CAS отклонил апелляции российских клубов на решение ФИФА о приостановке контрактов легионеров
CAS отклонил апелляцию российских клубов о приостановке контрактов легионеров.
Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами.
Апелляцию на решение ФИФА подавали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». CAS рассматривал апелляции в ноябре, но тогда решения озвучены не были.
21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
А чего тебя так корежит?
должен ли уважаемый В.В.П. вернуть потерянные деньги всем покупателям акций сбербанка?
это примерно тот же вопрос. всегда в первую очередь ставится человек в таких вопросах