Прервалась серия «Ювентуса» из 8 побед подряд в чемпионате Италии после 1:5 от «Наполи»
Прервалась 8-матчевая победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии.
В 18-м туре команда тренера Массимилиано Аллегри крупно уступила «Наполи» (1:5).
До этого у «Ювентуса» было 8 побед подряд в Серии А с общим счетом 14:0.
помните, Тоха гораздо чаще говорит дело, а не мелет пургу.
И посмотреть, что те же люди тут пишут
Как всегда, бегут переобуваться?
еще первый круг играем
Аргентина - чемпион мира, Наполи играет в самый искрометный футбол среди всех европейских клубов и без пяти минут чемпион Серии А. И все это случается буквально за один сезон.