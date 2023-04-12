Рахимов – игрокам «Рубина»: «Вы достойны играть в Премьер-лиге. Сейчас завершающая часть чемпионата – надо умереть на поле»

Рашид Рахимов обратился к футболистам «Рубина».

Сегодня казанский клуб назначил 58-летнего специалиста на должность главного тренера.

«Мне, естественно, приятно прийти в « ». Клуб с именем, клуб, который уже достаточно многого добивался.

К сожалению, сейчас у команды тяжелый период. Вы сами понимаете, где она должна быть, в какой лиге должна играть. Вы достойны играть в Премьер-лиге. Это очень важно, потому что там играют лучшие.

Но сейчас у нас одна задача – мы должны объединиться, дать от себя все возможное, быть единым целым.

У каждого игрока есть определенный класс, но если мы не будем отдаваться игре, не будем убиваться на поле, не будем единым целым и не будем соблюдать тактическую дисциплину, футбол нас не отблагодарит.

Сейчас завершающая часть чемпионата – надо умереть на поле и быть единым коллективом. Это вы можете, все остальное у вас есть», – сказал .