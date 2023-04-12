НХЛ. «Айлендерс» примут «Монреаль», «Сент-Луис» сыграет с «Далласом», «Калгари» против «Сан-Хосе»
«Айлендерс» примут «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сент-Луис» сыграет с «Далласом», «Калгари» будет противостоять «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.00, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 13 апреля, 02.30, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 13 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
То что Торонто пройдет Тампу, у меня нет сомнений.. А вот нам с Бостоном придется нелегко.. Но я уверен, что мы их пройдём!
Затрещина от Вашингтона, чисто психологически - перед плей-офф, пойдет только во благо..
Отрезвит..
- Я не одноглазый !
Тык ..
- Чикаго, Чикаго ...
Сметём бульдозером и не заметим..
Айлендерс!