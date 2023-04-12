«Зенит» планирует выкупить Мантуана у «Коринтианс» за 2-3 млн евро. Хавбек хочет остаться, клуб предложил ему помощь в оформлении российского гражданства (Lance)

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Густаво Мантуан Футбол

«Зенит» хочет выкупить Густаво Мантуана .

По информации Lance, клуб из Санкт-Петербурга планирует выкупить полузащитника «Коринтианс». В этом сезоне он играет за сине-бело-голубых на правах аренды.

Сумма выкупа, указанная в арендном соглашении, составляет 10 миллионов евро, но «Зенит» хочет снизить ее до 2-3 миллионов.

Официальные переговоры по поводу возможного трансфера еще не начались, но считается, что бразильский клуб может принять условия «Зенита», отдав петербуржцам 50% прав на игрока.

Отмечается, что сам хавбек хочет остаться в России. «Зенит» даже предложил игроку помощь в оформлении российского гражданства, если ему это будет интересно.

В текущем сезоне Мир РПЛ Мантуан провел 16 матчей, отметившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

96 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Всё знаю
И где результаты?))
Вам какие результаты нужны?
Команда идет к 5-му золоту подряд.
Воспитанники Зенита по количеству вторые в России после Локо. Это вам Юлия написала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Обносов
Ответ Человек_Легенда
А я вот искренне не понимаю, без шуток, зачем Малкому, Клаудиньо, Мантуану российские паспорта? За сборную играть? Очень смешно)
Почему бы и не сборная, в которую намного проще пробиться, больше шансов пробиться в состав, т.к. не занимаеншь место лега, больше зп, уже куча поводов, плюч, может быть бразилы пожив и там, и у нас, могут сравнить и в России им больше зашло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kvakin
Ответ Julia_Lawyer
В отличие от Вас, Kvakin, в ФНС знают действующее законодательство в части понятия "налоговый резидент".
Если так, то сколько процентов НДФЛ платит россиянин и иностранец со своего заработка, не подскажете?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Ответ Кирилл.С-Пб
Вот оказывается зачем БРИГС замутили)))
Угу, особенно Гитай в нем заинтересован.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Игрок неплохой. Другое дело - много времени на поле ему пока не выделяют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Матвеев
всё решают деньги..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ответ Человек_Легенда
Тут на спортсе статья была, что паспорта чтобы уйти от "высоких налогов" никакой роли не играют: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3079619.html Так что теория с экономией точно мимо Но действительно же бред, зачем им паспорта РФ)
Газовые мало того, что без разрешения раздают народное достояние. так еще и лазейки нашли , чтобы налоги государству не платить...и эти типы правят страной....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ savik-A.M.
Ну так у Риеры жена русская
И трое детей русские.. Ну так и у Жоаозиньо тоже жена русская. Да много у кого из футболистов русские жены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
Зенит идет по пути Шахтера ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ответ Антон Ивонов
да давайте уже в Рио любую фавелу всем скопом опаспортуйте...
За Риобург здесь удаляют комментарии...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Ивонов
да давайте уже в Рио любую фавелу всем скопом опаспортуйте...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Futbol2710
Ответ Zenith forever
Я писал в основном про тех, кто имеет уже паспорта.
У них уже не заберёшь))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ Futbol2710
Да пусть уменьшается,заслужи паспорт и живи, а не за того,что кто захотел стать гражданином и это не касается зенита с его выдачами,а всех
Я писал в основном про тех, кто имеет уже паспорта.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мари Хуан
Ответ Антон Bratishchev
Ювентус отправляли, дальше что?
Дальше можно еще ниже отправить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мерген Морозов
Ответ Человек_Легенда
А я вот искренне не понимаю, без шуток, зачем Малкому, Клаудиньо, Мантуану российские паспорта? За сборную играть? Очень смешно)
даёшь им бабло и потом плюешь на лимит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Futbol2710
Ответ Zenith forever
Если паспорта выдавать с учетом знаний языка, истории, культуры, то количество паспортистов в стране резко уменьшится. А как одновременно сочетать НАСТОЯЩИЙ русский язык и культуру вообще непонятно.
Да пусть уменьшается,заслужи паспорт и живи, а не за того,что кто захотел стать гражданином и это не касается зенита с его выдачами,а всех
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мерген Морозов
ещё один россиян)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
\\\ VORON ///
Ответ Recreated
Кидаются российскими паспортами, как марками!
И после этого говорят, что они не полит.проект.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Ответ schwein
Зенит вкладывает в академию больше всех в стране наравне с Краснодаром. Цифры уже много раз публиковались РФС.
И где результаты?))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ FCBarca_1899
Бразилии пофиг на СВО - они и не осудили, и не поддержали, продолжают работать с Россией. Поэтому российский паспорт им на родине никак не помешает, не повлечёт никаких санкций. А Зенит выдает паспорта тем бразильцам, которых можно выгодно продать в будущем - ведь с нашим паспортом на них правило ФИФА о приостановке контракта для иностранных игроков перестаёт работать и нельзя будет Малколма взять за 0 евро, придётся договариваться с клубом, если хочешь футболиста. Понятно, что за это им отвалили бонусы в конвертах нехилые. Но тут - просто бизнес.
Чушь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Karel
Ари еще .. Наверное, народная дипломатия) Бразильцы считают это престижным. Я бы тоже от бразильского гражданства не отказался - хотя оно мне и не надо, по большому счёту. Но если б предложили - отказываться не стал. Есть же не просит. У Овечкина вон американское гражданство - и ничего, нормально. А из других стран тоже есть. Риера, например, друг Хави, за сборную Испании играл. Еще есть.
Ну так у Риеры жена русская
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
Ответ Futbol2710
Раздают российские паспорта направо и налево,его нужно заслужить знанием языка,истории,культуры
Обесценивание российского паспорта в диком темпе....как обесценилось звание Героя России
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
А что теперь гражданство по блату можно получить, сыграв пару десятков матчей за газпром? очень интересно
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek_rabona
Ответ Вечно в бане
Зенит покупает паспортистов: «Уууу, ослабляют конкурентов». Зенит раздаёт паспорта бразильцам и не покупает паспортистов: «Уууу, бросаются паспортами». Видимо, чтобы «уууу» не было, Зенит не должен покупать никого.
А как связано никого не покупать и раздавать паспорта в обход стандартной процедуры?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Всё знаю
Очередной Россиянский игрок ) Браво зенит , браво Миллер ! Зачем вкладываться в свою академию , когда можно делать так )))))) Ох уж это газовое достояние.
Зенит вкладывает в академию больше всех в стране наравне с Краснодаром. Цифры уже много раз публиковались РФС.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий