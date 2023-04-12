Аудитория биатлонных гонок в России в сезоне-2022/23 – 19,5 млн человек. Больше было только у футбола и единоборств
Аудитория биатлонных гонок в России в сезоне-2022/23 составила 19,5 млн человек.
Об этом сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.
Биатлонные гонки транслировались на платформах «Матч ТВ» (15 млн зрителей) и в аккаунте СБР на YouTube (4,5 млн зрителей).
Пак отметил, что телевизионные рейтинги биатлонных гонок по популярности уступали только футболу и единоборствам.
15 комментариев