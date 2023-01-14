Валиеву оправдали, но лишили титула, Трусова станет чемпионкой, Хвича и «Наполи» растерзали «Юве», с Менди сняли почти все обвинения, «Спартак» подпишет парагвайца и другие новости

1. РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России. Чемпионский титул будет передан Александре Трусовой. Камила уже убрала из соцсетей упоминание о титуле чемпионки России. Глава Антидопингового агентства США назвал оправдание Валиевой «корыстным решением РУСАДА». В любом случае, в этой истории до финала еще далеко.

2. Кварацхелия и «Наполи» уничтожили «Ювентус» в стартовой игре 18-го тура Серии А – 5:1! Сам Хвича набрал 3 очка по «гол+пас», лучший бомбардир чемпионата Виктор Осимхен сделал дубль. Прервалась сухая победная серия «бьянконери» из восьми матчей, пять раз «Юве» пропустил впервые за 30 лет – тогда им забивал Макс Аллегри. А «Наполи» на ходу – 13 побед в 14 последних матчах.

3. С защитника «Ман Сити» Бенжамена Менди сняли 8 из 10 обвинений в изнасилованиях. Оставшиеся два обвинения рассмотрят летом.

4. Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира.

5. «Спартак» договорился о трансфере парагвайского защитника Алексиса Дуарте. Президент «Серро Портеньо» подтвердил предстоящий переход. Знакомимся с 22-летним новичком красно-белых.

6. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Виннипегу» и другие результаты.

7. CAS отклонил апелляции российских клубов на решение ФИФА о приостановке контрактов легионеров.

8. Наталья Непряева победила в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом.

9. Александр Поварницын выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске, в женской гонке победу одержала Ксения Довгая.

10. НБА. «Сан-Антонио» уступил «Голден Стэйт» в «Аламодоме» при 68 тысячах зрителей (рекорд лиги) и другие результаты.

11. ФИФА открыла дела против Аргентины и Хорватии после финала ЧМ-2022 и матча за 3-е место.

12. Микель Артета признан лучшим тренером ноября-декабря в АПЛ, а хавбек его «Арсенала» Мартин Эдегор – лучшим игроком.

13. В КХЛ СКА обыграл «Динамо» (судьи не засчитали гол московской команды в 3-м периоде), Дмитрий Николаев отразил все 37 бросков и сделал второй шатаут в сезоне. «Локомотив» забил 6 голов «Северстали», все результаты дня – здесь.

14. Итальянский фигурист Даниэль Грассль будет готовиться к чемпионату Европы в группе Этери Тутберидзе.

15. Владимир Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА в 2023 году.

Цитаты дня

Уткин о Промесе и наркотиках: «Его отстранять надо с приостановкой контракта. Дело о полутонне кокаина, там людей убили. «Спартаку» нравится ассоциироваться с этим?»

Минин о Польше: «Никогда не сталкивался с неправильной реакцией на русских. Русофобия, о которой говорят, – искусственно поддерживаемый феномен. Политика сталкивает всех»

Овчинников о том, что Мартинес – лучший голкипер ЧМ-2022: «Ни в коем случае. Обыкновенный средний вратарь»

Роналду о Евро-2016: «Важнейший трофей в моей карьере. Выиграв что-то для своей страны, ты растешь как игрок, как мужчина»

Ренат Лайшев: «Не случайно Валиева стала лучшей спортсменкой года. Она бьется, как наши ребята на передовой, за нашу страну!»