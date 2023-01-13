Роналду о Евро-2016: «Важнейший трофей в моей карьере. Выиграв что-то для своей страны, ты растешь как игрок, как мужчина»

назвал победу на важнейшим трофеем в карьере.

В финале сборная обыграла Францию (1:0) и впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Роналду, не доигравший финальный матч из-за травмы, забил три гола на турнире.

«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово», – сказал форвард « ».