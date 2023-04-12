Поветкин – об Усике: «С ним что-то произошло, чего мы не знаем»
Александр Поветкин рассказал об отношении к Александру Усику.
«Бой Фьюри против Усика? Я бы однозначно болел за Усика. Даже сейчас. Потому что он славянин.
С Сашей что-то произошло, чего мы не знаем. У меня нет к нему какого-то негатива. Я прекрасно понимаю, что он живет в этой стране. Мы же не знаем, что там происходит, как происходит. Он так решил, пусть так будет.
Я это не проглочу, конечно, оскорбления в свою сторону... Когда мы увидимся, я обязательно у него спрошу, почему [он так считает]. Я не позволял себе оскорблять никого», – сказал бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин.
Поветкин – о бое Фьюри и Усика: «А за кого буду болеть в этой паре?.. Ни за кого»
Ведь Поветкин говорит про личные отношения и про оскорбления в свой адрес.
Это отношения двух взрослых людей, спортсменов...
Здесь же на спортсе сидят исключительно политологи и военные эксперты...
Поветкин не нападал на Украину, поэтому ему непонятна реакция Усика.
Желание школьников всегда, везде и все обобщать, делать глобальные выводы на основании одного факта, выдернутого из контекста, мешает им адекватно оценивать реальность.
И всё норм, ничто туда не вернулось, страна продолжает быть в лидерах по уровню жизни.
А вот когда представитель РПЦ приехал в Стамбул чтобы воспрепятстсвовать этому у него спросили: где твой томос? А его нету.
Т.е. киевский престол был перенесн в Москву вообще незаконно))
И по сути РПЦ - секта.
лично знаю несколько примеров.
13 февраля
Поветкин – о бое Фьюри и Усика: «А за кого буду болеть в этой паре?.. Ни за кого»
12 апреля
«Бой Фьюри против Усика? Я бы однозначно болел за Усика. Даже сейчас. Потому что он славянин»