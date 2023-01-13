Николаев отразил все 37 бросков в матче с московским «Динамо». Вратарь СКА выиграл 22 из 29 игр в сезоне

Теги СКА КХЛ Динамо Дмитрий Николаев Хоккей

Дмитрий Николаев не пропустил ни одной шайбы в игре с московским «Динамо».

СКА победил бело-голубых (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

22-летний вратарь питерского клуба парировал все 37 бросков и сделал второй шатаут в нынешнем сезоне.

Николаев отбил 14 бросков в первом периоде, 11 – во втором, 12 – в третьем.

Голкипер одержал 22 победы в 29 матчах в нынешнем сезоне.

4 комментария

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vadiasik
Молодец Николаев, плоховато было без него, СКА с очень трудной победой!
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Приорат70
Герой, которого не хватало
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Shinco
Николаев 🔝🏒
+3
-1
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amadeus_amadeus
Красавчик !!
СКА с победой!
Динамо хорошо играли
+4
-1
+3
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