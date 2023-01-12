Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Спицов, Мальцев, Червоткин, Якимушкин выступят в коньковой «разделке» на 15 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) гонка 15 км Евгений Белов Кубок России Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Лыжи

13 января на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «На лыжи».

Старт-лист

22. Евгений Белов

23. Андрей Ларьков

26. Савелий Коростелев

30. Андрей Собакарев

31. Александр Терентьев

32. Илья Порошкин

33. Ермил Вокуев

36. Андрей Мельниченко

38. Антон Тимашов

40. Иван Якимушкин

41. Сергей Устюгов

42. Алексей Червоткин

44. Илья Семиков

45. Сергей Ардашев

46. Артем Мальцев

47. Иван Горбунов

48. Денис Спицов

50. Александр Большунов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

1 комментарий

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Верю-не верю
Денчику в этот раз не так сильно фортануло, с минутой от лидера в тройку он может и не попасть. А вот тройка Якимушкин, Устюгов и Червоткин очень перспективная, либо Леха догонит Серегу, либо Серега Ивана
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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