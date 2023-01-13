Николаев отразил все 37 бросков в матче с московским «Динамо». Вратарь СКА выиграл 22 из 29 игр в сезоне

не пропустил ни одной шайбы в игре с московским « ».

победил бело-голубых (2:0) в матче Фонбет чемпионата .

22-летний вратарь питерского клуба парировал все 37 бросков и сделал второй шатаут в нынешнем сезоне.

Николаев отбил 14 бросков в первом периоде, 11 – во втором, 12 – в третьем.

Голкипер одержал 22 победы в 29 матчах в нынешнем сезоне.