Арбитры не засчитали гол московского «Динамо» из-за блокировки вратаря при счете 1:0 в пользу СКА в 3-м периоде

Теги СКА судьи видео Константин Оленин КХЛ Динамо Джордан Уил Дмитрий Николаев Хоккей

Гол московского «Динамо» в ворота СКА был отменен из-за помехи вратарю.

Питерский клуб одержал победу со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

На четвертой минуте третьего периода, при счете 1:0 в пользу питерцев, бело-голубые провели быструю атаку, итогом которой стал бросок Якоба Лильи с левого фланга, а подключение Джордана Уила на пятак привело к тому, что шайба прошла за линию ворот Дмитрия Николаева.

Тренерский штаб Романа Ротенберга взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра арбитры приняли сторону СКА, подтвердив помеху вратарю перед голом.

Решение принял Константин Оленин – один из главных арбитров игры.

7 комментариев

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Олег Беляков
Ответ Виталий Макеев
ДИНАМО ЗАБИЛО ЧИСТЫЙ ГОЛ. НЕ КТО НЕ МЕШАЛ ВРАТАРЮ . ИГРОК ДИНАМО ПРОЕХАЛ МИМО НЕ ЗАДЕВ НЕ ШАЙБЫ НЕ ВРАТОРЯ. ПРОСМОТРЕЛ РАЗ 10 С РАЗНЫХ РАКУРСОВ. НО КТОЖЕ ПОЗВОЛИТ ЧТОБЫ ГАЗПРОМ ПРОИГРАЛ . ИХ ЖЕ ТЯНУТ НА ЧЕМПИОНСТВА. НО ЭТО ГО НЕ БУДЕТ ДАЮ 100 БАКСОВ.
Русский язык выучить предлагаю вам Виталий!
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Валерий Асанов
Ответ Senator_rz
Так то всё по делу. Нарушение было. Момент в динамике был сложный, но Решение верное.
Какое нарушение было?Было нарушение со стороны судей,что гол отменили...
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Валерий Асанов
Чистейший гол !!!!Судьи смотрели не туда куда надо смотреть. .Калькулятор был в глазах...
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Валерий Асанов
Бабло решают любые вопросы....
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Макеев
ДИНАМО ЗАБИЛО ЧИСТЫЙ ГОЛ. НЕ КТО НЕ МЕШАЛ ВРАТАРЮ . ИГРОК ДИНАМО ПРОЕХАЛ МИМО НЕ ЗАДЕВ НЕ ШАЙБЫ НЕ ВРАТОРЯ. ПРОСМОТРЕЛ РАЗ 10 С РАЗНЫХ РАКУРСОВ. НО КТОЖЕ ПОЗВОЛИТ ЧТОБЫ ГАЗПРОМ ПРОИГРАЛ . ИХ ЖЕ ТЯНУТ НА ЧЕМПИОНСТВА. НО ЭТО ГО НЕ БУДЕТ ДАЮ 100 БАКСОВ.
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Senator_rz
Так то всё по делу. Нарушение было. Момент в динамике был сложный, но Решение верное.
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de_puta_madre
И правильно! Ярко выраженный удар коньком, заголовок чисто для хайпа
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