Гальтье во время работы в «Ницце» сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман» (RMC Sport)

Кристофа Гальтье обвинили в расистских высказываниях во времена работы в «Ницце».

В сентябре прошлого года спортивный директор «Ниццы» Жюльена Фурнье заявил, что причины его разлада с тренером, который в настоящий момент возглавляет « », были «серьезными». Он не стал уточнять, что именно произошло.

Теперь ведущие передачи After Foot на RMC Sport ознакомились с электронным письмом, которое Фурнье направил компании INEOS – владельцам «Ниццы».

В последнее время появляется информация о том, что, возможно, что-то есть [в отношении Гальтье]. В субботу после матча [« » – «ПСЖ»] я получил документ, который написал Жюльен Фурнье. В письмах нет заголовков. Я сказал себе, что мы потратим неделю, чтобы все проверить.

Тем временем Ромен Молина просматривал почту, которую мы получили за последние три дня. Я ускорил процедуру. Да, письмо действительно было написано Жюльеном Фурнье Дэйву Брэйлсфорду, футбольному директору INEOS. Это письмо очень длинное и очень тяжелое», – сказал журналист . Он привел отрывок из письма Фурнье.

« пришел в мой офис и поздоровался со своим сыном, который сказал мне: «Можешь уточнить у моего отца слова, которые я передал». Как только его агент/сын ушел, я рассказал Кристофу о только что состоявшемся у меня разговоре и спросил его, правда ли все это.

Затем он ответил, что да, и что я должен был принять во внимание «реалии города» и что у нас правда не может быть так много чернокожих и мусульман в команде.

Он [Гальтье] сказал мне: «Вчера вечером я пришел в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что у нас команда чернокожих», затем добавил: «Жюльен, ты должен понимать, в каком городе мы находимся, мы в городе Жака Медесена» (бывший мэр Ниццы – Sports.ru), и наша команда не соответствует тому, чего хотят люди, как она не соответствует и мне самому».

[У нас] не было споров на тему спорта, были только споры о религии или цвете кожи, – написал Жюльен Фурнье руководству «Ниццы».