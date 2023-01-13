CAS отклонил апелляции российских клубов на решение ФИФА о приостановке контрактов легионеров

CAS отклонил апелляцию российских клубов о приостановке контрактов легионеров.

Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами.

Апелляцию на решение ФИФА подавали « », « », , « », «Рубин», «Сочи», « » и «Ростов». CAS рассматривал апелляции в ноябре, но тогда решения озвучены не были.

21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.