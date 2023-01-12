Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Смирнова, Прокофьева, Кулешова выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) гонка 10 км (жен) Алия Иксанова Елена Устюгова (Соболева) Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Наталья Непряева Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Диана Соболева Лыжи

13 января на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция«На лыжи».

Старт-лист

18. Дарья Непряева

19. Ольга Жолудева

21. Христина Мацокина

24. Анастасия Кулешова

34. Лидия Горбунова

36. Алия Иксанова

38. Анна Грухвина

39. Елизавета Шалабода

40. Алиса Жамбалова

43. Евгения Крупицкая

44. Наталья Непрява

45. Яна Кирпиченко

46. Екатерина Смирнова

47. Алена Баранова

48. Вероника Степанова

49. Анастасия Игнатьева

50. Анастасия Прокофьева

57. Диана Соболева

73. Елена Устюгова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

2 комментария

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закрыт по беспределу
И то, что Смирнова-Степанова-Прокофьева будут знать время Натали, тоже хорошо.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
С Вероникой явно интереснее
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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