ЦСКА сыграет с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина во 2-й раз в истории

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА сыграет с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина-2023.

Команды встретятся на этом этапе плей-офф во второй раз в истории КХЛ.

ЦСКА и «Ак Барс» уже играли в финале Кубка Гагарина в сезоне-2017/18. Тогда победу одержали казанцы (4-1).

На пути к финалу «Ак Барс» прошел «Нефтехимик» (4-2), «Адмирал» (4-2) и «Авангард» (4-1).

ЦСКА прошел «Северсталь» (4-3), «Локомотив» (4-3) и СКА (4-2).

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24 комментария

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Tina
Ответ Олег
Не суть важно, будет интересно...
Согласна ✊
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Олег
Ответ Tina
Наоборот Бил - Фёдоров
Не суть важно, будет интересно...
0
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Tina
Ответ Олег
Вот сейчас будет интересно смотреть. За этим противостоянием. ФЁДОРОВ-БИЛ....
Наоборот
Бил - Фёдоров
0
-1
-1
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Виталий Белобородов
Если дойдёт до 7ой игры, то она состоится в день столетия спортобщества ЦСКА. Вот это может быть праздник
+1
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Сергей Жарковский
АК Барс победы!!!👍
+2
0
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Tina
Ответ Старый
Болельщики Акбарса , не уподобляйтесь омским. Не надо недооценивать армейцев. Играют они мощно, поэтому игры будут не проходными. Держим кулачки за победу Акбарса, но не более. Не спугните удачу. Болельщик акбарса
Недооценивать нельзя любого соперника, тем более ЦСКА.
Победы Барсам!!!
+2
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Всеволод Х
Верим в Казань!
+3
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Tina
Желаю ПОБЕДЫ Ак Барсу!!!
Очень хочется чтобы Хайдярович взял четвёртый кубок. Вперёд Ак-Барс, удачи Вам!!!
+8
0
+8
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Старый
Болельщики Акбарса , не уподобляйтесь омским. Не надо недооценивать армейцев. Играют они мощно, поэтому игры будут не проходными. Держим кулачки за победу Акбарса, но не более. Не спугните удачу. Болельщик акбарса
+4
-1
+3
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Олег
Вот сейчас будет интересно смотреть.
За этим противостоянием. ФЁДОРОВ-БИЛ....
+1
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Валерий Ковальчук
Хайдарыч, Верим в Ак Барс !!!
+11
-2
+9
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Денис Канаев
Ак Барс вперёд!
+8
-2
+6
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Ралина Силякова
Вперёд Ак Барс ❤️💚😼Заберём кубок на восток
+12
-3
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ToniKroos1999
Вся страна за Ак Барс
+22
-9
+13
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Domrcheva the best
Верим в Ак Барс, надо наказать роснефть и забрать 4 кубок
+21
-5
+16
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barsik94
Будет жарко))
+6
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+6
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ToniKroos1999
Билл возьмет 4 кубок (ЗХБ как тренер ГОРАЗДО лучше, чем федоров)
+6
-4
+2
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AVKU
Фёдоров против Билялетдинова - звучит красиво!!!
+4
0
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*BG*
Ну что. Нас ждет битва. Надо бы расквитаться с Ак Барсом за поражение в финале КГ. Ак Барс, конечно, серьезная команда. Будет очень непросто.
+2
-3
-1
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internazionale_nerazzurri
Не место клубу без тренера в финале. Хорошего и яркого финала.
А всем болельщикам СКА верить в уход Романа. ( сам за СКА )
+4
-1
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Эд..19
Ну и по датам распишите.
17, 19 апреля - Казань. 21, 23 апреля - Москва.
Если понадобится: 25-е - Казань, 27-е - Москва, 29-е - Казань.
+17
0
+17
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Red Wings the best
Молодцы! Удачи в финале.
+2
-1
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1905vb
Ну вот и есть интрига! Будет ли реванш?
+2
0
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Bulat89
За Ак Барс!!!
+45
-4
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