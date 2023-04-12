Елена Вяльбе: «Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины»

Елена Вяльбе сравнила с предательством выступления спортсменов в нейтральном статусе.

– Вы не раз призывали не соглашаться на нейтральный статус. Получается, что для возвращения на международные старты надо ждать завершения СВО. А если операция затянется еще на два-три года?

– А ребятам, которые сейчас сидят в окопах и сражаются за нас, не будет обидно от того, что мы сдадимся и поедем на соревнования с белой тряпкой? Меня реально бесит, когда одни и те же вопросы постоянно муссируются. Я считаю, что достаточно по этому поводу сказала.

Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины. Не должны они в этой сложной ситуации быть людьми, кто раскалывает нашу страну на тех, кто будет продолжать ее любить и кто будет ее ненавидеть, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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