Жозе Моуринью предложили возглавить «Аль-Наср».

По данным As, предложили контракт на 100 миллионов евро за два сезона.

Это позволило бы португальскому специалисту стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Однако, как отмечает издание, Моуринью дал понять, что сосредоточен на работе в «Роме» и намерен продолжить работу в клубе.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет уволить Руди Гарсию, поскольку Криштиану Роналду недоволен работой специалиста – он считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне и бороться за трофеи.

«Аль-Наср» дал Гарсии один матч на исправление ситуации. Роналду недоволен работой тренера