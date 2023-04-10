«Зенит» обыграл «Локо», Дзюба не пожал руку Семаку, «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина, ничья «Ливерпуля» и «Арсенала», конфликт Вальверде и Баэны, победы Большунова и Непряевой и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» в гостях, пропустив первым – 2:1. Матео Кассьерра забил первый мяч за питерцев в чемпионате России, этот гол и стал победным. 

ЦСКА разгромил «Химки» (3:0), «Краснодар» обыграл «Пари НН» (3:1), а «Крылья» после похода в церковь выиграли впервые за 8 матчей – 2:1 у «Сочи».

2. Артем Дзюба не пожал Сергею Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» направился к игроку «Локо», а затем махнул рукой и вернулся к своим футболистам. Дзюба заявил, что не видел Семака, Сергей Богданович предположил, что Артем «устал».

3. «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, победив «Авангард» 4-1 в серии. В пятом матче финала Востока казанцы горели 0:2, сравняли и вырвали победу в овертайме.

4. В АПЛ «Арсенал» сыграл 2:2 с «Ливерпулем», ведя 2:0. Мо Салах не забил с пенальти, а Бобби Фирмино сравнял на 87-й минуте. Лайнсмен локтем отмахнулся от защитника «Ливерпуля» Энди Робертсона в перерыве и, кажется, попал ему в лицо, при этом сам игрок получил желтую за возмущение.

«Ливерпуль» потерял даже математические шансы на титул и отстает от зоны Лиги чемпионов на 12 очков. А «Ман Сити», таким образом, сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков при матче в запасе, команды встретятся 26 апреля.

5. Криштиану Роналду не забил впервые за пять матчей – игра «Аль-Нарса» против «Аль-Фейхи» завершилась со счетом 0:0. У португальца было 7 голов за 4 предыдущие игры.

6. НХЛ. Два очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» одолеть «Анахайм» (5:4 ОТ), «Бостон» обыграл «Филадельфию» (5:3), побив рекорд лиги по победам за одну регулярку.

7. Александр Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России по лыжным гонкам, Коростелев – 2-й, Семиков и Спицов – 3-и. В женском пасьюте первой финишировала Наталья Непряева, Истомина – 2-я, Степанова – 3-я.

8. НБА. В последний день регулярки «Лейкерс» взяли верх над «Ютой», «Голден Стэйт» разгромил в гостях «Портленд». Другие результаты – здесь.

9. Хавбек «Реала» Федерико Вальверде ударил в лицо игрока «Вильярреала» Баэну на парковке после матча. Испанец якобы шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. Баэна заявляет, что не шутил о ребенке Феде, и обратился в полицию.

10. В матче за звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий сыграл вничью белыми с Дин Лижэнем в первой партии.

11. «Атлетико» победил «Райо Вальекано» на выезде (2:1). Мадридцы выиграли 5 матчей Ла Лиги подряд и всего на 2 очка отстают от «Реала», идущего вторым в чемпионате Испании.

12. Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выпишут из реанимации в ближайшие два месяца, сообщает РБК.

Цитаты дня.

«Это Рио-де-Жанейро, еще три очка, спокойно!» Малком и Клаудиньо после матча с «Локо» ответили Дзюбе – он говорил, что клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро

«Благодарен Путину за закон. Это громадный шаг для наших территорий». Глава Федерации футбола ЛНР об интеграции в систему спорта России

Максим Сушинский: «Ак Барс» не совсем в честной борьбе победил «Авангард». Судьбу серии решили судьи»

Сергей Карякин: «Хотелось бы, чтобы в футболе были команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий»

Аршавин о падении Зобнина: «Беременных за живот жестче хватают их мужья. А все от того, что «Ростову» ставят на Комличенко 13-14 пенальти – там обнимашки, целовашки»

10 комментариев

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Ростов-на-Дону
Семак недостоин рукопожатия.
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AIBOLIT66
Шикарная игра обеих команд, которую почему-то не хотят обсуждать. Видимо что-то обломилось в ожиданиях.
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Северный болельщик
Рабочая рука Дзюбы не захотела дотронуться до Богданыча. Семак так и сказал, что не расстроился.
+1
-2
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Slavick Nemkovsky
Ответ Парень со двора Шмурнова
Да, математика - это точно не ваше.
Ну как! Очевидно же - уйдёт в минус! За каждое поражение первое место будет терять три очка. Итого за 9 игр: - 27 очков!)
+4
-1
+3
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Старый Негр
"Все победы Зенита спортивные, газпром и бывший президент Зенита Дюков очень честные, они ничем Зениту не помогают, и всё дело в гении Семака" - уже было?
Нет? Тогда первым буду.
А то секта стесняется)
+1
-7
-6
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leon74
Армейцев с заслуженной победой.
+1
-4
-3
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Vatikan
А если первое место потеряет очки?
Да, математика - это точно не ваше.
+9
0
+9
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Vatikan
Ответ Яна Рябова
До первого места 29 очков, у ливера осталось 9 игр, 27 возможных очков, что тут пересчитывать?
А если первое место потеряет очки?
+1
-6
-5
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Яна Рябова
Ответ Vatikan
Ливерпуль точно шансы потерял? Пересчитайте ещё раз, пожалуйста
До первого места 29 очков, у ливера осталось 9 игр, 27 возможных очков, что тут пересчитывать?
+8
-2
+6
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Vatikan
Ливерпуль точно шансы потерял? Пересчитайте ещё раз, пожалуйста
+2
-4
-2
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