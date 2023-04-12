«Аль-Наср» Роналду предложил Моуринью 100 млн евро за 2 сезона (As)

Теги Рома Криштиану Роналду Жозе Моуринью серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Жозе Моуринью предложили возглавить «Аль-Наср».

По данным As, Моуринью предложили контракт на 100 миллионов евро за два сезона.

Это позволило бы португальскому специалисту стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Однако, как отмечает издание, Моуринью дал понять, что сосредоточен на работе в «Роме» и намерен продолжить работу в клубе.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет уволить Руди Гарсию, поскольку Криштиану Роналду недоволен работой специалиста – он считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне и бороться за трофеи.

«Аль-Наср» дал Гарсии один матч на исправление ситуации. Роналду недоволен работой тренера

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59 комментариев

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Oleg
Ответ На лёгком Дамсгор
А вот серьёзно: сколько из назначенных в пользу Аргентины пенок по-твоему липовые? И почему они липовые?
Все липовые:
Берем плей офф:
1/4 - Акунью срубили в штрафной - Пенальти липовый, нефиг шататься в чужой штрафной что бы на тебя натыкались.

1/2 Ливакович не играет в мяч, проигрывает позицию, блокирует игрока - Пенальти левый, нефиг перед вратарем мешаться и выходить один на один.

Финал - Дембеле цепляет голеностоп Ди Марии, падение на скорости - Пенальти левый, нефиг бегать в штрафной и мешаться Дембеле, это вообще не его обязанность защищаться.
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eftomolgy
Ответ T622222
Надо идти для пенсии 100 млн отличная история! А потом в Рому обратно
Можно потом Рому купить и назначить себя главным тренером
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Андрес Бондаренко
Как тебе такое, Антонио Кассано?))
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Goofts
Делаем ставки: что будет раньше?
1. Роналду будет недоволен Моуриньо как тренером
2. Моуриньо посадит Роналду на банку и тот побежит к Пирсу моргану
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Пако
В заголовке: «Аль-Наср» предложил Моуринью 100 млн. Допустим. А причём тут Роналду ( см. текст)?
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На лёгком Дамсгор
Ответ VictorVallecano
Удивительно слышать такую риторику после ЧМ 2022, который отчетливо показал, кто самый липовый пенальтист в истории мирового футбола :D
А вот серьёзно: сколько из назначенных в пользу Аргентины пенок по-твоему липовые? И почему они липовые?
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Ivan Mashina
Ответ T622222
Надо идти для пенсии 100 млн отличная история! А потом в Рому обратно
Да, четкая многоходовочка
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Футбол, хоккей итд
Да ладно, вряд-ли Кринж одобрит это назначение, ведь Маур сразу же затмит своего соотечественника.
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Skywalkker
Я думаю если Жозе покинет Рому и согласится, то его все поймут!
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WildCat-2k
Гыыы! Пенальду такое назначение явно не порадует )))
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Adham Boy
Ждем включение "Аль Насра" в Ла Лигу как испанский клуб
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Laidinen
Ответ поколение пепси
что же они раньше 100 не предлагали. нахрена он в какой то роме корячится
В Италии комфортная жизнь и в серии А играют в хороший футбол...
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T622222
Надо идти для пенсии 100 млн отличная история! А потом в Рому обратно
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Вова Гаврилов
Моур откажет, как мне кажется. Рановато еще для пенсии. Он еще по пылит
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Родя Раскольников
Ответ Red_Marlboro_
Не удивлюсь что и Моуриньо окажется в итоге некрасивым
Вообще-то некрасивым Моуринью стал еще в бытность Роналду игроком МЮ. Потом было еще несколько конфликтов в Реале, собственно, из-за которых Моур и ушел.
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Сергей Стес
Моуриньо там самое место, заодно и денег хорошо заработает, а в Европе он себя изжил как тренер.
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Игорь Климов
Ответ AF007
ботокс - 180 пенок за карьеру Месси - 140 пенок за карьеру Месси - 3 гола на ЧМ-22 без пенок ботокс - 0 голов на ЧМ-22 без пенок
Factos!
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Варлампий Варлампий
Ответ Игорь Климов
Это уже просто какой-то фарс и показуха, но это точно не про футбол.
нефть высокая сейчас (в том числе из-за действий России), денег арабам в Арамко льется столько, что они просто не знают куда их девать
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deadjoker
Жозе наведет там порядок
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DVS1
Надо ехать! Заставить Кринжа бегать и выполнять установки, тому не понравится, а далее - неустойка и в нормальный клуб. Можно за месяц "управиться"
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Игорь Климов
Ответ VictorVallecano
Удивительно слышать такую риторику после ЧМ 2022, который отчетливо показал, кто самый липовый пенальтист в истории мирового футбола :D
Вообще-то Португалец7 больше всех в мировом футболе пробил пенальти за всю историю, или ты не знал этого факта?
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Варлампий Варлампий
Вот реально арабы разговляются. Это как запросить у администрации миллиард рублей на открытие шаурмичной. А что такого, деньги не считаем, народ кормить будем, уася
+1
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Валерий Петров
"Аль-Наср Роналду"... Уже успел купить? Хорошее вложение наверное.
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avcgloronalduMU
Зидан мог бы на полтора года туда съездить, потом снова в реал после Анчелотти
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МТБ
А неустойка какая?
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