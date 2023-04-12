Гальтье во время работы в «Ницце» сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман» (RMC Sport)
Кристофа Гальтье обвинили в расистских высказываниях во времена работы в «Ницце».
В сентябре прошлого года спортивный директор «Ниццы» Жюльена Фурнье заявил, что причины его разлада с тренером, который в настоящий момент возглавляет «ПСЖ», были «серьезными». Он не стал уточнять, что именно произошло.
Теперь ведущие передачи After Foot на RMC Sport ознакомились с электронным письмом, которое Фурнье направил компании INEOS – владельцам «Ниццы».
В последнее время появляется информация о том, что, возможно, что-то есть [в отношении Гальтье]. В субботу после матча [«Ницца» – «ПСЖ»] я получил документ, который написал Жюльен Фурнье. В письмах нет заголовков. Я сказал себе, что мы потратим неделю, чтобы все проверить.
Тем временем Ромен Молина просматривал почту, которую мы получили за последние три дня. Я ускорил процедуру. Да, письмо действительно было написано Жюльеном Фурнье Дэйву Брэйлсфорду, футбольному директору INEOS. Это письмо очень длинное и очень тяжелое», – сказал журналист Даниэль Риоло. Он привел отрывок из письма Фурнье.
«Кристоф Гальтье пришел в мой офис и поздоровался со своим сыном, который сказал мне: «Можешь уточнить у моего отца слова, которые я передал». Как только его агент/сын ушел, я рассказал Кристофу о только что состоявшемся у меня разговоре и спросил его, правда ли все это.
Затем он ответил, что да, и что я должен был принять во внимание «реалии города» и что у нас правда не может быть так много чернокожих и мусульман в команде.
Он [Гальтье] сказал мне: «Вчера вечером я пришел в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что у нас команда чернокожих», затем добавил: «Жюльен, ты должен понимать, в каком городе мы находимся, мы в городе Жака Медесена» (бывший мэр Ниццы – Sports.ru), и наша команда не соответствует тому, чего хотят люди, как она не соответствует и мне самому».
[У нас] не было споров на тему спорта, были только споры о религии или цвете кожи, – написал Жюльен Фурнье руководству «Ниццы».
Напоминаю, эта страна типа борется с нацизмом)))
Если на колени не встанет и не покается, то карьеру тренера можно завершать. И никакие право-центристы типа Марин Лёпен за него не впишутся... А белые франко-либерасты будут в первых рядах в травле... Им же по кайфу подавляющее кол-во чёрных в клубах и особенно в сборной... Жаль мужика - сгорает прямо на работе...
Кирдык кароч белой консервативной Европе.
Скоро аргам предъявят, что у них слишком белая сборная и вообще страна неправильная - неполиткорректно белая. И лучше бы Месси был чёрным мусульманином...