Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Гахов сыграет с Джоковичем, Рублев – с Муньяром, Циципас встретится с Бонзи, Хуркач – с Дрэйпером

Иван Гахов сыграет с Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло..

Андрей Рублев встретится с Хауме Муньяром.

Действующий чемпион Стефанос Циципас поборется с Бенжаменом Бонзи.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

9 – 15 апреля 2023

ATP Masters 1000



Призовой фонд – 6 228 295 евро



Открытые корты, грунт

Второй круг



Не определен – Не определен Дата проведения 12 апреля, 03.00 Онлайн матча

Не определен – Не определен Дата проведения 12 апреля, 03.00 Онлайн матча