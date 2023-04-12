Аудитория биатлонных гонок в России в сезоне-2022/23 – 19,5 млн человек. Больше было только у футбола и единоборств

Теги телевидение сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Александр Пак Матч ТВ YouTube ТАСС Биатлон

Аудитория биатлонных гонок в России в сезоне-2022/23 составила 19,5 млн человек.

Об этом сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

Биатлонные гонки транслировались на платформах «Матч ТВ» (15 млн зрителей) и в аккаунте СБР на YouTube (4,5 млн зрителей).

Пак отметил, что телевизионные рейтинги биатлонных гонок по популярности уступали только футболу и единоборствам.

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15 комментариев

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Александр Трифон0в
Думаю 190 миллионов, так лучше звучит
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carandache
Помню, фанатики Загитовой с пеной у рта доказывали мне что фигурное катание - самый популярный вид спорта)
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Ярослав Ройс
Ответ fantast1c
Учитывая как лагает Матч-Тв, то количество просмотров надо уменьшать раз в 15, потому что это один и тот же пользователь пытался посмотреть эфир. Да и миллион слишком жирная вымышленная цифра.
Весь год смотрю ЛЧ на МАТЧ ТВ и никогда не лагало
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Atsuktuvas
Думаю, что в отчетах есть даже фамилии и домашние адреса всех этих людей.
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Melnikov1968
Пытался смотреть, но не смог. Совсем неинтересно.
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napoli_14
Ответ AKhazhi
Не то что не смотрел, даже не знаю кто выступал, когда, где, зачем. Против ничего не имею, люблю и поддерживаю биатлон, но это явный обман с цифрами.
По сути, те же домохозяйки, что смотрят и фк. Сам нескольких знаю - на кухне телек, во время готовки можно и биатлон посмотреть )
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fantast1c
Ответ Marky777
В приложениях матч не лагает
Жаль, но я не могу теперь его скачать с AppStpre.
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fantast1c
И у СБР на "вражеской" видеоплатформе накрутками пахнет.
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Marky777
Зачем мелочиться, рисуйте аудиторию сразу 145 млн
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Marky777
Ответ fantast1c
Учитывая как лагает Матч-Тв, то количество просмотров надо уменьшать раз в 15, потому что это один и тот же пользователь пытался посмотреть эфир. Да и миллион слишком жирная вымышленная цифра.
В приложениях матч не лагает
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AKhazhi
Не то что не смотрел, даже не знаю кто выступал, когда, где, зачем. Против ничего не имею, люблю и поддерживаю биатлон, но это явный обман с цифрами.
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Raccoon Dog
4.5 млн аудитории у ютуб-канала с 30k подписчиков ))
+6
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+6
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fantast1c
Учитывая как лагает Матч-Тв, то количество просмотров надо уменьшать раз в 15, потому что это один и тот же пользователь пытался посмотреть эфир. Да и миллион слишком жирная вымышленная цифра.
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=KoT=
А сколько фигурки?
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Dinamik1
Майонеза уберите и будет больше
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