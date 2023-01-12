Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Спицов, Мальцев, Червоткин, Якимушкин выступят в коньковой «разделке» на 15 км

13 января на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «На лыжи».

Старт-лист

22. Евгений Белов

23. Андрей Ларьков

26. Савелий Коростелев

30. Андрей Собакарев

31.

32. Илья Порошкин

33. Ермил Вокуев

36. Андрей Мельниченко

38. Антон Тимашов

40. Иван Якимушкин

41.

42.

44. Илья Семиков

45. Сергей Ардашев

46. Артем Мальцев

47. Иван Горбунов

48.

50.

Полный старт-лист – здесь.

Расписание шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре