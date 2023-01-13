Арбитры не засчитали гол московского «Динамо» из-за блокировки вратаря при счете 1:0 в пользу СКА в 3-м периоде

Гол московского « » в ворота СКА был отменен из-за помехи вратарю.

Питерский клуб одержал победу со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата .

На четвертой минуте третьего периода, при счете 1:0 в пользу питерцев, бело-голубые провели быструю атаку, итогом которой стал бросок Якоба Лильи с левого фланга, а подключение на пятак привело к тому, что шайба прошла за линию ворот .

Тренерский штаб Романа Ротенберга взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра арбитры приняли сторону , подтвердив помеху вратарю перед голом.

Решение принял Константин Оленин – один из главных арбитров игры.