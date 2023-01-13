Арбитры не засчитали гол московского «Динамо» из-за блокировки вратаря при счете 1:0 в пользу СКА в 3-м периоде
Гол московского «Динамо» в ворота СКА был отменен из-за помехи вратарю.
Питерский клуб одержал победу со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
На четвертой минуте третьего периода, при счете 1:0 в пользу питерцев, бело-голубые провели быструю атаку, итогом которой стал бросок Якоба Лильи с левого фланга, а подключение Джордана Уила на пятак привело к тому, что шайба прошла за линию ворот Дмитрия Николаева.
Тренерский штаб Романа Ротенберга взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра арбитры приняли сторону СКА, подтвердив помеху вратарю перед голом.
Решение принял Константин Оленин – один из главных арбитров игры.
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