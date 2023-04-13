«Айлендерс» вернулись в плей-офф в первом сезоне под началом Ламберта. Сыграют там в 4-й раз за 5 лет

Теги Айлендерс НХЛ Лэйн Ламберт Хоккей

«Айлендерс» вышли в плей-офф НХЛ в 4 сезонах из последних 5.

Клуб с Лонг-Айленда обеспечила себе место в плей-офф после победы над «Монреалем» (4:2) в регулярном чемпионате. 

Команде под руководством Лэйна Ламберта (работает первый сезон) было достаточно не проиграть в основное время. У нее стало 93 очка в 82 матчах, у «Флориды» – 92 в 81.

От результата последнего матча «Пантерс» с «Каролиной» будет зависеть, как распределятся места в зоне wild card. В случае равенства очков преимущество по дополнительным показателям у «Айлендерс». 

«Островитяне» вернулись в плей-офф после пропуска в прошлом сезоне. До этого клуб участвовал в кубковых матчах трижды подряд и дважды (в 2020 и 2021 году) доходил до 3-го раунда. 

1 комментарий

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Суворов Антон
Мы довольно успешны в этой Пятилетке) Два финала конференции..

Но нам нужен Кубок!

Тренер Ламберт - верим!
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