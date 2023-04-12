Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию

Теги Тесса Виртью Олимпийская сборная России танцы на льду сборная Канады Меган Дюамель пары Париж-2024 Политика Фигурное катание

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Меган Дюамель и Тесса Виртью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию.

Список опубликован на сайте МИД РФ. Санкции введены против 333 человек.

«Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в «стоп-лист» представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии.

Эта мера призвана также побудить попавших в «черный список» изменить свое поведение», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ, где указано, что Дюамель и Виртью подписали письмо о недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

Дюамель – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде и двукратная чемпионка мира в паре с Эриком Редфордом.

Виртью выступала в танцах на льду со Скоттом Моиром – она трижды побеждала на Олимпийских играх (одно золото в Ванкувере-2010 и два в Пхенчхане-2018), а также трижды становилась чемпионкой мира.

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы

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71 комментарий

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Doctor of Philosophy
Ответ Валерий Петров
Когда это еще будет - неизвестно. Но призывают отстранить рос.спорт в основном уже повесившие на гвоздь коньки фигуристы, какие им международные соревнования?
Ещё не вечер, такими темпами и действующим прилетит, какому-нибудь Денису Васильеву запросто могут въезд закрыть за длинный язычок. А те, кто завершил карьеру, к тому времени уже могут тренерами стать, ну или иными официальными лицами спортивных делегаций.
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N-fox
Дамы подписали письмо , чтобы наших спортсменов никуда не пускали. Должен быть формальный ответ, и это он. Или мы должны им в ножки кланяться, повторяя, что спорт вне политики и мы выше этого?? Всем понятно, что они в Россию и не собирались, шутки на эту тему - ну такое....
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Yndestad
Блииин, а у них же счет в Россельхозбанке и номер в Тамбове забронирован....что же делать?
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Максим Пантелеев
Раньше надо было соплями пузыриться, а ни когда уже продули вообще все. Но раньше только глубокие озабоченности и красные линии.Которые довели страну до петушиного статуса.
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Валерий Петров
Ответ Doctor of Philosophy
Между прочим, это может иметь далекоидущие последствия, если спортсменов в эти списки будут вносить. Представьте себе светлое будущее, когда снова в России будут проводиться международные соревнования. Вопрос - с какой скоростью бюрократия, которая во все времена и во всех странах неповоротливо работала, и на которую в эти времена свалится просто куча авральной работы, уберёт спортсменов из этих списков? Пока ещё руки до этого дойдут. В результате будут казусы, что иностранные спортсмены и тренеры не смогут попасть в Россию, и инциденты на границе придётся разрешать в ручном режиме.
Когда это еще будет - неизвестно.
Но призывают отстранить рос.спорт в основном уже повесившие на гвоздь коньки фигуристы, какие им международные соревнования?
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milan_lia
Ответ pyatachyok
А уж россиянину сейчас ехать в Россию еще страннее :) Я лично — не собираюсь.
согласна. Россияне-то в Россию не хотят, не то что иностранцы ))
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N-fox
Ответ expertmer2020
Лучше было их пригласить провести мастер-класс в России - спорт вне политики сближает.
А чему может научить корявая Дюамель наших парников????? К тому же ненавидящая наших фигуристов.
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Doctor of Philosophy
Между прочим, это может иметь далекоидущие последствия, если спортсменов в эти списки будут вносить. Представьте себе светлое будущее, когда снова в России будут проводиться международные соревнования. Вопрос - с какой скоростью бюрократия, которая во все времена и во всех странах неповоротливо работала, и на которую в эти времена свалится просто куча авральной работы, уберёт спортсменов из этих списков? Пока ещё руки до этого дойдут. В результате будут казусы, что иностранные спортсмены и тренеры не смогут попасть в Россию, и инциденты на границе придётся разрешать в ручном режиме.
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Елена Иванова
А они так рвались, да?))))
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G6u
Не думаю, что они очень расстроились )
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Павел Мельников
Ответ Kareglazaya
Вряд ли они к нам рвутся, но в любом случае подобные санкции не будут лишними. По сути это официальный способ показать свое пренебрежение к подобным персонам.
Поддержали санкции, получается? :)
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pyatachyok
Ответ Сергей Григорьев
Лавров, умнейший политик!!! и если он с кем-то так говорит, значит заслужили 100%
Воистину, МИД у нас так великолепно работает, что даже Финляндию в НАТО загнал!
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МТБ
Вот блин, все планы им сорвали.
Больше им и поехать теперь некуда.
Как же теперь эти фигуристки будут жить зная, что никогда не пройдутся по улицам Воронежа и не встретят рассвет в Норильске?
+3
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pyatachyok
Ответ Kareglazaya
Вряд ли они к нам рвутся, но в любом случае подобные санкции не будут лишними. По сути это официальный способ показать свое пренебрежение к подобным персонам.
Это методом «вы мне так безразличны, что я три дня за вами гналась, чтобы об этом сказать»? Если хочешь кем-то пренебречь, то ты его просто не замечаешь.
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pyatachyok
Ответ milan_lia
очень смешно. Они не рвались в Канаду, а наши спортсмены очень бы хотели на международные старты. Это просто как очень не смешной анекдот.Нормальный иностранец в Россию и не поедет сейчас
А уж россиянину сейчас ехать в Россию еще страннее :) Я лично — не собираюсь.
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Валерий Петров
Ответ Мари Хуан
Может проще друзей как то обозначать, их вроде поменьше будет
Друзья-то помалкивают в основном, потому что свобода слова такая хитрая штука
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Евгений Огий
Пензенский Губер опоздал, он обычно оперативнее выдает запреты)
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Картман
Ей по фигу, запретят ли ей путь в страну, в которую она не собирается... Если надо "ОТВЕТИТЬ" - давайте переименуйте саму Тессу, чья фамилия переводится, как "ДОБРОДЕТЕЛЬ". Варианты - "тесс- антифамилия". "Тесс с настоящей фамилией - "задница", Тесса - alien... Проявите, Е.в.м. фантазию и креативность - там, где вас "переигрывают".... ))
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milan_lia
Ответ Kareglazaya
Вряд ли они к нам рвутся, но в любом случае подобные санкции не будут лишними. По сути это официальный способ показать свое пренебрежение к подобным персонам.
очень смешно. Они не рвались в Канаду, а наши спортсмены очень бы хотели на международные старты. Это просто как очень не смешной анекдот.Нормальный иностранец в Россию и не поедет сейчас
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Идеальный шторм
Ответ YOKODZUMA
А че нет то? Придёт повесточка на госуслуги...
Она не мужчина
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Мари Хуан
Ответ Роман Волков
Правильно! Надо начинать Нам против них санкции вводить! Никто не знает как оно завтра обернётся. По крайней мере этим мы их обозначаем как Врагов!
Может проще друзей как то обозначать, их вроде поменьше будет
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Маргарита В Сафронова
Невъездные))))). И так Меган с Тессой были смешными, а теперь и вовсе)
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Kareglazaya
Вряд ли они к нам рвутся, но в любом случае подобные санкции не будут лишними. По сути это официальный способ показать свое пренебрежение к подобным персонам.
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Алеся Ткаченко
Они вроде как и не собирались в Россию въезжать
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Блинчик
Тессу Вирчу вообще надо посадить за коррупцию.
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