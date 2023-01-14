Прервалась серия «Ювентуса» из 8 побед подряд в чемпионате Италии после 1:5 от «Наполи»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Прервалась 8-матчевая победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии. 

В 18-м туре команда тренера Массимилиано Аллегри крупно уступила «Наполи» (1:5).

До этого у «Ювентуса» было 8 побед подряд в Серии А с общим счетом 14:0.

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18 комментариев

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ДМ-1чемпион
"Старухе" ещё повезло, что только пять пропустила! Могло быть и больше.
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Макс Шева
Ответ BubaBobaJuba
И ничего не получится у твоего Зидана. На старом багаже Анчелотти кататься может. Да и игроков уровня Реала в старухе нет
Нужен такой чтоб мысль прослеживалась вот по типу дядюшки Грэма Поттера
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d.xoxlov
Ответ Александра Александрова
Наполи отгрузил те 5 голов , что не залетели в прошлых 8 матчах )
Лучше так, чем на пять матчей растягивать)) тогда бы из 8 побед только 3 бы осталось
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BubaBobaJuba
Ответ добрый коля
Надо Зидана брать пока свободен !
И ничего не получится у твоего Зидана. На старом багаже Анчелотти кататься может. Да и игроков уровня Реала в старухе нет
+1
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BubaBobaJuba
Ювентус не упирался, так как все равно в серию Б в конце сезона
0
-1
-1
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9_volk
Кассано: «Говорят, «Ювентус» вернулся. К чему? К тому, что они снова отстой»

помните, Тоха гораздо чаще говорит дело, а не мелет пургу.
+2
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+2
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добрый коля
Надо Зидана брать пока свободен !
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Spaten
Сейчас погоня подтянется, миланские и римские квадриги
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King_X
Надо открыть ветку с серией Юве
И посмотреть, что те же люди тут пишут
Как всегда, бегут переобуваться?
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Ararat Mkrtchyan
Ответ danik 258808
Думал Юве действительно подтянули игру, а тут возникает вопрос, как они умудрились 8 матчей подряд победить, да и без пропущенных. Неужели такой долгий фарт был
В целом да, и по забитым и по не пропущенным
+1
-1
0
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Niko [Ars]
Ответ Артем Кондаков
"и без пяти минут чемпион Серии А." еще первый круг играем
Люди по привычке вешают медали уже в январе
+11
-1
+10
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Артем Кондаков
Ответ And Justice for All
Подумалось, что если Марадона сейчас был бы жив, то наверняка был бы самым счастливым человеком на свете. Аргентина - чемпион мира, Наполи играет в самый искрометный футбол среди всех европейских клубов и без пяти минут чемпион Серии А. И все это случается буквально за один сезон.
"и без пяти минут чемпион Серии А."

еще первый круг играем
+14
-1
+13
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voka25
Так держать Наполи. Если не сбавят обороты ,будут чемпионами.
+4
0
+4
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Jo Jo
Как болельщик юве: игра фуфло , но как большинство на аллегри сильно гнать не могу у него пол состава в лазарете но Наполи выиграли по факту жду от них успеха в лч, но ювка еще вернется
0
0
0
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And Justice for All
Подумалось, что если Марадона сейчас был бы жив, то наверняка был бы самым счастливым человеком на свете.
Аргентина - чемпион мира, Наполи играет в самый искрометный футбол среди всех европейских клубов и без пяти минут чемпион Серии А. И все это случается буквально за один сезон.
+38
-4
+34
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Александра Александрова
Наполи отгрузил те 5 голов , что не залетели в прошлых 8 матчах )
+14
0
+14
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danik 258808
Думал Юве действительно подтянули игру, а тут возникает вопрос, как они умудрились 8 матчей подряд победить, да и без пропущенных. Неужели такой долгий фарт был
+6
0
+6
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6rpvsqvwtj
Кассано был прав )
+16
-1
+15
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