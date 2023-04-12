«Зенит» планирует выкупить Мантуана у «Коринтианс» за 2-3 млн евро. Хавбек хочет остаться, клуб предложил ему помощь в оформлении российского гражданства (Lance)
«Зенит» хочет выкупить Густаво Мантуана .
По информации Lance, клуб из Санкт-Петербурга планирует выкупить полузащитника «Коринтианс». В этом сезоне он играет за сине-бело-голубых на правах аренды.
Сумма выкупа, указанная в арендном соглашении, составляет 10 миллионов евро, но «Зенит» хочет снизить ее до 2-3 миллионов.
Официальные переговоры по поводу возможного трансфера еще не начались, но считается, что бразильский клуб может принять условия «Зенита», отдав петербуржцам 50% прав на игрока.
Отмечается, что сам хавбек хочет остаться в России. «Зенит» даже предложил игроку помощь в оформлении российского гражданства, если ему это будет интересно.
В текущем сезоне Мир РПЛ Мантуан провел 16 матчей, отметившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
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