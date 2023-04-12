«Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в мечтах. Футбол Жозе ужасен. Всем будет ##### на него, когда он закончит». Кассано о тренере
Антонио Кассано вновь раскритиковал Жозе Моуринью.
Напомним, бывший форвард «Ромы» сперва заявил: «Рома» – позор итальянского футбола. Они могли бы занять 2-е место, но Моуринью ничего не показал. Он становился все хуже и хуже». Потом Кассано сказал: «Моуринью ##### на футбол. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса».
Португалец ответил: «В «Реале» Кассано помнят за куртку, в «Роме» он выиграл Суперкубок, не выйдя на поле. А я знаю, чего добился там я. У него могут быть проблемы со мной, у меня с ним – нет».
«Он правильно заметил, что я ничего не выиграл с «Ромой», «Интером» или «Реалом». Я перешел в «Рому», а не в «Ювентус», потому что футбол для меня всегда был любовью, страстью и развлечением. Я провел там пять замечательных лет. Я заставил болельщиков «Ромы» сходить с ума и радоваться, люди в Риме любят меня. Спросите у Тотти, де Росси и Бруно Конти.
Моуринью может выиграть все что угодно, но он выставляет «Рому» в непристойном свете. Он выигрывал всевозможные трофеи, но его футбол всегда был ужасным.
Он должен понимать, что он плохой тренер. Для некомпетентных людей он, может, и виртуоз, но на самом деле он аферист. И люди не глупые, они понимают, что он никчемен. Его футбол остался в прошлом, ему повезло тренировать великих чемпионов.
Ринус Михелс вошел в историю футбола, он выиграл 12 трофеев. Его всегда будут помнить. Арриго Сакки взял восемь трофеев и был революционером. Я уже не говорю о Гвардиоле, даже мизинца которого ты [Моуринью] не стоишь. Он гений, а ты слабый тренер. Михелс и Сакки выиграли меньше тебя, но оставили свой след.
Как только он решит закончить карьеру, всем будет ##### (наплевать) на него, после него ничего не останется. Знаешь, куда ты можешь засунуть свои трофеи? Я не буду говорить.
Я никогда не высказывался негативно о Моуринью как о человеке, только о футбольных навыках.
«Рома» хорошо обороняется, но выставляет три автобуса перед воротами. Команда не играет в футбол. Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в своих мечтах. Когда я смотрю, как играют команды Моуринью, мне стыдно. Это антифутбол», – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Bobo TV.
Безусловно Маур морально устарел , но футболист , который кроме как тунеядства ничем не запомнился - будет рот открывать? )) Португалец вписал свое имя в историю, а этот мракобес упоминается рядом с Баджо, дель Пьеро, Вьери, Росси? )) Нет! Шелуха ты Кассано!
Пеп,лично для меня лучший тренер, которого я только видел,но у него не получилось выиграть ЛЧ с Баварией и Ман Сити,а ведь эти команды доминировали во внутренних чемпионатах,Моур был тем самым злодеем,который противостоял Барсе Пепа,если не самой лучшей команде,то точно одной из самых лучших и противостоял очень хорошо,великолепный психолог и тактик,если его футбол и устарел,то так тому и быть, но не признавать, что он один из лучших,это как минимум глупо,кто то играет на красоту,кто то исключительно на результат,а Моур давал этот самый результат!
Его Интер,Челси и Реал,это было что-то,уж фаны этих клубов знают,кто был Моур и сколько он сделал для них!