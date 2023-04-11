Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Гахов сыграет с Джоковичем, Рублев – с Муньяром, Циципас встретится с Бонзи, Хуркач – с Дрэйпером
Иван Гахов сыграет с Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло..
Андрей Рублев встретится с Хауме Муньяром.
Действующий чемпион Стефанос Циципас поборется с Бенжаменом Бонзи.
Сетка турнира здесь.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
9 – 15 апреля 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 228 295 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 11 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 11 апреля, 15.00
Даниил Медведев (Россия) – Не определен
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 11 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 11 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00
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