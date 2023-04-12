НХЛ. «Айлендерс» примут «Монреаль», «Сент-Луис» сыграет с «Далласом», «Калгари» против «Сан-Хосе»

Теги результаты Айлендерс Монреаль Сент-Луис Калгари Даллас Сан-Хосе НХЛ Хоккей

«Айлендерс» примут «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Сент-Луис» сыграет с «Далласом», «Калгари» будет противостоять «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Монреаль
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Даллас
Дата проведения
13 апреля, 02.30, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Сан-Хосе
Дата проведения
13 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев

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sk0208827
Ответ забил на оборону
это временное явление
тут не поспоришь
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забил на оборону
Ответ sk0208827
видимо я не такой старый)
это временное явление
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Суворов Антон
Ответ забил на оборону
либо сыграют как Чикаго вчера, а хозяева арены накладут в штаны, как Пенсы
Кстати.. Если мы попадём на Бостон.. То во втором раунде возможна встреча Торонто vs Айлендерс..

То что Торонто пройдет Тампу, у меня нет сомнений.. А вот нам с Бостоном придется нелегко.. Но я уверен, что мы их пройдём!
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Суворов Антон
Ответ забил на оборону
либо сыграют как Чикаго вчера, а хозяева арены накладут в штаны, как Пенсы
Не сыграет.. Снесем мы этот Монреаль и не заметим..
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sk0208827
Ответ забил на оборону
это же старый анекдот, про тапёра в пабе/баре
видимо я не такой старый)
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Суворов Антон
Быстренько сегодня проанализировал, и понял..

Затрещина от Вашингтона, чисто психологически - перед плей-офф, пойдет только во благо..

Отрезвит..
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забил на оборону
Ответ Суворов Антон
Монреаль сегодня попадёт под мотивированных Айлендерс и под шумовое давление фанатья на UBS_Arena.. Тяжко им будет.. Сметём бульдозером и не заметим.. Айлендерс!
либо сыграют как Чикаго вчера, а хозяева арены накладут в штаны, как Пенсы
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забил на оборону
Ответ sk0208827
ничего не понял, но было интересно
это же старый анекдот, про тапёра в пабе/баре
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sk0208827
Ответ Беня_Финитас
- Одноглазый ! Сыграй " Чикаго " ! - Я не одноглазый ! Тык .. - Чикаго, Чикаго ...
ничего не понял, но было интересно
+2
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Беня_Финитас
Ответ sk0208827
А вдруг?
- Одноглазый ! Сыграй " Чикаго " !
- Я не одноглазый !
Тык ..
- Чикаго, Чикаго ...
+1
-3
-2
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Суворов Антон
Монреаль сегодня попадёт под мотивированных Айлендерс и под шумовое давление фанатья на UBS_Arena.. Тяжко им будет..

Сметём бульдозером и не заметим..

Айлендерс!
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-4
-2
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sk0208827
А вдруг?
+1
-1
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