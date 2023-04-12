Поветкин – об Усике: «С ним что-то произошло, чего мы не знаем»

Теги Александр Поветкин Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин рассказал об отношении к Александру Усику.

«Бой Фьюри против Усика? Я бы однозначно болел за Усика. Даже сейчас. Потому что он славянин.

С Сашей что-то произошло, чего мы не знаем. У меня нет к нему какого-то негатива. Я прекрасно понимаю, что он живет в этой стране. Мы же не знаем, что там происходит, как происходит. Он так решил, пусть так будет.

Я это не проглочу, конечно, оскорбления в свою сторону... Когда мы увидимся, я обязательно у него спрошу, почему [он так считает]. Я не позволял себе оскорблять никого», – сказал бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин.

Поветкин – о бое Фьюри и Усика: «А за кого буду болеть в этой паре?.. Ни за кого»

Александр Поветкин: «Бокс престижнее смешанных единоборств»

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41 комментарий

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Onion
Подавляющему большинству человечества действительно насрать, что там у вас происходит. Как бы вы не пытались привлечь к себе внимание.
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Лёха выдыхай
Ответ Strepto
Спроси у крымчан. Их аннексировали?
Да
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Сергей Петров
Ответ Сергей Скляров
поветкину иногда лучше жевать чем говорить..
Так же как тебе
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Сергей Петров
Ответ CherenkovF
В комментариях опять ангажированные провокаторы. Ведь Поветкин говорит про личные отношения и про оскорбления в свой адрес. Это отношения двух взрослых людей, спортсменов... Здесь же на спортсе сидят исключительно политологи и военные эксперты... Поветкин не нападал на Украину, поэтому ему непонятна реакция Усика. Желание школьников всегда, везде и все обобщать, делать глобальные выводы на основании одного факта, выдернутого из контекста, мешает им адекватно оценивать реальность.
С языка снял
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CherenkovF
В комментариях опять ангажированные провокаторы.
Ведь Поветкин говорит про личные отношения и про оскорбления в свой адрес.
Это отношения двух взрослых людей, спортсменов...
Здесь же на спортсе сидят исключительно политологи и военные эксперты...
Поветкин не нападал на Украину, поэтому ему непонятна реакция Усика.
Желание школьников всегда, везде и все обобщать, делать глобальные выводы на основании одного факта, выдернутого из контекста, мешает им адекватно оценивать реальность.
+3
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Ivan Balashov
Ответ Strepto
Там уже лет тридцать происходит непонятное. А сколько журналистов убили!
Ну да. Вот журналистка Медузы Оксана Баулина год назад погибла при обстреле Киева.
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Ivan Balashov
Ответ Сергей Григорьев
там против бога пошли,церкви и храмы сжигают. всё вернётся и всем придётся не очень хорошо
Церкви и храмы сжигали ещё норвежские блэк-металлисты девяностых.

И всё норм, ничто туда не вернулось, страна продолжает быть в лидерах по уровню жизни.
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Сергей Скляров
поветкину иногда лучше жевать чем говорить..
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Ivan Balashov
Ответ Strepto
Может, госпереворот в 2014?
Как будто свержение потерявшего берега президента несогласными жителями страны - это что-то плохое.
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CaSpeR-13
Ответ Neyron
Остался человеком. Что тут не ясного или он должен был поддержать аннексию территорий своей страны.
ну аннексию крыма он с большим удовольствием поддержал
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Strepto
Ответ bellyashe
со многими украинцами, до конца остававшимися нейтральными или просто умеренными в отношении России «что-то произошло» часов эдак в 5 утра 24 февраля 2022 года. лично знаю несколько примеров.
С ними что-то произошло начиная с момента отделения от СССР.
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Strepto
Ответ Neyron
Остался человеком. Что тут не ясного или он должен был поддержать аннексию территорий своей страны.
Спроси у крымчан. Их аннексировали?
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Strepto
Ответ Крыс Пол
Да, что-то странное происходит в последний год в стране Усика. В его дом попадают люди без опознавательных знаков, пишут там загадочные буквы.. Тут без бутылки не разобраться.
Там уже лет тридцать происходит непонятное. А сколько журналистов убили!
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Strepto
Ответ Вечно в бане
С Сашей что-то произошло, чего мы не знаем. Шутки про «А что, что-то случилось?» уже набили оскомину, но тут они как никогда к месту.
Да вы сами уже набили оскомину всему миру. Без шуток
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Strepto
Ответ Aleksey Yashin
«С ним что-то произошло, чего мы не знаем» Видимо что-то случилось
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ГЕНПЛАН
Ответ Сергей Григорьев
там против бога пошли,церкви и храмы сжигают. всё вернётся и всем придётся не очень хорошо
Украинская православная церковь в 2019 году получила томос от Вселенского патриарха. Теперь она равноправная часть православного мира.
А вот когда представитель РПЦ приехал в Стамбул чтобы воспрепятстсвовать этому у него спросили: где твой томос? А его нету.
Т.е. киевский престол был перенесн в Москву вообще незаконно))
И по сути РПЦ - секта.
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#nikon
Известно, что произошло - он записался в терроборону. Есть фото, где он с автоматом: https://vk.com/wall-15805785_426914
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bellyashe
со многими украинцами, до конца остававшимися нейтральными или просто умеренными в отношении России «что-то произошло» часов эдак в 5 утра 24 февраля 2022 года.
лично знаю несколько примеров.
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Адмирал МакКряк
Ну тут без консорциума экспертов России-24 и не разобраться, что же произошло.
0
-1
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Neyron
Остался человеком. Что тут не ясного или он должен был поддержать аннексию территорий своей страны.
+12
-7
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Сергей
Клоун

13 февраля
Поветкин – о бое Фьюри и Усика: «А за кого буду болеть в этой паре?.. Ни за кого»

12 апреля
«Бой Фьюри против Усика? Я бы однозначно болел за Усика. Даже сейчас. Потому что он славянин»
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Сергей Григорьев
Ответ Никому_никабельный
"Мы же не знаем, что там происходит, как происходит." Действительно
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Александр Склянов
C кем этот Поветкин там увидится ?Его даже на открытие спортзала в тмутаракани не позовут. Полное забвение ждёт его.Олимпийский чемпион,а слил своё имя в унитаз.Попытается скоро переобуться,но интернет всё помнит,русский витязь блин
+7
-1
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U
Александр, 43 года. Не знает, что произошло.
+18
-2
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Atsuktuvas
"Ну тупыыые !.." (с)
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