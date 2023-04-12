Елена Вяльбе: «Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе сравнила с предательством выступления спортсменов в нейтральном статусе.

– Вы не раз призывали не соглашаться на нейтральный статус. Получается, что для возвращения на международные старты надо ждать завершения СВО. А если операция затянется еще на два-три года?

– А ребятам, которые сейчас сидят в окопах и сражаются за нас, не будет обидно от того, что мы сдадимся и поедем на соревнования с белой тряпкой? Меня реально бесит, когда одни и те же вопросы постоянно муссируются. Я считаю, что достаточно по этому поводу сказала. 

Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины. Не должны они в этой сложной ситуации быть людьми, кто раскалывает нашу страну на тех, кто будет продолжать ее любить и кто будет ее ненавидеть, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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61 комментарий

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pont77
Мы уже поняли, зачем сотый раз одно и тоже повторять?
Сидите дома епта
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Ketanest
С чего это Вяльбе решила, что после прекращения СВО сразу всех российских спортсменов допустят. Сборная ФРГ после после войны 1941-1945 попала на олимпиаду только в 1952 году.
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brig_Mercury
Ответ kupezz
Ребята из окопов очень даже интересуются жизнью страны, в том числе и спортивной, иначе кукуха съедет, при чем по обе стороны конфликта. Долги они потом придут забирать, когда всё закончится, так что тем, кто сейчас как-то дискридитирует, прикрывается, оскорбляет военных и т.д., стоило бы продумать пути отхода, когда они придут. Мало никому не покажется.
В окопы провели интернет? Одна из версий новогодней трагедии в Макеевке запеленгованная связь. Наверное, тем кто в больнице или вернулся на гражданку, вы правы надо головой уходить в другой мир, чтобы забыть этот ад. А в отношении штабных - это отдельная тема.
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romavor
Реально огненная лыжная гонщица была
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Гекдениз Кардениз
Где ж тв была когда уже с белой тряпкой и без гимна ездим несколько Олимпиад позорные приспособленцы
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Советник_042
Ответ Маршал Ней
Как они задолбали про предательство родины - а родина не предала своих граждан, когда вместо хороших дорог, просторных детских садов и школ, современных больниц, обеспеченных учителей и врачей дала своим гражданам СВО, мобилизацию, смерт своих же граждан на этой СВО и тотальный бан страны со стороны ведущих стран мира? Зачем родина так поступила со своими гражданами?
все четко, но только не Родина, а гос-во, Родина ни в чем не виновата, она для каждого лучшая
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Денис Погодин
Ответ BigHead
Даже не знаю на что ребятам в окопах больше плевать: на Вяльбе, лыжи или какую-то белую тряпку. Им бы целыми домой вернуться, вот что их больше заботит, как мне кажется.
А ты из окопа строчишь что ли
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Creol
Ну да, ты-то всё уже выиграла.
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eba
Ответ melmi
Почему спортсмен, который годами шел к международным стартам, должен сидеть и ждать когда его страна закончит войну По принципу все должны страдать? У нас и так страна терпил, вот пусть и спортсмены потерпят
Потому что ему деньги государство платит и платило, он ничего не достиг бы без его помощи и никем бы не стал.
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Igor Vladimirov
Ответ Маршал Ней
Как они задолбали про предательство родины - а родина не предала своих граждан, когда вместо хороших дорог, просторных детских садов и школ, современных больниц, обеспеченных учителей и врачей дала своим гражданам СВО, мобилизацию, смерт своих же граждан на этой СВО и тотальный бан страны со стороны ведущих стран мира? Зачем родина так поступила со своими гражданами?
Потому что власть сошла с ума и почему то посчитала Донбасс тоже частью родины (ну видимо захотелось царю в учебники истории попасть), забывая, что проблемы донбасян это только их проблемы, а их сепаратизм это вообще то мнждународное преступление
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Денис Погодин
Абсолютно верно. Наших спортсменов, да и страну в целом хотят в очередной раз унизить. Нет никаких законных оснований для запрета российского флага и символики.Чисто политическое решение.МОК и Бах занимаются не своим делом.
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eba
Ответ Маршал Ней
Как они задолбали про предательство родины - а родина не предала своих граждан, когда вместо хороших дорог, просторных детских садов и школ, современных больниц, обеспеченных учителей и врачей дала своим гражданам СВО, мобилизацию, смерт своих же граждан на этой СВО и тотальный бан страны со стороны ведущих стран мира? Зачем родина так поступила со своими гражданами?
Не нужен этот мир. Только слепой не видел, что творили сша и как к нам подгребали. А Украина, как страна и нация всегда была... У них просто тьма комплексов.
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Злобный Конь
Так Вяльбе и есть первый предатель.
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hazowsky
Ответ старые кеды
да все так. все как в методичке. . я вот и интересуюсь платят ему или нет. ты то понятно бесплатно тут строчишь.
Зато ты явно за 15р строчишь, да?
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Sarumian
...буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины...

Если так не делать, то её саму признают предателем такие же как она. Сборище вурдалаков и мутантов.
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snqf879gdt
Вяльбе в окопы под российским флагом!
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Ноу Нейм
Предали родины вчера проголосовали, единогласно
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eba
Молодец, все верно. Все кормились деньгами с подачи родины, а теперь готовы выступать ТАМ, когда заставляют быть униженными?
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bellyashe
Ответ старые кеды
четко по методичке.. молодец. тебе хоть платят за это?
не способен оспорить - пиши про методичку. классика)
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kupezz
Ответ brig_Mercury
Ребятам из окопов вообще не до соревнований, в том числе и лыжников. И не надо ими так двулично прикрываться. Либо помогай либо содействуй прекращению.
Ребята из окопов очень даже интересуются жизнью страны, в том числе и спортивной, иначе кукуха съедет, при чем по обе стороны конфликта. Долги они потом придут забирать, когда всё закончится, так что тем, кто сейчас как-то дискридитирует, прикрывается, оскорбляет военных и т.д., стоило бы продумать пути отхода, когда они придут. Мало никому не покажется.
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старые кеды
Ответ Ярик01
Оружие у них обычно есть, полуобученные вернее, остальное факт. Здоровых, выдернутых с гражданки, немного.
ахаха.. мой камент удалили. твой оставили. демократия спортса)))
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Маршал Ней
Ответ старые кеды
четко по методичке.. молодец. тебе хоть платят за это?
"Я мзду не беру — мне за Державу обидно!" Верещагин П.А.
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старые кеды
Ответ tyuiop tyuiop
а что не так?
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DpeMa111
Что с ними всеми не так, она не думала, что для спортсмена эти соревнования смысл всей его жизни и тем более причин проявлять патриотизм не особо прибавляется на фоне вторжения его страны в другую без причин
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Wasp 13
Ответ prorvemss
Комментарий удален модератором
Так ни один "патриот" спасать родину не рванул добровольно.
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