговорот физруков)Какой-то вечный распил бабла)
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Shuller18
А ведь я реально думал, что Бердыев по-быстрому свалил из Сочи ради третьего захода в Казань, но он даже там не нужен, ха!
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Vlad RK
Повторюсь ,деньги на ветер . Уволят по итогу дай Бог выхода в РПФЛ
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Юрий Кечко
Не понимаю как Рахимов всю жизнь гастролирует , учитывая что выдал он только приличный сезон в Амкаре и все
Дальше тлен
Квинтэссенция слово физрук
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Qazan
Ответ Нагрузки Сборной
Мы думали, похороны клуба были, когда в ФНЛ вылетели. Затем, когда Саймановича убрали. Оказалось, хуже может быть всегда.
Сайманов в ФНЛ и вывел Рубин вместе с Слуцким
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Qazan
Ответ Очки Дани Алвеса
Позорные полгода от нового руководства. Всё перелопатили зимой после Слуцкого и Сайманова, купили под спорную кандидатуру Уткульбаева (по мотивам «ну свой же, татарин, за клуб переживает!») всякого шлака из Нефтехимика и ближнего зарубежья. Дали Уткульбаеву зимние сборы, доверились, а теперь блин увидели, что игры при нем нет и быть не могло, и сняли. Сейчас в клубе две средние обоймы - Слуцкого и Уткульбаева. И вишенкой конечно же стал Рахимов. Как они вообще на его кандидатуру наткнулись? Канал переключили, а он там с Черданцевым матч анализирует? Снова сейчас пол клуба перелопатили, весь штаб заново поменялся, игру теперь переделывать посреди недельных циклов. А от преследователей 3 очка, до 5 места чуть побольше. Сейчас уважаемый экспэрт обделается, и снова годик в ФНЛ висеть. Так и закрепимся там. Эх, Сайманов, хороший был управленец, жаль что теперь всё это вот…
Сайманов такой хороший, что при нём Рубин рухнул в ФНЛ и никогда оттуда не выберется
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Qazan
А чё не Мостовой? Тоже ведущий МатчТВ. Или они жребий тянули. Кринж
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WSW
Круговорот экспертов в футболе. Наговорил.
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Северный болельщик
Только вчера с микрофоном тусил
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dimamak10
Ответ Ярик01
58-летнего, но всего лишь пятый клуб РПЛ в карьере.
Дважды в Амкар и Ахмат залетал
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dimamak10
Ответ Микель Венгер
стоп, у них после увольнения Слуцкого никого не было всё это время?
Уткульбаева поставили, но такие тренеры даже будучи главными остаются с приставкой И.О. Им много шансов не дают
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Сибирский литовец
Рахимова поставили , чтобы в высшую лигу не выходить ?)
+7
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вовочка6762
Все татары кроме Слуцкера !
+2
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Нагрузки Сборной
Мы думали, похороны клуба были, когда в ФНЛ вылетели. Затем, когда Саймановича убрали. Оказалось, хуже может быть всегда.
+3
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Микель Венгер
стоп, у них после увольнения Слуцкого никого не было всё это время?
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Сергей Жарковский
Уже не знают куда этого пенсионера сунуть!🤣
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Руслан Мозговой
Он умный парень, ему этого просто не надо
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Booligan
Лучше бы Билялетдинова (Хайдарыча) назначили, он скоро освободится и задачу выхода точно бы решил
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Ape1sin
а Кузьмина чё, слабо?
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Ярик01
Ответ Руслан Мозговой
Думаю Аршавин бы из всех "экспертов", лучше всех бы справлялся со своей работой
Аршавину даже детишек влом было тренировать, быстро переключился на административную должность
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Ярик01
58-летнего, но всего лишь пятый клуб РПЛ в карьере.
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Дандрей
А Курбан Курбанов куда тогда же???
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Хей-Хо, а ну пошли!
а мы еще на Светочем смеялись... было же время
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Руслан Мозговой
Ответ дронреш
Да вы что. Скоро на Матч ТВ совсем никого из эгспертов не останется. Только Аршавин до сих пор не стал никого тренировать. Настоящий человек дела)
Думаю Аршавин бы из всех "экспертов", лучше всех бы справлялся со своей работой
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