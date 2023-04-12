Артем Дзюба: «Петербург – прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая аура. А Москву я просто люблю и считаю лучшим городом мира»

Артем Дзюба высказался о жизни в Москве и Санкт-Петербурге.

– Ты долго жил в Санкт-Петербурге, но Москва – твоя родина. В твоем понимании – ты москвич в полном смысле этого слова?

– Москвич в первом поколении – я бы так сказал. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Были в карьере моменты, когда играл, например, в Ростове-на-Дону или Томске, но по большей части все равно был в Москве.

Я, в общем-то, не путешественник, по разным городам катался только на выезды, но там ты особо ничего не видишь. Приехал, отель, подготовка к игре… Для меня Москва всегда была номером один, им и осталась.

Если говорить про Питер, то у многих складывается ощущение, что это вечно пасмурный, тяжелый город, что там постоянно дожди, настроение всегда никакое. Но когда я начал там жить, то понял, что на самом деле в Петербурге очень классно. Последние годы сравнивал погоду в Москве и Питере, было плюс-минус одинаково. Это стереотип, что в Питере сейчас пурга и снег, а у нас здесь классно, и вообще птички поют.

Петербург – красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире.

– Какие у тебя любимые места в Москве? Слышали, ты частенько бываешь в одном кафе в Реутове…

– Да, правда. Вообще люблю нашу, русскую еду, большой поклонник каш, супов. Чтобы и первое, и второе – все, как положено. Удивительно, что вы знаете про Реутов. Это заведение держат болельщики «Спартака», и было особенно забавно туда приходить, когда я уже выступал за «Зенит». Во-первых, никто не мог поверить, что я забыл в Реутове.

Но ведь я вырос неподалеку, в Новокосино, где у меня очень много друзей, и я всегда туда с удовольствием возвращался. Когда вставал вопрос, куда мы пойдем перекусить, то понимали – в том кафе покушаем качественно и хорошо. В Реутове не отравиться – это ведь уже победа (смеется). Плюс лишний раз встретить спартаковских болельщиков – это было всегда весело.

– А помнишь, когда впервые оказался в Черкизово? Может, в детстве? С чем вообще у тебя этот район ассоциировался? Понятно, что в девяностых это был не только футбол.

– Конечно, тут был «Черкизон», рынок, сюда все приезжали одеваться. Я, правда, никогда особо не ездил. А друзья у меня оттуда постоянно с какими-то приключениями возвращались – то драка, то от кого-то убегали… Но у меня ассоциации больше с «Локомотивом». Школа «Спартака» была в Сокольниках, это ведь очень близко.

Сейчас территория «РЖД Арены» выглядит совсем по-другому. Когда приезжал в офис клуба подписывать контракт, приятно удивился – открытый каток, есть, где прогуляться, перекусить. Мне хотелось бы, чтобы такие места в городе не терялись.

Я понимаю, что сейчас на каждом клочке Москвы можно построить новое здание, но хочется, чтобы были и места, где люди могут гулять, веселиться, покататься на коньках, на роликах, помимо футбола. Это, конечно, очень круто. А раньше, помню, нужно было тщательно поискать, где купить хот-дог, чтобы тренировочка прошла нормально, – сказал нападающий «Локомотива».