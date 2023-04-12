«Аль-Наср» Роналду предложил Моуринью 100 млн евро за 2 сезона (As)
Жозе Моуринью предложили возглавить «Аль-Наср».
По данным As, Моуринью предложили контракт на 100 миллионов евро за два сезона.
Это позволило бы португальскому специалисту стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.
Однако, как отмечает издание, Моуринью дал понять, что сосредоточен на работе в «Роме» и намерен продолжить работу в клубе.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет уволить Руди Гарсию, поскольку Криштиану Роналду недоволен работой специалиста – он считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне и бороться за трофеи.
«Аль-Наср» дал Гарсии один матч на исправление ситуации. Роналду недоволен работой тренера
Берем плей офф:
1/4 - Акунью срубили в штрафной - Пенальти липовый, нефиг шататься в чужой штрафной что бы на тебя натыкались.
1/2 Ливакович не играет в мяч, проигрывает позицию, блокирует игрока - Пенальти левый, нефиг перед вратарем мешаться и выходить один на один.
Финал - Дембеле цепляет голеностоп Ди Марии, падение на скорости - Пенальти левый, нефиг бегать в штрафной и мешаться Дембеле, это вообще не его обязанность защищаться.
1. Роналду будет недоволен Моуриньо как тренером
2. Моуриньо посадит Роналду на банку и тот побежит к Пирсу моргану