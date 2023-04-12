Джеймс Висневски: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в двухдневные запои. В Финляндии так же»
Экс-защитник «Адмирала» Джеймс Висневски считает русских алкоголиками.
«Там нет баров, потому что русские – просто алкоголики. Они не ходят выпить за компанию, они идут напиться.
Им дают не так много выходных, потому что иначе ребята будут уходить в двухдневные запои, и никто не будут знать, где они. Они просто исчезнут. В Финляндии так же», – сказал экс-защитник «Адмирала» Висневски.
Висневски провел за клуб 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1+3) балла.
Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго», «Анахайм», «Айлендерс», «Монреаль», «Коламбус» и «Каролину»
Что касается хоккеистов, то наши реально пьют не по детски. В Ак Барсе многие с похмелья катаются. Сам неоднократно их в местных барах видел. То же самое нефтехимиковские-я их в Челнинских питейных заведениях видел.
Короче, реально бухарики. Не все конечно, но для меня жесть было их видеть. А сейчас прочитал и понял, что видел и слышал про хоккеистов я многовато
Хз, я не знаю как с этим обстоят дела у других, но многие наши реально всю неделю ждут вечера пятницы, чтоб накидаться как в последний раз.
Возможно, он имеет ввиду, что на западе тоже пьют, но умеренно и часто. А наши реже, но по самое не балуйся
Побольше оскорблений плиз)
После второго дня у нас, всего лишь , появляется легкий запах перегара.
я не пью уже шестой день
я уже в пути к выздоровлению
(ля, всего два коммента за неделю написал, вот что с людьми трезвость делает)