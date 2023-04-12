Артем Дзюба: «Петербург – прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая аура. А Москву я просто люблю и считаю лучшим городом мира»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба высказался о жизни в Москве и Санкт-Петербурге.

– Ты долго жил в Санкт-Петербурге, но Москва – твоя родина. В твоем понимании – ты москвич в полном смысле этого слова?

– Москвич в первом поколении – я бы так сказал. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Были в карьере моменты, когда играл, например, в Ростове-на-Дону или Томске, но по большей части все равно был в Москве.

Я, в общем-то, не путешественник, по разным городам катался только на выезды, но там ты особо ничего не видишь. Приехал, отель, подготовка к игре… Для меня Москва всегда была номером один, им и осталась.

Если говорить про Питер, то у многих складывается ощущение, что это вечно пасмурный, тяжелый город, что там постоянно дожди, настроение всегда никакое. Но когда я начал там жить, то понял, что на самом деле в Петербурге очень классно. Последние годы сравнивал погоду в Москве и Питере, было плюс-минус одинаково. Это стереотип, что в Питере сейчас пурга и снег, а у нас здесь классно, и вообще птички поют.

Петербург – красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире.

– Какие у тебя любимые места в Москве? Слышали, ты частенько бываешь в одном кафе в Реутове…

– Да, правда. Вообще люблю нашу, русскую еду, большой поклонник каш, супов. Чтобы и первое, и второе – все, как положено. Удивительно, что вы знаете про Реутов. Это заведение держат болельщики «Спартака», и было особенно забавно туда приходить, когда я уже выступал за «Зенит». Во-первых, никто не мог поверить, что я забыл в Реутове.

Но ведь я вырос неподалеку, в Новокосино, где у меня очень много друзей, и я всегда туда с удовольствием возвращался. Когда вставал вопрос, куда мы пойдем перекусить, то понимали – в том кафе покушаем качественно и хорошо. В Реутове не отравиться – это ведь уже победа (смеется). Плюс лишний раз встретить спартаковских болельщиков – это было всегда весело.

– А помнишь, когда впервые оказался в Черкизово? Может, в детстве? С чем вообще у тебя этот район ассоциировался? Понятно, что в девяностых это был не только футбол.

– Конечно, тут был «Черкизон», рынок, сюда все приезжали одеваться. Я, правда, никогда особо не ездил. А друзья у меня оттуда постоянно с какими-то приключениями возвращались – то драка, то от кого-то убегали… Но у меня ассоциации больше с «Локомотивом». Школа «Спартака» была в Сокольниках, это ведь очень близко.

Сейчас территория «РЖД Арены» выглядит совсем по-другому. Когда приезжал в офис клуба подписывать контракт, приятно удивился – открытый каток, есть, где прогуляться, перекусить. Мне хотелось бы, чтобы такие места в городе не терялись.

Я понимаю, что сейчас на каждом клочке Москвы можно построить новое здание, но хочется, чтобы были и места, где люди могут гулять, веселиться, покататься на коньках, на роликах, помимо футбола. Это, конечно, очень круто. А раньше, помню, нужно было тщательно поискать, где купить хот-дог, чтобы тренировочка прошла нормально, – сказал нападающий «Локомотива».

71 комментарий

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мутятя
Если как турист, то Питер однозначно лучше. Если брать конечно еще пригороды, Пушкино, Павловск, Кронштадт.
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Антон Ивонов
Эскалоп - он и есть эскалоп
Праворукий...
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Фёдор Коновалов
Родился и живу в Москве, бывал много где, лучше места для жизни не видал). Петербург тоже очень люблю, бываю с удовольствием в центральной части с культурным досугом.
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Oleg
Ответ Slavnov
Был тут в питере,все окраины застраиваются многоэтажками,просто их там немерено,стоят в упор,вы как там жить то собрались,там уже полная труба с пробками,москва районами строит,более цивилизовано,а в питере треш,ну,а сравнивать москву и питер,не корректно,совсем разного уровня города,разного уровня финансирования,в москве одно метро,стоит наверное как весь питер
В плане красоты Питер вне конкуренции, один из красивейших городов мира.
Москва более масштабна.
А гетто есть и там и там, так что не надо преувеличивать насчет Москвы.
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Pelerin
Ответ Ярик01
До КРТ 2020 года это называлось КОТ, КУРТ, РТЗ, что еще, не столь важно.
КУРТ в области... в любом случае, спецпрограммы пока не определяют облик Москвы.

А часть вообще за МКАДом живёт - Новогорск, Вёшки, Пестово очень даже ничего. Количество денег всё же решает - если их нет, то спальные районы - гетто. Не так важно, есть формальные программы или строят без них.
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SadButTrue
Ответ igorrado@yandex.ru
Ну, здесь сложно не согласиться. Побывал в 30 странах, в некоторых по несколько раз, могу с уверенностью сказать, что Москва - лучший город в мире для жизни. Такой инфраструктуры 24/7, а также выбора проведения досуга нет ни в одном городе мира, во всяком случае, из того, что я видел.
Знаменитые московские пляжи, красивейшие московские горы, полгода зимы, 90% жителей живущих в гетто. Ну и вишинка на торте инфраструктуры - электронные повестки со всевозможными запретами и тюремные сроки за дискредитацию непобедимых вооруженных сил.
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Араторн
Согласен с Артёмом, сам вырос в Питере, но, пожив пару лет в Москве во время учебы понял, что лучше города, чем Москва, просто не существует.
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Катя СПб
Ответ Onion
Это только на тот момент, пока ты там был)
Интересное замечание ))
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The Answer
Ответ Kyancey
По факту, Москва - лучший город для карьеры, жизни в целом. Архитектура, сервис, медицина, сеть городского транспорта, досуг, мероприятия - всё лучшее и на высоком уровне здесь
насчёт архитектуры я бы поспорил. все остальное - да, если любить пробки и мигрантов
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Ярик01
Ответ Pelerin
По КРТ жилья пока введено меньше 1% от всего жилого фонда. Думаешь, это так сильно влияет на облик города?
До КРТ 2020 года это называлось КОТ, КУРТ, РТЗ, что еще, не столь важно.
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bellyashe
коренной петербуржец, когда оказываюсь в центре Москвы, каждый раз понимаю, что даже Питер - провинция в сравнении с ним, при всей моей любви к родному городу. впрочем, в Москве крутятся все деньги, так что ничего удивительного в этом нет.
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Николай Кошкин
Ответ Savarona25
"Питер! Красивый город, но провинция. В Москву ехать надо, в Москве вся сила. Я тут разгребу чуть-чуть, и в Москву" (из фильма "Брат").
«Сразу за гостиницей «Прибалтийская». В пять!
Будет стоять «Вольво», в нем двое парней. У них мозгов нет, ну ты уж сам как-нибудь…»
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Злодей Спб
Ответ Kyancey
По факту, Москва - лучший город для карьеры, жизни в целом. Архитектура, сервис, медицина, сеть городского транспорта, досуг, мероприятия - всё лучшее и на высоком уровне здесь
И всё это достигается исключительно за счёт всей остальной страны. Пока Москву на всю Россию не натянут как сову на глобус - так и будут Москва "страной в стране", а в РФ две категории граждан - "москвичи" и "ЗаМКАДыши".

Первым будут плиточку выкладывать каждый год новую, реновации проводить переселяя из 9 этажек в 30 этажки, метро строить, а вторые в деревянные сортиры во дворе бегать из своих пятиэтажных бараков и метро видеть только на картинках.

В Питере еще дела более-менее. Я тут в УФУ по делам ездил, так там реально местами двухэтажные дома в черте города с сортиром на улице, а метро там 40 лет ждут. Почувствуй разницу, гражданин :)
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Денис Шорц
Ответ MemoMoreno
Самый худший город, где я был - это Питер. Самый убогий. Хуже города в Россий, наверное, нету. чем этот Питер.
да что ты черт побери такое несёшь
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Onion
Ответ MemoMoreno
Самый худший город, где я был - это Питер. Самый убогий. Хуже города в Россий, наверное, нету. чем этот Питер.
Это только на тот момент, пока ты там был)
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Onion
Футболист с низкой социальной ответственностью)
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dendrolet H
Ответ MemoMoreno
Самый худший город, где я был - это Питер. Самый убогий. Хуже города в Россий, наверное, нету. чем этот Питер.
Бывает...
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Попрыгунчик
Ответ Slavnov
Был тут в питере,все окраины застраиваются многоэтажками,просто их там немерено,стоят в упор,вы как там жить то собрались,там уже полная труба с пробками,москва районами строит,более цивилизовано,а в питере треш,ну,а сравнивать москву и питер,не корректно,совсем разного уровня города,разного уровня финансирования,в москве одно метро,стоит наверное как весь питер
В Москве мэр, а в Питере Беглов.
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Strepto
Ответ счастливый
досуг может проводить и хорошо...но жить становится стремнее и стремнее с каждым годом...
Ты где живёшь то, родной? На Садоводе?
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Strepto
Ответ Pissy
Сейчас это считается ругательством в этой стране. Европейские ценности тут не указ
Смотря какие у тебя ценности...
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MemoMoreno
Самый худший город, где я был - это Питер. Самый убогий. Хуже города в Россий, наверное, нету. чем этот Питер.
+2
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Олег Акимов
Ответ igorrado@yandex.ru
Ну, здесь сложно не согласиться. Побывал в 30 странах, в некоторых по несколько раз, могу с уверенностью сказать, что Москва - лучший город в мире для жизни. Такой инфраструктуры 24/7, а также выбора проведения досуга нет ни в одном городе мира, во всяком случае, из того, что я видел.
Москве сильно помогает дешевая рабочая сила. За счёт этого стоимость сервиса и услуг очень низкая. В Европейских городах так не получится.
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Strepto
Ответ snegoviq
было
В чем он неправ?
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Егор Чалов
Ответ Slavnov
Был тут в питере,все окраины застраиваются многоэтажками,просто их там немерено,стоят в упор,вы как там жить то собрались,там уже полная труба с пробками,москва районами строит,более цивилизовано,а в питере треш,ну,а сравнивать москву и питер,не корректно,совсем разного уровня города,разного уровня финансирования,в москве одно метро,стоит наверное как весь питер
Ну московское метро строилось не просто с целью поездок горожан от точки А до точки Б, оно должно было стать и стало настоящим символом Столицы. Каждая старая станция (сталинских времен) - настоящая культурная отсылка и памятник архитектуры, а не просто платформа с двумя путями.
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дронреш
Если переедет в Питер, то же самое о Москве говорить будет
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