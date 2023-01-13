Роналду о Евро-2016: «Важнейший трофей в моей карьере. Выиграв что-то для своей страны, ты растешь как игрок, как мужчина»
Криштиану Роналду назвал победу на Евро-2016 важнейшим трофеем в карьере.
В финале сборная Португалии обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду, не доигравший финальный матч из-за травмы, забил три гола на турнире.
«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово», – сказал форвард «Аль-Насра».
А что он провалил? Не забил пенальти против Австрии. Ок. 1 матч
При этом реабилитировался дублем против Венгрии, помогая команде выйти из группы
Затем в полуфинале забил решающий гол
Совсем-то не нужно натягивать на глобус
Они все стали мужиками, росли.
Кто против?
Роналду надо такие интервью давать.
Не 6адо: я пришел, я лучший, я пишу историю Ювентуса, Юнайтед.....
Это смешно.
Надо взрослеть, стать мужиком, тем более титул у этому подстегивает, возраст уже не тот.
А то весь мир смеется дурацкие интервью.
Своими поступками за последние три-четыре года Криштиану сделал из себя человека, над которым мир смеется.
И этот интервью Моргану....
Излишества.
Так не поступают, особенно те, которые стали мужиками после титула.
И битвы, где вместе рубились они"
2016 это уже недотурнир с большим количеством пассажиров, где Португалия вышла с 0 побед из группы с 3-го места. А на ЧМ Криша стабильно ставят на место такие сборные как США, Уругвай, Марокко... Роналду игрок тепличной Европы, в Южной Америке его результат был бы гораздо ниже, 0 голов против Уругвая и Чили (на КК-17), не помню он вообще забивал южноамериканским сборным? с 0+0 в плей-офф на пяти ЧМ подряд, вряд ли.
"Не доигравший финальный матч из-за травмы" - звучит будто пары минут не хватило доиграть. А по факту он отыграл всего 20 минут из 120 минут. Не доиграл каких-то 100 минут.
"Забил три гола на турнире" - расплывчато. А по факту из 7 матчей он отметился голевыми действиями только двух. В провальном групповом этапе он ничего не сделал в играх с Исландией и Австрией. И кроме гола Уэльсу больше ничего не показал за весь плей-офф.
В такие моменты растёшь как игрок и мужчина.
Единственный в истории.
Но как можно расти как мужчина, выиграв чемпионат Европы (футбольный турнир). А если женщина выиграет какой нибудь турнир тоже растёт как женщина?
Всё таки с комментариями у Роналду есть проблемы.