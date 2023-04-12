Кубок Гагарина. Финал Запада. ЦСКА примет СКА при 3-2 в серии

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ЦСКА примет СКА в шестом матче финала Запада.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Кубок Гагарина

Финал Запада

ЦСКА – СКА
Дата проведения
12 апреля, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

36 комментариев

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Позитивный
Вообще то все нормальные болельщики сегодня ждут борьбы, классной игры, красивых голов, может драк…

Какая там половина ждет интервью Ротенберга?

Ну может кто то этого и ждет…. Ну это от» большого ума «однозначно. Надеюсь, что таких все - таки меньшинство😂
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Кеша
Некоторые говорят, что плохо у нас в стране с хоккеем. А я тут недавно футбол посмотрел, так знаете - все хорошо у нас в стране с хоккеем, просто замечательно у нас в стране с хоккеем !
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Костя Кот
Ответ Melnikov1968
Сегодня ЦСКА отправит Ротенберга в отпуск.
на поезде
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Сергей Омиго
А ведь половина болельщиков ждет главного,реакции тренера ска на поражение.
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Олег
Сегодня Фёдоров, отправит дилетанта Йёську
загорать. За ЦСКА, покажите как надо играть...
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Ursa7
Ответ Александр
точнее с тем, что от неё осталось😎
Ну от вашей понятное дело давно ничего не осталось.
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Александр
Ответ chto s licom?
С днём космонавтики, пользователи спортса!!!
точнее с тем, что от неё осталось😎
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-3
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hunterSPb
Сегодня как и всегда, все адекватные и вменяемые за СКА!
Вперёд наш СКА! Вперёд к победе!
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Prb42
Понимаю, что прошлая игра была лучшей, но ждём от Йозе ещё более феерического отлёта. Главное чтоб по системе.
+4
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+3
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Calabasas
Ответ Кеша
Любители хоккея , наверное, обратили внимание как отнеслись к потасовкам на поле великий Федоров , обладатель трех кубков Стэнли , трёхкратный чемпион Мира , обладатель серебряной и бронзовой медали олимпиады - «неуважение не красит хоккей»и что сказал обученный в Омске , поигравший на юношеском уровне в первенстве регионов тренер - « все методы хороши». После всего сказанного становится понятно , кто все эти безобразия на поле санкционировал. ЦСКА перетерпеть все провокации с дозволения судейства , играть свою игру и победить !
Да ладно тебе из Фёдорова белого и пушистого лепить)) Ему ли не знать значение фразы «все методы хороши»?)
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Позитивный
Тут кто то отправляет Ротенберга в отпуск… А его команда?????????

Играют две команды одного уровня и любой результат возможен.

В Москве отличная погода!
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Calabasas
ЗА СКА! Сравняем счёт в серии!
+2
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Кеша
Любители хоккея , наверное, обратили внимание как отнеслись к потасовкам на поле великий Федоров , обладатель трех кубков Стэнли , трёхкратный чемпион Мира , обладатель серебряной и бронзовой медали олимпиады - «неуважение не красит хоккей»и что сказал обученный в Омске , поигравший на юношеском уровне в первенстве регионов тренер - « все методы хороши». После всего сказанного становится понятно , кто все эти безобразия на поле санкционировал. ЦСКА перетерпеть все провокации с дозволения судейства , играть свою игру и победить !
+5
-3
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Лиана Гайсина
С татарами безполезно, хоть кто выйдет!!!
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mcgrady-03
Пора ЦСКА оформить ежегодный СИСТЕМНЫЙ вылет СКА из плей-офф😂
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internazionale_nerazzurri
СКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 💙❤️💙❤️
Полетим домой и захватим гостей из Москвы.
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internazionale_nerazzurri
Всё-таки ожидается по сценарию матч номер 7
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Konstantin_ZV
12 апреля актуально отправить в космос
Нельзя Йозе Марино в космос - не та система :) И вообще, там не только заупск в космос был, но и успешное возвращение. Так что спустить его с небес на землю - тоже норм тема.
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Diymon
За СКА!!!
+3
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Zumer
За правильных армейцев, за ЦСКА!
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Zumer
Ротенберг: МанСити выиграл и мы победим.😂
+2
-2
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Гражданин, товарищ, барин!!!
Ответ Melnikov1968
Сегодня ЦСКА отправит Ротенберга в отпуск.
Взять ему четвёртый паспорт, гражданина США!!!
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-3
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AAM1977
Ответ cry
ЦСКА. Ни одного давать шанса. Нужно сегодня решать! "Однозначно!" (Жириновский)
а нам нужна всего одна победа...
но надо сегодня
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cry
ЦСКА. Ни одного давать шанса. Нужно сегодня решать! "Однозначно!" (Жириновский)
+1
-3
-2
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AmbeR
Предлагаю родному СКА начать с 6х полевых. Неожиданно, свежо, обескураживающе для противника.
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