«Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в мечтах. Футбол Жозе ужасен. Всем будет ##### на него, когда он закончит». Кассано о тренере

Теги Рома Жозе Моуринью Антонио Кассано серия А Италия Пеп Гвардиола Ринус Михелс Арриго Сакки брань контент Футбол

Антонио Кассано вновь раскритиковал Жозе Моуринью.

Напомним, бывший форвард «Ромы» сперва заявил: «Рома» – позор итальянского футбола. Они могли бы занять 2-е место, но Моуринью ничего не показал. Он становился все хуже и хуже». Потом Кассано сказал: «Моуринью ##### на футбол. Жозе может перейти в «Реал», но только из-за своего статуса».

Португалец ответил: «В «Реале» Кассано помнят за куртку, в «Роме» он выиграл Суперкубок, не выйдя на поле. А я знаю, чего добился там я. У него могут быть проблемы со мной, у меня с ним – нет».

«Он правильно заметил, что я ничего не выиграл с «Ромой», «Интером» или «Реалом». Я перешел в «Рому», а не в «Ювентус», потому что футбол для меня всегда был любовью, страстью и развлечением. Я провел там пять замечательных лет. Я заставил болельщиков «Ромы» сходить с ума и радоваться, люди в Риме любят меня. Спросите у Тотти, де Росси и Бруно Конти.

Моуринью может выиграть все что угодно, но он выставляет «Рому» в непристойном свете. Он выигрывал всевозможные трофеи, но его футбол всегда был ужасным.

Он должен понимать, что он плохой тренер. Для некомпетентных людей он, может, и виртуоз, но на самом деле он аферист. И люди не глупые, они понимают, что он никчемен. Его футбол остался в прошлом, ему повезло тренировать великих чемпионов.

Ринус Михелс вошел в историю футбола, он выиграл 12 трофеев. Его всегда будут помнить. Арриго Сакки взял восемь трофеев и был революционером. Я уже не говорю о Гвардиоле, даже мизинца которого ты [Моуринью] не стоишь. Он гений, а ты слабый тренер. Михелс и Сакки выиграли меньше тебя, но оставили свой след.

Как только он решит закончить карьеру, всем будет ##### (наплевать) на него, после него ничего не останется. Знаешь, куда ты можешь засунуть свои трофеи? Я не буду говорить.

Я никогда не высказывался негативно о Моуринью как о человеке, только о футбольных навыках.

«Рома» хорошо обороняется, но выставляет три автобуса перед воротами. Команда не играет в футбол. Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в своих мечтах. Когда я смотрю, как играют команды Моуринью, мне стыдно. Это антифутбол», – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Bobo TV.

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108 комментариев

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Темный Властелин
Жозе запомнят как одного из самых успешных тренеров и яркую личность ,а вот касано как футболиста уже сейчас трудно вспомнить ,напоминает о себе лишь в амплуа клоуна этими взбросами
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Ivan Ivanych
Ничесё как у касаны заполыхало заднее отверстие ахахах
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Pol Belov
Ответ Антон
Честно говоря, даже не помню его в "Роме". Только после прочтения новости немного забрезжило, что "Да, вроде он заезжал туда как-то". А там всенародная любовь, оказывается.
твой пост хорошо характеризует тебя как болельщика...
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svft
все же Ибрагимович тогда ему с ноги что-то повредил в голове
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Achilles 21
Ответ fellx
Моуриньо один из лучших тренеров в истории, который привёл к трофею Лиге Чемпионов сразу две команды, от которых этого не ждали: Порто и Интер(требл), выиграв при этом у пиковой судейской Барсы, помешав ей выиграть ЛЧ хотя бы 2 раза подряд, играя естественно в меншенстве.
и не привёл к лиге чемпионов где ждали челси, реал в меньшей степени мю, так что как то так:)
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александр модов
Маур супер тролль и легенда, Кассано так и нереализованный клоун, у которого был отличный потенциал...да и хамло к тому же
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Verhovn
А как будет ##### в переводе на итальянский, есть знатоки? Или это непереводимая игра слов?))
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александр модов
Ответ Oskar 09
Я понимаю Кассано небыл выдающиеся футболистом хотя был очень талантлив если бы не его тяжёлый характер скандалы с тренерами и гуляния мог бы быть неплохим футболистом и к нему можно по разному относиться это дело каждого но не признавать факт и в чём он не прав.? каким небыл бы Моуриньо но сравнивать его с пепом это просто глупо так что здесь он полностью прав только не надо мне рассказывать сейчас а он выиграл кубок уефа лигу чемпионов с порту и интером лигу чемпионов всё это было стечения обстоятельств а потом что он выиграл.? с реалом например челси развалил МЮ развалил.
Ты точно смотрел футбол Челси когда его тренировал Моуриньо или только последний сезон пару матчей?) Точно он развалил МЮ, а не его предшественники?))
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Почтенный эльф
Ответ Милан 19
Так это уже было 20 лет назад он про это и говорит что Моур уже полностью закончился ☝️🤦‍♂️ ...
Кассано, перелогинься. Сколько ещё постов напишешь в этой ветке ? Тупых и однообразных при том. Пора админам уже ограничения вводить для таких попрыгунчиков.
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_Amelina_ Landau
Я совершенно не поклонник Маура, но справедливости ради стоить отметить...не этот персонаж может "вещать" о португальце . "Ему повезло тренировать великих чемпионов"? Серьезно? Порту? Которых всерьез никто не воспринимал? Может Интер? )) Золотой требл впервые в итальянском футболе! Каких великих чемпионов он тренировал? Пандев, Балаюотелли ? )) Чемпионство и Кубок Испании у топовой Барсы забрал? Возможно Барса была лучшей в истории футбола на тот момент!
Безусловно Маур морально устарел , но футболист , который кроме как тунеядства ничем не запомнился - будет рот открывать? )) Португалец вписал свое имя в историю, а этот мракобес упоминается рядом с Баджо, дель Пьеро, Вьери, Росси? )) Нет! Шелуха ты Кассано!
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Sergeev55
Маур никогда не будет равняться на Пепа, он ведь считает себя особенным!!!
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Pitkin
«Автобус Моуриньо» навсегда вошёл в историю футбола. Джозе выиграл 26 трофеев.
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Экселлент
Как можно говорить о человеке,что он плохой тренер,который выигрывал на клубном уровне практически все что можно было выиграть, при чем с тремя разными командами.
Пеп,лично для меня лучший тренер, которого я только видел,но у него не получилось выиграть ЛЧ с Баварией и Ман Сити,а ведь эти команды доминировали во внутренних чемпионатах,Моур был тем самым злодеем,который противостоял Барсе Пепа,если не самой лучшей команде,то точно одной из самых лучших и противостоял очень хорошо,великолепный психолог и тактик,если его футбол и устарел,то так тому и быть, но не признавать, что он один из лучших,это как минимум глупо,кто то играет на красоту,кто то исключительно на результат,а Моур давал этот самый результат!
Его Интер,Челси и Реал,это было что-то,уж фаны этих клубов знают,кто был Моур и сколько он сделал для них!
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Achilles 21
Ответ Адекватник
Ну нет, не всем. Игрокам Порту и Интера, которые взяли турниры всей своей жизни - явно будет не плевать. Они всегда его будут помнить. Одно прощание с Матерации чего стоит.
ну они один другого стоят
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RedDevil1909
Остапа понесло,зря как говорится Жозе тронул эту известную субстанцию
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Achilles 21
Ответ vzi
Когда Барселона ехала на автобусе, Интер ее 3-1 размазал на встречных курсах. На Камп ноу - да, сидели в штрафной. А что еще сделаешь, когда за симуляцию соперника удаляют твоего игрока на 30 минуте?
размазал не смеши и про гол интера с оффайда забыл рассказать
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Street Fighter
Ответ 14orange
Люди, что с вами??? Мочите Кассано, защищаете Моура. Может, вам и бесконечные 1-0 и 2-0 в текущей ЛЧ нравятся? Полностью согласен с Кассано - мне стыдно, что я люблю футбол, когда смотрю на игры команд Моуринью. И по фигу, что он там выиграл
А причём тут Моур и матчи в текущей ЛЧ?😂😂😂
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Andy93
Маур легенда, Кассано клоун
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ЦСКА-навсегда!!!
Ответ Милан 19
Согласен, Моур был великим когда брал ЛЧ с Порту и Интером, когда крушил всех с Челси в АПЛ, но сейчас он просто жалок, ничего не осталось кроме вечного нытья, нытья, нытья ...
Так и есть, Маур прокис
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ЦСКА-навсегда!!!
Ответ Алексей Антонов
ой дураааак (с)
Он прав, бро. От Маура в Роме хочется плеваться, позорная игра и подборка игроков вызывает сомнения
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FrEeMaN88
Полный бред от Кассано,достижения и интерес к Моуринью высоки.И уж не таким раздолбаям ,как Кассано,говорить в таком ключе о нём
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McLarenCSKA
А что, Кассано прав на все сто.
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Биодудь
Ответ DolJun
тебя пожалеть по этому поводу?)
Да мне то что
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ЦСКА-навсегда!!!
Кассано, к сожалению, прав. Маур -самый хреновый тренер за всю историю Ромы. Футбол Ромы с ним невозможно смотреть, нужно легенду Тотти сделать тренером Ромы. Лично мне было бы очень интересно тогда смотреть ее матчи.
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Ира15577
Я думаю, что Моуринью сгубила его собственная мания величия!! Посмотрите на Карло Анчелотти! Мне кадется, что он очень приятный и скромный человек!
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