Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» против «Челси», «Милан» сыграет с «Наполи»

Теги Милан Челси Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА результаты Наполи Футбол

«Реал» примет «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также в среду «Милан» сыграет дома с «Наполи».

Лига чемпионов

1/4 финала

Первые матчи

Реал Мадрид Испания – Челси Англия
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан Италия – Наполи Италия
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

6 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Поболею ка я за нашего грузинского вундеркинда
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Оливер Кан удаляет Роберту
Не люблю дико, когда Реал фаворит.
Удачи чемпиону.
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-1
-1
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Evgen_Hazard
Каждый год Челси играет в плофф с Реалом, пора брать реванш за прошлый обидный вылет. Хотя сейчас в Челси полнейший бардак, но в этом главная опасность! Бардак против хаоса! Да здравствует битва!
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-1
-1
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Мовсар Германия
Реал - Челси 5:0.
Милан - Наполи 2:1.
надеюсь ставка зайдет
+1
-3
-2
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Kyancey
Всем командам - хорошей игры и качественного футбола!
Главное без травм!🙏
Удачи и победы мадридскому «Реалу»!⚪️🟣👑
+3
-2
+1
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белошип
Удачи Реалу и Милану
Надеюсь именно эти две величайшие клубы ЛЧ сыграют в финале)
+6
-8
-2
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