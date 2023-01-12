Кубок России. Гонка преследования. Носкова стартует первой, Довгая – 2-й, Куклина – 3-й, Сливко – 4-й, Гореева – 6-й
13 января на этапе Кубка России в Рыбинске пройдет женская гонка преследования.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
5-й этап
Рыбинск
Женщины
Гонка преследования
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
2. Ксения Довгая – 0:02
3. Лариса Куклина – 0:34
4. Виктория Сливко – 0:47
5. Екатерина Кулакова – 0:49
6. Анастасия Гореева – 1:02
7. Елизавета Каплина – 1:06
8. Анна Старовойтова – 1:17
9. Анастасия Егорова – 1:34
10. Любовь Калинина – 1:40
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске
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