Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» против «Челси», «Милан» сыграет с «Наполи»
«Реал» примет «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также в среду «Милан» сыграет дома с «Наполи».
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удачи чемпиону.
Милан - Наполи 2:1.
надеюсь ставка зайдет
Главное без травм!🙏
Удачи и победы мадридскому «Реалу»!⚪️🟣👑
Надеюсь именно эти две величайшие клубы ЛЧ сыграют в финале)