ЦСКА сыграет с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина во 2-й раз в истории

ЦСКА сыграет с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина-2023.

Команды встретятся на этом этапе плей-офф во второй раз в истории .

ЦСКА и «Ак Барс» уже играли в финале Кубка Гагарина в сезоне-2017/18. Тогда победу одержали казанцы (4-1).

На пути к финалу «Ак Барс» прошел «Нефтехимик» (4-2), «Адмирал» (4-2) и «Авангард» (4-1).

ЦСКА прошел «Северсталь» (4-3), «Локомотив» (4-3) и СКА (4-2).