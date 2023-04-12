Джеймс Висневски: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в двухдневные запои. В Финляндии так же»

Теги Джеймс Висневски чемпионат Финляндии КХЛ Адмирал Р-Спорт алкоголь и спорт Хоккей

Экс-защитник «Адмирала» Джеймс Висневски считает русских алкоголиками.

«Там нет баров, потому что русские – просто алкоголики. Они не ходят выпить за компанию, они идут напиться.

Им дают не так много выходных, потому что иначе ребята будут уходить в двухдневные запои, и никто не будут знать, где они. Они просто исчезнут. В Финляндии так же», – сказал экс-защитник «Адмирала» Висневски.

Висневски провел за клуб 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1+3) балла.

Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго», «Анахайм», «Айлендерс», «Монреаль», «Коламбус» и «Каролину»

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20 комментариев

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murzzzzzilka
Я извиняюсь, где нет баров?:))))
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Fonbaron
Так-то он прав. Просто обидно от иностранца такое слышать, но мы-то себя знаем. Что касается баров, то их отсутствие наш бич. На западе алкоголь не продаётся повсюду как у нас в пятерочках и алкомаркетах. У них он в основном в барах, дорогой.
Что касается хоккеистов, то наши реально пьют не по детски. В Ак Барсе многие с похмелья катаются. Сам неоднократно их в местных барах видел. То же самое нефтехимиковские-я их в Челнинских питейных заведениях видел.
Короче, реально бухарики. Не все конечно, но для меня жесть было их видеть. А сейчас прочитал и понял, что видел и слышал про хоккеистов я многовато
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Хаскерс
Ну, если не рассказать, что русские алкоголики и спят с медведями - кто слушать то будет?
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Добрый_Ээх
Зависть - дурное чувство ))
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Антон Киселёв
Ответ Atsuktuvas
На традиционные ценности покусился...
Финские?
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sabur
Где еще больше выходных и праздничных дней, как не в РФ?
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М-р Пронин
Про медведей и ГУЛАГ ничего не сказал? Странно
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evil
в двухдневный запой, это если без балалайки и медведя
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Баобабка
Чё он мелет,даже по статистике нам до финских булдырей далеко.
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circassian*
Ну он и про финнов то же самое сказал.
Хз, я не знаю как с этим обстоят дела у других, но многие наши реально всю неделю ждут вечера пятницы, чтоб накидаться как в последний раз.
Возможно, он имеет ввиду, что на западе тоже пьют, но умеренно и часто. А наши реже, но по самое не балуйся
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Rrromario
интервью он похоже в нетрезвом виде давал тоже
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Obdob
если б они просто бухали, так они ж потом еще и приседают...
+1
0
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shtrek
Двухдневные запои это как-то даже унизительно звучит . Двухнедельные как минимум .
+16
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Евгений Смирнов
Таак, начинаем активно защищать правду от иностранца)
Побольше оскорблений плиз)
+1
-2
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Хей-Хо, а ну пошли!
Двухдневные запои)
После второго дня у нас, всего лишь , появляется легкий запах перегара.
+7
0
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Veld
слыш
я не пью уже шестой день

я уже в пути к выздоровлению

(ля, всего два коммента за неделю написал, вот что с людьми трезвость делает)
+9
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#nikon
Много и весело пьют в России только те, у кого есть медведь с балалайкой. Остальные пьют умеренно.
+5
-2
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Atsuktuvas
На традиционные ценности покусился...
+24
-6
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Дмитрий Купцов
Вафлёр он
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Александр Василич
КАЗёл..
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