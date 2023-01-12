Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Смирнова, Прокофьева, Кулешова выступят в коньковой «разделке» на 10 км

13 января на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «На лыжи».

Старт-лист

18.

19. Ольга Жолудева

21.

24. Анастасия Кулешова

34. Лидия Горбунова

36. Алия Иксанова

38. Анна Грухвина

39. Елизавета Шалабода

40. Алиса Жамбалова

43. Евгения Крупицкая

44. Наталья Непрява

45.

46. Екатерина Смирнова

47. Алена Баранова

48.

49. Анастасия Игнатьева

50.

57. Диана Соболева

73. Елена Устюгова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре