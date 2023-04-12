Экс-защитник «Адмирала» Джеймс Висневски считает русских алкоголиками.

«Там нет баров, потому что русские – просто алкоголики. Они не ходят выпить за компанию, они идут напиться.

Им дают не так много выходных, потому что иначе ребята будут уходить в двухдневные запои, и никто не будут знать, где они. Они просто исчезнут. В Финляндии так же», – сказал экс-защитник «Адмирала» Висневски.

Висневски провел за клуб 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1+3) балла.

Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго», «Анахайм», «Айлендерс», «Монреаль», «Коламбус» и «Каролину»