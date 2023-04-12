ЦСКА сыграет с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина во 2-й раз в истории
ЦСКА сыграет с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина-2023.
Команды встретятся на этом этапе плей-офф во второй раз в истории КХЛ.
ЦСКА и «Ак Барс» уже играли в финале Кубка Гагарина в сезоне-2017/18. Тогда победу одержали казанцы (4-1).
На пути к финалу «Ак Барс» прошел «Нефтехимик» (4-2), «Адмирал» (4-2) и «Авангард» (4-1).
ЦСКА прошел «Северсталь» (4-3), «Локомотив» (4-3) и СКА (4-2).
Бил - Фёдоров
Победы Барсам!!!
Очень хочется чтобы Хайдярович взял четвёртый кубок. Вперёд Ак-Барс, удачи Вам!!!
За этим противостоянием. ФЁДОРОВ-БИЛ....
А всем болельщикам СКА верить в уход Романа. ( сам за СКА )
17, 19 апреля - Казань. 21, 23 апреля - Москва.
Если понадобится: 25-е - Казань, 27-е - Москва, 29-е - Казань.