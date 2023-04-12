Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» против «Челси», «Милан» сыграет с «Наполи»

«Реал» примет «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также в среду « » сыграет дома с « ».

Лига чемпионов

1/4 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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