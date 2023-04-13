«Питтсбург» впервые не вышел в плей-офф с Кросби и Малкиным в составе. Они впервые сыграли по 80+ матчей в одном сезоне

«Питтсбург» впервые не вышел в плей-офф с дуэтом Сидни Кросби и Евгением Малкина в составе.

Клуб лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы «Айлендерс» над «Монреалем» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

« » не попал в плей-офф впервые с сезона-2005/06 – первого для в .

В 2006 году к команде присоединился , после чего клуб выходил в плей-офф в 16 сезонах подряд (в том числе в сезоне-2010/11, когда оба форварда пропустили вторую половину регулярного чемпионата из-за травм, в плей-офф тоже не сыграли).

За это время клуб 4 раза доходил до финала Кубка Стэнли и трижды выиграл его (2009, 2016, 2017 годы).

Примечательно, что этот сезон стал первым из 17 совместных для Кросби и Малкина, когда оба они провели больше 80 матчей в регулярном чемпионате.

35-летний канадец набрал 91 (33+58) очко в 81 игре, 37-летний россиянин – 83 (27+56) в 81.