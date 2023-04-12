Рахимов – игрокам «Рубина»: «Вы достойны играть в Премьер-лиге. Сейчас завершающая часть чемпионата – надо умереть на поле»
Рашид Рахимов обратился к футболистам «Рубина».
Сегодня казанский клуб назначил 58-летнего специалиста на должность главного тренера.
«Мне, естественно, приятно прийти в «Рубин». Клуб с именем, клуб, который уже достаточно многого добивался.
К сожалению, сейчас у команды тяжелый период. Вы сами понимаете, где она должна быть, в какой лиге должна играть. Вы достойны играть в Премьер-лиге. Это очень важно, потому что там играют лучшие.
Но сейчас у нас одна задача – мы должны объединиться, дать от себя все возможное, быть единым целым.
У каждого игрока есть определенный класс, но если мы не будем отдаваться игре, не будем убиваться на поле, не будем единым целым и не будем соблюдать тактическую дисциплину, футбол нас не отблагодарит.
Сейчас завершающая часть чемпионата – надо умереть на поле и быть единым коллективом. Это вы можете, все остальное у вас есть», – сказал Рахимов.
Закопайте прямо у ворот" (с).
Олды помнят,хотя это и про гандбол 🧐
В связи с чем вообще происходит такой постоянный круговорот?
Это из-за какой-то футбольной изоляции нашей страны? В Европе такие специалисты находятся на одном общем рынке, а у нас свой отдельный и настолько скудный?
Просто вот уж Рахимов-то себя уже не раз рекомендовал с плохой стороны, что как тренер, что как человек. ну неужели в Казани не было никого для того, чтобы ясно дать понять, что этот персонаж достоин максимум отбывать номер, но он как тренер вообще никакой, да и репутация у него ужасная, что среди болел, что в самой футбольной среде.
"Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Просто ударьте по центру. Давайте!"