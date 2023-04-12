Кубок Гагарина. Финал Запада. ЦСКА примет СКА при 3-2 в серии
ЦСКА примет СКА в шестом матче финала Запада.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Финал Запада
- Дата проведения
- 12 апреля, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Счет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Какая там половина ждет интервью Ротенберга?
Ну может кто то этого и ждет…. Ну это от» большого ума «однозначно. Надеюсь, что таких все - таки меньшинство😂
загорать. За ЦСКА, покажите как надо играть...
Вперёд наш СКА! Вперёд к победе!
Играют две команды одного уровня и любой результат возможен.
В Москве отличная погода!
Полетим домой и захватим гостей из Москвы.
но надо сегодня