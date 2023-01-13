Роналду о Евро-2016: «Важнейший трофей в моей карьере. Выиграв что-то для своей страны, ты растешь как игрок, как мужчина»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2016 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду назвал победу на Евро-2016 важнейшим трофеем в карьере.

В финале сборная Португалии обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду, не доигравший финальный матч из-за травмы, забил три гола на турнире.

«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово», – сказал форвард «Аль-Насра».

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50 комментариев

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Luffy Die
Ответ Flavius
Ты ещё забыл вспомнить про решающие голы Исландии, Австрии, Польше и Хорватии. Роналду тащил не только с Венгрией.
А сколько голов забил Месси на ЧМ например в 2010?
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FilinMD
Ответ Мохнатый55
Это всего два матча. Ещё четыре он провалил, финал оставим без оценки по понятным причинам.
Всего два матча, оба из которых в числе важнейших.

А что он провалил? Не забил пенальти против Австрии. Ок. 1 матч

При этом реабилитировался дублем против Венгрии, помогая команде выйти из группы
Затем в полуфинале забил решающий гол

Совсем-то не нужно натягивать на глобус
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Luffy Die
Ответ Барыга блинами
Месси взял Копу и ЧМ. Копа это как Евро, даже круче. Молчал бы уж гелевый 😅
А причем тут Месси? Копа фигня и близко не стоит с евро который как и чм бывает раз в 4 года, а копа бывает в раз 2 года, что круче теперь?
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Moscwow
Ответ Scorpion Mk
Вообще то только 4 пенальти
Попробуй пересмотреть не жопой или научиться считать
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Товарищ Наркотик
Ответ Терминатор///Айлбибекович
На том Евро Роналду официально запорол больше всех моментов.Один пендаль не забил и кучу ударов либо мимо,либо блокировали.Писали тогда он че то в районе 70 ударов(в том числе заблокированных).Три гола забил(один с пенальти).Голевых по нулям.Официально не вошел в 50 лучших игроков турнира.Тащер)).
Голов с пенальти не было. Голевая была в полуфинале на Нани и в 1/8 на Куарежму. Зачем врать то?
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Игорь Климов
Уже более 6 лет прошло после этого события, к чему Кринжу7 сейчас об этом вспоминать?
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Toni_Montana
Просто интересно, неужели в мире не нашелся ни один журналист, чтобы спросить его что он думает про победу Месси на ЧМ?
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А.Э.РАСИМ
Мы очень рады за Чехословакию, Грецию, Данию, Португалию.....

Они все стали мужиками, росли.

Кто против?
Роналду надо такие интервью давать.

Не 6адо: я пришел, я лучший, я пишу историю Ювентуса, Юнайтед.....
Это смешно.

Надо взрослеть, стать мужиком, тем более титул у этому подстегивает, возраст уже не тот.

А то весь мир смеется дурацкие интервью.
Своими поступками за последние три-четыре года Криштиану сделал из себя человека, над которым мир смеется.
И этот интервью Моргану....
Излишества.

Так не поступают, особенно те, которые стали мужиками после титула.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Экспертное мнение
Все верно, Месси и без ЧМ был более великим, чем Криш)
Месси выиграл ЧМ, казалось все тема насчет лучшего игрока за всю историю закрыта, но нет же, местные эксперты с пеной у рта дальше продолжают строчить всякую ахинею, что Месси более великий чем Роналду
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Мохнатый55
Ответ FilinMD
То, что он забил важнейший гол Венгрии и победный гол в полуфинале, выведя команду в финал, разумеется, можно опустить, да?
Это всего два матча. Ещё четыре он провалил, финал оставим без оценки по понятным причинам.
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Winterburn
"Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они"
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Cevin Cigan
Ответ Барыга блинами
Месси взял Копу и ЧМ. Копа это как Евро, даже круче. Молчал бы уж гелевый 😅
Эту копу,ради одного гнома,стали проводить каждый год,чтобы хоть как то со сборной что то выиграть! Евро же проводится раз в четыре года! Ты хоть разницу чуешь сынок? Ты команды игравшие на евро,сравниваешь с южноамериканскими Боливиями и Венесуэллами??? Не смеши! Там кроме Бразилии не уже сильных сборных!
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Luffy Die
Ответ Терминатор///Айлбибекович
На том Евро Роналду официально запорол больше всех моментов.Один пендаль не забил и кучу ударов либо мимо,либо блокировали.Писали тогда он че то в районе 70 ударов(в том числе заблокированных).Три гола забил(один с пенальти).Голевых по нулям.Официально не вошел в 50 лучших игроков турнира.Тащер)).
Чё ты врешь? "Три гола забил (один с пенальти)". 3 гола забил, но все голы с игры были, забил в полуфинале, сделал дубль и вывел команду в плэй-офф, а что с пенальти я не понял? Месси же тоже пробивал в этой чм аж 5.
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Flavius
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Ну конечно, команда же сразу в финале оказалась, а те решающие голы в ворота Венгрии и Уэльса же забивал Угу Алмейду
Ты ещё забыл вспомнить про решающие голы Исландии, Австрии, Польше и Хорватии. Роналду тащил не только с Венгрией.
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FilinMD
Ответ Терминатор///Айлбибекович
На том Евро Роналду официально запорол больше всех моментов.Один пендаль не забил и кучу ударов либо мимо,либо блокировали.Писали тогда он че то в районе 70 ударов(в том числе заблокированных).Три гола забил(один с пенальти).Голевых по нулям.Официально не вошел в 50 лучших игроков турнира.Тащер)).
То, что он забил важнейший гол Венгрии и победный гол в полуфинале, выведя команду в финал, разумеется, можно опустить, да?
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Scorpion Mk
Ответ Moscwow
6 пенальти. В 7 матчах Месси дали 6 пенальти. Просто один sewer rat умудрился не забить
Вообще то только 4 пенальти
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Экспертное мнение
На Евро при нормальном и честном формате Харистеас уже показывал уровень Кришу в финале 2004)

2016 это уже недотурнир с большим количеством пассажиров, где Португалия вышла с 0 побед из группы с 3-го места. А на ЧМ Криша стабильно ставят на место такие сборные как США, Уругвай, Марокко... Роналду игрок тепличной Европы, в Южной Америке его результат был бы гораздо ниже, 0 голов против Уругвая и Чили (на КК-17), не помню он вообще забивал южноамериканским сборным? с 0+0 в плей-офф на пяти ЧМ подряд, вряд ли.
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Flavius
Как мне нравятся эти формулировки

"Не доигравший финальный матч из-за травмы" - звучит будто пары минут не хватило доиграть. А по факту он отыграл всего 20 минут из 120 минут. Не доиграл каких-то 100 минут.

"Забил три гола на турнире" - расплывчато. А по факту из 7 матчей он отметился голевыми действиями только двух. В провальном групповом этапе он ничего не сделал в играх с Исландией и Австрией. И кроме гола Уэльсу больше ничего не показал за весь плей-офф.

В такие моменты растёшь как игрок и мужчина.
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Cevin Cigan
Ответ Терминатор///Айлбибекович
На том Евро Роналду официально запорол больше всех моментов.Один пендаль не забил и кучу ударов либо мимо,либо блокировали.Писали тогда он че то в районе 70 ударов(в том числе заблокированных).Три гола забил(один с пенальти).Голевых по нулям.Официально не вошел в 50 лучших игроков турнира.Тащер)).
его голов венграм,портки из группы бы не вышли! Да и в плей оф его гол был важен! Так что,не надо ля - ля....
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Александра Александрова
Отсутствие кринжатины в финале помогло выиграть трофей , так бы и осталась Португалия без трофея )))
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Molzahn
Бровочный чемпион.
Единственный в истории.
+3
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MikhaL
Как отец вернулся домой... Здравствуйте, дети. Я лучший игрок мира и еще чемпион Европы. Но иногда вы можете называть меня просто папа.
0
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mjordan
Ответ Барыга блинами
Месси взял Копу и ЧМ. Копа это как Евро, даже круче. Молчал бы уж гелевый 😅
Человек тебе русским языком по-португальски говорит - лучший момент в моей карьере. При чем тут месси, копа? Во истину - молчал бы уже.
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Пирс Морган
Ответ Экспертное мнение
Каждый день теперь будет раздавать интервью о моментах карьеры, чтобы никто о нем не забыл в мире? не может без внимания)
Уже дал одно скандальное
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Blaumerc
Я не буду говорить, писать (как многие) о том что он не выиграл, не играл в финале и тому подобные вещи. Пусть каждый судит сам для себя.
Но как можно расти как мужчина, выиграв чемпионат Европы (футбольный турнир). А если женщина выиграет какой нибудь турнир тоже растёт как женщина?
Всё таки с комментариями у Роналду есть проблемы.
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