«Питтсбург» впервые не вышел в плей-офф с Кросби и Малкиным в составе. Они впервые сыграли по 80+ матчей в одном сезоне

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Хоккей

«Питтсбург» впервые не вышел в плей-офф с дуэтом Сидни Кросби и Евгением Малкина в составе.

Клуб лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы «Айлендерс» над «Монреалем» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 

«Питтсбург» не попал в плей-офф впервые с сезона-2005/06 – первого для Сидни Кросби в НХЛ.

В 2006 году к команде присоединился Евгений Малкин, после чего клуб выходил в плей-офф в 16 сезонах подряд (в том числе в сезоне-2010/11, когда оба форварда пропустили вторую половину регулярного чемпионата из-за травм, в плей-офф тоже не сыграли). 

За это время клуб 4 раза доходил до финала Кубка Стэнли и трижды выиграл его (2009, 2016, 2017 годы). 

Примечательно, что этот сезон стал первым из 17 совместных для Кросби и Малкина, когда оба они провели больше 80 матчей в регулярном чемпионате. 

35-летний канадец набрал 91 (33+58) очко в 81 игре, 37-летний россиянин – 83 (27+56) в 81. 

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5 комментариев

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Елена Синицына
Ну не интересно Кросби без Овечкина
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Кино Музыка
И омоложение не проведешь, надо более низкое место занять. Следующий сезон загадочный в этом плане. Пора танковать, но обоим не с руки это будет как-то.
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Александр Романов
Казалось бы нужно обыграть Чикаго и Жакетов , но видимо этот состав не способен на такие подвиги , а дальше будет ещё хуже , Малкин и Кросби стареют , их контракты вообще утопия
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akrets
Унылая пора...
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k-kaprizov
Да уж, обидно.
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