Рахимов – игрокам «Рубина»: «Вы достойны играть в Премьер-лиге. Сейчас завершающая часть чемпионата – надо умереть на поле»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Первая лига Футбол

Рашид Рахимов обратился к футболистам «Рубина».

Сегодня казанский клуб назначил 58-летнего специалиста на должность главного тренера. 

«Мне, естественно, приятно прийти в «Рубин». Клуб с именем, клуб, который уже достаточно многого добивался.

К сожалению, сейчас у команды тяжелый период. Вы сами понимаете, где она должна быть, в какой лиге должна играть. Вы достойны играть в Премьер-лиге. Это очень важно, потому что там играют лучшие.

Но сейчас у нас одна задача – мы должны объединиться, дать от себя все возможное, быть единым целым.

У каждого игрока есть определенный класс, но если мы не будем отдаваться игре, не будем убиваться на поле, не будем единым целым и не будем соблюдать тактическую дисциплину, футбол нас не отблагодарит.

Сейчас завершающая часть чемпионата – надо умереть на поле и быть единым коллективом. Это вы можете, все остальное у вас есть», – сказал Рахимов

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31 комментарий

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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ kilo_gilo
уж лучше бы Мостового назначили бы. разницы особой не было,но хоть повеселее было бы
С Мостовым не весело, а нудно. Каждый раз, читая, ощущение, что в грязь наступил
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Евгений Цыбулин
Ответ kilo_gilo
уж лучше бы Мостового назначили бы. разницы особой не было,но хоть повеселее было бы
Шалимов еще есть и Григорян)))
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KMR
Когда там у Казани юбилей? Вот тогда и будет результат.
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Злобный Конь
"А когда последний наш умрёт-
Закопайте прямо у ворот" (с).

Олды помнят,хотя это и про гандбол 🧐
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nugoboss
лучше бы нового Кварацхелиа искали чем тренера...
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guizzy
Я правда не понимаю клубы России.
В связи с чем вообще происходит такой постоянный круговорот?
Это из-за какой-то футбольной изоляции нашей страны? В Европе такие специалисты находятся на одном общем рынке, а у нас свой отдельный и настолько скудный?
Просто вот уж Рахимов-то себя уже не раз рекомендовал с плохой стороны, что как тренер, что как человек. ну неужели в Казани не было никого для того, чтобы ясно дать понять, что этот персонаж достоин максимум отбывать номер, но он как тренер вообще никакой, да и репутация у него ужасная, что среди болел, что в самой футбольной среде.
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Серый
очередной популист
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Japonskiy Magnitofon
Ответ Ебздрогыч
Если умереть на поле, то никто нигде играть не будет. Вспоминается картинка: кто утонет - больше в море купаться не будет
Ну, это логично, этим надо умереть на поле чтоб путевку в РПЛ добыть, а играть там, как это часто бывает, будут другие.
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Сергей Жарковский
Не умер на поле Сочи, будет делать это с Рубином в пердиве, не получится есть ещё и второй дивизион!😜
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angry horse
Ответ Матвей Суицидин
Помнится, он раньше старался шагать в ногу со временем и первым стал брать кровь из мочки уха прямо на поле у игроков. Это было в Локомотиве. И игроки были просто потрясены таким профессионализмом (я серьезно, запомнился этот репортаж, там еще Сычев и Глушаков фигурировали). Ездил на стажировку к Бенитосу и, по его словам, убедился, что все делает правильно. Вот такой вот тренер Рахимов.
Рашид выглядит приспособленцем как условный Талалаев😎
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angry horse
Жаль , что ты недостойный тренер для Рубина😎
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Матвей Суицидин
Помнится, он раньше старался шагать в ногу со временем и первым стал брать кровь из мочки уха прямо на поле у игроков. Это было в Локомотиве. И игроки были просто потрясены таким профессионализмом (я серьезно, запомнился этот репортаж, там еще Сычев и Глушаков фигурировали). Ездил на стажировку к Бенитосу и, по его словам, убедился, что все делает правильно. Вот такой вот тренер Рахимов.
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Kit244098
Татарские начальники совсем не дружат с головой. Был ведь перед ним нормальный тренер-практик. Зачем тащить болтуна на его место? Тот ведь притащит свой штаб, своих агентов. На хрен это нужно? Команда должна спокойно работать, а не трястись от излишней возможной конкуренции, которую наверняка устроит этот таджик. Он ведь иначе не может. Его последняя работа в Уфе тому доказательство. Он давно ничего нового не дает на выходе. Одни выхлопы))
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Дмитрий Раткович
Ответ Мовсар Германия
это все понятно, а кто займет кресло эксперта, в студии Матч ТВ?
Да все летом вернутся обратно, что этот что химкинский
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ТТД Бубнова
Как будто не речь тренера, а Пригожина своим наемникам.
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ТТД Бубнова
Настоящий патриот, который готов умереть на поле, вот кто сборной нужен.
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Cst Cap
Кластеры заполняются. Вообще, неплохо бы сделать для тренеров, хотя бы наших, функционал как для игроков. Открыл карточку "Рахимов" и там статистика по сезонам, кого тренировал, победы, голы и тп. Можно и официальную формулировку увольнения, срок контракта. В некоторых таблицах смешно будет, зато можно между собой эти "хороводы" сравнивать
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Илья Анатольевич
"Вы достойны играть в РПЛ, как и я быть тренером Барселоны", добавил Рахимов
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Aleksey Yashin
Так всех экспертов с Матч ТВ по разным командам разберут!
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Ильдар Исмагилов
Это жесть! Рахимов?!!! Серьезно?!!!
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Ильдар Исмагилов
Это жесть! Рахимов?!!! Серьезно?!!!
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Жил был пес
может в футбол играть будут, а то умирать бица бороца...
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kilo_gilo
уж лучше бы Мостового назначили бы. разницы особой не было,но хоть повеселее было бы
+13
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Mohnatiy
Ответ Мовсар Германия
это все понятно, а кто займет кресло эксперта, в студии Матч ТВ?
Талалайла в Химках пятилетний контракт заключил. Думаю, через пару-тройку месяцев как раз освободится 😁
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Лёха Артемьев
Рахимов - игрокам "Рубина":

"Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Просто ударьте по центру. Давайте!"
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