Гальтье во время работы в «Ницце» сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман» (RMC Sport)

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье религия дискриминация Даниэль Риоло Футбол

Кристофа Гальтье обвинили в расистских высказываниях во времена работы в «Ницце».

В сентябре прошлого года спортивный директор «Ниццы» Жюльена Фурнье заявил, что причины его разлада с тренером, который в настоящий момент возглавляет «ПСЖ», были «серьезными». Он не стал уточнять, что именно произошло. 

Теперь ведущие передачи After Foot на RMC Sport ознакомились с электронным письмом, которое Фурнье направил компании INEOS – владельцам «Ниццы». 

В последнее время появляется информация о том, что, возможно, что-то есть [в отношении Гальтье]. В субботу после матча [«Ницца» – «ПСЖ»] я получил документ, который написал Жюльен Фурнье. В письмах нет заголовков. Я сказал себе, что мы потратим неделю, чтобы все проверить.

Тем временем Ромен Молина просматривал почту, которую мы получили за последние три дня. Я ускорил процедуру. Да, письмо действительно было написано Жюльеном Фурнье Дэйву Брэйлсфорду, футбольному директору INEOS. Это письмо очень длинное и очень тяжелое», – сказал журналист Даниэль Риоло. Он привел отрывок из письма Фурнье.

«Кристоф Гальтье пришел в мой офис и поздоровался со своим сыном, который сказал мне: «Можешь уточнить у моего отца слова, которые я передал». Как только его агент/сын ушел, я рассказал Кристофу о только что состоявшемся у меня разговоре и спросил его, правда ли все это.

Затем он ответил, что да, и что я должен был принять во внимание «реалии города» и что у нас правда не может быть так много чернокожих и мусульман в команде.

Он [Гальтье] сказал мне: «Вчера вечером я пришел в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что у нас команда чернокожих», затем добавил: «Жюльен, ты должен понимать, в каком городе мы находимся, мы в городе Жака Медесена» (бывший мэр Ниццы – Sports.ru), и наша команда не соответствует тому, чего хотят люди, как она не соответствует и мне самому».

[У нас] не было споров на тему спорта, были только споры о религии или цвете кожи, – написал Жюльен Фурнье руководству «Ниццы». 

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Комментарии прямо как на подбор))
Напоминаю, эта страна типа борется с нацизмом)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crosby22
Галтье: "Я не расист...мусульмане и негры одинаковые"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Очень похоже на вброс для того, чтобы его спокойно уволить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lina Starkova
Ответ Радость Ди Мария
Из африканской страны? Чёрный мусульманин?
Нигерийца возьмут ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Ответ Радость Ди Мария
На ЧМ-1982 в сборной Франции было двое темнокожих - ЦПЗ Жан Тигана и ЦЗ Мариус Трезор. Они оч хорошо играли и никого не парило. Т.е. на поле вместе с вратарём 9 белых и 2 тёмных. В финале нынешнего ЧМ, особенно во втором тайме, когда ушёл по замене Гризман на поле у франков остался только Льорис, т.е. 10 тёмных и один белый. Не вижу в этом ничего весёлого. Белые подростки типа не хотят играть в футбол и уходят в другие виды или что?
На самом деле, так и есть. Белое население не очень увлечено футболом. В целом, французы уже очень давно любят "делегировать" такие вещи иммигрантам, поэтому у них многие самые известные люди не французы или не совсем. Например, Джо Дассен и Жак Брель - не французы, про футболистов вообще молчу - и так знаете, Копа - поляк, Платини - итальянец, Зидан - алжирец и т.д. А белые французы предпочитают кататься на горных лыжах, играть в регби или просто попивать вино в своих шале)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ 10ztv
месси вроде белый
Месси лучший игрок ПСЖ, а главная звезда Мбаппе, здесь это к сожалению не совпадает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ответ Men77
я хоть и толерантен к цвету кожи, и привык уже ,что в сборной Франции их много, но было смешно как то наблюдать как в финале ЧМ при пенальти, в центре поля у французов были одни чернокожие)
Вот ни разу не смешно(. Хотя я социал-патриот, не расист вроде бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Киселев
Ответ Радость Ди Мария
На ЧМ-1982 в сборной Франции было двое темнокожих - ЦПЗ Жан Тигана и ЦЗ Мариус Трезор. Они оч хорошо играли и никого не парило. Т.е. на поле вместе с вратарём 9 белых и 2 тёмных. В финале нынешнего ЧМ, особенно во втором тайме, когда ушёл по замене Гризман на поле у франков остался только Льорис, т.е. 10 тёмных и один белый. Не вижу в этом ничего весёлого. Белые подростки типа не хотят играть в футбол и уходят в другие виды или что?
В 1982-ом Курьоль ещё темненький был и вроде даже один гол забил, не помню кому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hayemaker
Ответ Радость Ди Мария
На ЧМ-1982 в сборной Франции было двое темнокожих - ЦПЗ Жан Тигана и ЦЗ Мариус Трезор. Они оч хорошо играли и никого не парило. Т.е. на поле вместе с вратарём 9 белых и 2 тёмных. В финале нынешнего ЧМ, особенно во втором тайме, когда ушёл по замене Гризман на поле у франков остался только Льорис, т.е. 10 тёмных и один белый. Не вижу в этом ничего весёлого. Белые подростки типа не хотят играть в футбол и уходят в другие виды или что?
У англичан в 82-ом из негров был один Андерсон, а единственным неарийцем в ФРГ - белый католик Пьер Литбарски. Да и доминирующие в Европе английские и британские клубы обходилсь без черных и латиносов. Лучшее время в истории футбола.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
37old
Ответ Радость Ди Мария
На ЧМ-1982 в сборной Франции было двое темнокожих - ЦПЗ Жан Тигана и ЦЗ Мариус Трезор. Они оч хорошо играли и никого не парило. Т.е. на поле вместе с вратарём 9 белых и 2 тёмных. В финале нынешнего ЧМ, особенно во втором тайме, когда ушёл по замене Гризман на поле у франков остался только Льорис, т.е. 10 тёмных и один белый. Не вижу в этом ничего весёлого. Белые подростки типа не хотят играть в футбол и уходят в другие виды или что?
Вас не удивляет, что в НБА абсолютное большинство чернокожие? Белые дети не выдерживают конкуренции, чистая физиология. Выходцы из Африки и развиваются быстрее, и физически более одарённые от природы. Вот такой расизм никого не парит и квоты вводить никто не собирается.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ответ Vvvv Xxxx
Ну вот и все,еще одна очень хорошая причина слить Гальтье,как совпало то а)))
Ага, именно сейчас и совершенно случайно всплыла инфа.
Если на колени не встанет и не покается, то карьеру тренера можно завершать. И никакие право-центристы типа Марин Лёпен за него не впишутся... А белые франко-либерасты будут в первых рядах в травле... Им же по кайфу подавляющее кол-во чёрных в клубах и особенно в сборной... Жаль мужика - сгорает прямо на работе...
Кирдык кароч белой консервативной Европе.
Скоро аргам предъявят, что у них слишком белая сборная и вообще страна неправильная - неполиткорректно белая. И лучше бы Месси был чёрным мусульманином...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
А что особенного в этих словах? Человек высказал свое мнение. И что из этого? Ну не нравятся ему муслимы в большом количестве. А кому-то не нравятся христиане. А кто-то не любит заднеприводных. А кто-нибудь не любит герантофилов. Сколько людей столько и мнений. Плюрализм, ядрен батон. Основа демократического общества))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oleg150
Ответ Радость Ди Мария
На ЧМ-1982 в сборной Франции было двое темнокожих - ЦПЗ Жан Тигана и ЦЗ Мариус Трезор. Они оч хорошо играли и никого не парило. Т.е. на поле вместе с вратарём 9 белых и 2 тёмных. В финале нынешнего ЧМ, особенно во втором тайме, когда ушёл по замене Гризман на поле у франков остался только Льорис, т.е. 10 тёмных и один белый. Не вижу в этом ничего весёлого. Белые подростки типа не хотят играть в футбол и уходят в другие виды или что?
Белые реже отдают своих детей в спортивные секции, больше делают ставку на образование.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Киселев
Ответ Men77
я хоть и толерантен к цвету кожи, и привык уже ,что в сборной Франции их много, но было смешно как то наблюдать как в финале ЧМ при пенальти, в центре поля у французов были одни чернокожие)
Это было бы смешно, если не было так печально. Сборная афромигрантов в финале ЧМ. Хуже мог быть только финал со сборной беженцев( Швейцарии) вместо аргов.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Zakir
Ответ maxdux81
Валера ХD)
это валера говорил про одного из фанатов, а кое-кто обрезал мол это его мнение
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
Ответ 10ztv
или чемпионат исландии
не удивлюсь, если уже и до туда добрались... мухаммадссоны и абубакарссоны
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lazna
Начинают сливать..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
александр модов
Так то он прав...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Наверное, за Ле Пен всё время голосует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радость Ди Мария
Ответ alexhoc
Белые занимаются сексом, предохраняясь чаще, чем чёрные. Уровень рождаемости у них втрое ниже.
Т.е. роман "Мечеть Парижской Богоматери" не фэнтэзи?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Гальтье озвучил, похоже, не только свое мнение, но и мнение обычных коренных французов, которым не все нравится в своей стране. Это нормально и честно.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антонио Мартынов
Посмотрите правде в глаза - он прав. Это токсичная среда. Которая только и говорила бы о расизме и притеснениях.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex8007
Базированный тренер
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexhoc
Ответ Радость Ди Мария
На ЧМ-1982 в сборной Франции было двое темнокожих - ЦПЗ Жан Тигана и ЦЗ Мариус Трезор. Они оч хорошо играли и никого не парило. Т.е. на поле вместе с вратарём 9 белых и 2 тёмных. В финале нынешнего ЧМ, особенно во втором тайме, когда ушёл по замене Гризман на поле у франков остался только Льорис, т.е. 10 тёмных и один белый. Не вижу в этом ничего весёлого. Белые подростки типа не хотят играть в футбол и уходят в другие виды или что?
Белые занимаются сексом, предохраняясь чаще, чем чёрные. Уровень рождаемости у них втрое ниже.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
я хоть и толерантен к цвету кожи, и привык уже ,что в сборной Франции их много, но было смешно как то наблюдать как в финале ЧМ при пенальти, в центре поля у французов были одни чернокожие)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий