Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Гахов сыграет с Джоковичем, Рублев – с Муньяром, Циципас встретится с Бонзи, Хуркач – с Дрэйпером

Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Иван Гахов сыграет с Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло..

Андрей Рублев встретится с Хауме Муньяром.

Действующий чемпион Стефанос Циципас поборется с Бенжаменом Бонзи.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

9 – 15 апреля 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 228 295 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) Хауме Муньяр (Испания)
Дата проведения
11 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Иван Гахов (Россия)
Дата проведения
11 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) – Не определен
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Бенжамен Бонзи (Франция) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
11 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Джек Дрэйпер (Великобритания)
Дата проведения
11 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Алексей Попырин (Австралия)
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Не определен
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
12 апреля, 03.00
Онлайн матча

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon74
Удачи Андрею!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Сегодня все матчи если не с интригой, то просто любопытные
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий