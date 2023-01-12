Кубок России. Гонка преследования. Носкова стартует первой, Довгая – 2-й, Куклина – 3-й, Сливко – 4-й, Гореева – 6-й

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13 января на этапе Кубка России в Рыбинске пройдет женская гонка преследования.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Екатерина Носкова

2. Ксения Довгая – 0:02

3. Лариса Куклина – 0:34

4. Виктория Сливко – 0:47

5. Екатерина Кулакова – 0:49

6. Анастасия Гореева – 1:02

7. Елизавета Каплина – 1:06

8. Анна Старовойтова – 1:17

9. Анастасия Егорова – 1:34

10. Любовь Калинина – 1:40

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске

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