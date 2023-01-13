CAS отклонил апелляции российских клубов на решение ФИФА о приостановке контрактов легионеров

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин премьер-лига Россия трансферы ФИФА Первая лига Динамо Москва CAS Краснодар ТАСС Сочи Футбол

CAS отклонил апелляцию российских клубов о приостановке контрактов легионеров.

Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами.

Апелляцию на решение ФИФА подавали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». CAS рассматривал апелляции в ноябре, но тогда решения озвучены не были.

21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

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102 комментария

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Олег Кучтраев
Ответ CoMoBo3
Чем это решение несправедливое? Если человек не хочет в воюющей стране играть, это его право. Что CAS и подтвердил.
Выкупи контракт и зв..й в свободную страну
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Znahars
Ответ Игорь Новиков
Ну да, ведь скакать и что-то там кричать - это куда хуже, чем нападать на суверенные территории, оккупировать чужие земли, бомбить мирные города. Главное не перепутать, кто тут нацисты.
Это Донецк и Луганск? Согласен, так кто был Шухевич?
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Евгений Волгин
Ответ Игорь Новиков
Гражданин европейской страны Эстония. А чего тебя так корежит?
ну-ну) гражданин 2-го сорта, негр, алиен или как таких как ты там называют?)
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Александр Мельников
Сказка ложь да в ней намек! Добрым Молодцем урок!
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Игорь Новиков
Ответ Retyuiko
Комментарий удален модератором
Ну да, ведь скакать и что-то там кричать - это куда хуже, чем нападать на суверенные территории, оккупировать чужие земли, бомбить мирные города. Главное не перепутать, кто тут нацисты.
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Phantom1289
Ответ pyatachyok
Нет, не может: сейчас в «Реале» вполне нормальная обстановка, можно и на банке посидеть, а в России война идет.
Понятно. Все плохо с головушкой.
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Евгений Волгин
Ответ Vitto
А что не так? Обоснуй?
что конкретно обосновать?
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Игорь Новиков
Ответ Евгений Волгин
это от мобилизации сбежали или просто негражданин эССтонии?)
Гражданин европейской страны Эстония.

А чего тебя так корежит?
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Дим Димыч
Ответ Назарбек Рамунанаев
Интересно, а какая формулировка отказа?
Это другое🤣
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Евгений Волгин
Ответ Александр Каретников
А что боишься..
нет конечно) У меня же есть мозги и я прекрасно знаю, что все эти мантры про гаагу лишь влажная мечта так называемых оппозиционеров. кто в гаагу отправлять будет, ты что ли? т.н. либеральная оппозиция полностью разбита, кто-то сидит, кто-то сбежал, ну а самое главное российский народ вас ненавидит и презирает. Поэтому ничего у вас не выйдет, ни майдана, ни гааги, а вот присесть лет на 15 за фейки про нашу армию и поддержку западного нацизма - у вас есть все шансы
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Retyuiko
Ответ Игорь Новиков
Зачищать от нацистов - это всегда хорошо. Одно непонятно, почему с себя не начали?
Комментарий удален
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Назарбек Рамунанаев
Интересно, а какая формулировка отказа?
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MAKSIMKA
Опять в Азию?
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Григорий Молотков
Ответ Redmurza
А ну раз профсоюз пролоббировал - то не грабеж, конечно. Купил мужик лодку порыбачить, деньги заплатил, лодку ему дали на денек, а потом отобрали, до лучших времен. Потом, конечно, вернули, всю дырявую и ненужную, пользуйся, мужик! Это же не грабеж, понимать надо
купил мужик акции сбербанка 23 февраля, 24 февраля они обесценились.
должен ли уважаемый В.В.П. вернуть потерянные деньги всем покупателям акций сбербанка?
это примерно тот же вопрос. всегда в первую очередь ставится человек в таких вопросах
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pyatachyok
Ответ Phantom1289
Нормальный вообще? А как сейчас действует трансферный рынок? По твоей волшебной логике так любой клуб делать сейчас может
Нет, не может: сейчас в «Реале» вполне нормальная обстановка, можно и на банке посидеть, а в России война идет.
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Wiley Fox
Ответ Игорь Новиков
Комментарий удален модератором
Новиков, тебя изучать надо
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инок
Кто-то из болел сомневался, что такое решение будет принято...
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Phantom1289
Ответ Александр Каретников
Так они и уходят без зп , ты сначала узнай что там и как , прежде чем писать дядя
А ты включи башку и подумай. Причем тут зп? Я четко написал черным по белому про трансферы. Или ты не знаешь, что такое трансфер? Умник.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Григорий Молотков
можете язвить сколько угодно) в текущее время никто не может гарантировать, что завтра пистолет ко лбу каждому встречному ставить не начнут или что не произойдет хлопок в сосденем доме. а уж тем более в Ростове, который на Дону
Так что, никакой конкретики по Хаджикадуничу от тебя не будет? Летом у него закончится контракт с Ростовом и он уйдёт. Бесплатно. Ничего отрабатывать потом он не будет. Такая же ситуация будет и с другими легионерами: приостановка будет действовать чётко до момента окончания контракта. Не, не так?
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Пако
Ответ OldRedWhite
В Гаагу надо подать аппеляцию ! Они нарушают права человеков ! Мы тоже : не твари дрожащие , а право имеем ! ( Ф.М. Достоевский )
Не то время, когда стоит надеяться на объективность и снисходительность европейских инстанций. Но свои права в рамках закона отстаивать надо. Важны и аргументы отказа в исках - их обоснованность может быть спорной. Тогда, если позволяет процедура, можно будет подавать новый иск. Вот такая тактика.
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pyatachyok
Ответ Константин Эсперов
Нужен административный арест футболиста ,если не заплатит компенсацию за расторжение контракта .
Заочный?
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Nuraly Amirov
Ответ Григорий Молотков
https://sportrbc.ru/news/62265f589a7947d1307e8f4b вот такое решение было изначальное, насколько я видел везде, то оно продляется соответствующим образом. термин приостановка то и обозначает по сути, что это не разрыв. а что с игроком тем у краснодара случилось, это не могу сказать
По ссылке не указано, что именно означает приостановка. Допустим, контракт игрока до лета 23 года. Он зимой 22 (1.5 года до конца контракта) приостановил контракт до лета, потом фифа продлила до лета 23. Он летом 23 уходит как свободный агент? Или контракт автоматом продляется на потерянные 1.5 года? Если не продляет, то мимо
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Игорь Замаруев
Ответ j30
где я не по факту написал ? хочешь сказать они не подчиняются своим хозяевам которые колонизировали всю европу?
Что в таком случае мешало России "колонизировать" всю Европу, а не только Белоруссию, Эритрею и КНДР? Что мешало России не отправлять гуманитарную помощь в виде вакцины и масок в Италию и другие европейские страны? И не надо говорить про дружбу, потому что для начала надо со своим народом дружбу устроить
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Phantom1289
Ответ pyatachyok
Ага, а за трансфер типа можно запросить любые деньги, взяв игроков в заложники! Нормализуется обстановка и лет через десять игроки вернутся и доиграют контракты :)
Нормальный вообще? А как сейчас действует трансферный рынок? По твоей волшебной логике так любой клуб делать сейчас может
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Евгений Волгин
Ответ pyatachyok
Нет там нацистского режима. Нет никаких боевиков ВСУ, есть военнослужащие.
боевики всу совершили многочисленные военные преступления в том числе против наших пленных, нацистский киевский режим это поддержал. К тому же всу временно оккупируют российские территории
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