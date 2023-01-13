Трусова станет чемпионкой России после аннулирования результата Валиевой

Теги сборная России допинг чемпионат России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова будет объявлена победителем чемпионата России, который проходил в декабре 2021 года.

Сегодня стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, однако ее результаты, показанные 25 декабря 2021 года были аннулированы. В этот день Валиева стала чемпионкой России.

Таким образом, второе место после Трусовой займет Анна Щербакова, а третье – Аделия Петросян.

⚡ РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России

40 комментариев

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artpal
Ответ Беглый*
Если б я был фанатом Трусовой, мне было бы невероятно стыдно за эту липовую медаль, а этим хоть бы хны... радуются и даже поздравляют. Надеюсь, Ане не перейдёт титул ЧЕ, хоть я и болею за неё всем сердцем. Не нужны ей такие позорные победы
А в чем её медаль липовая, объясни? Правила есть правила и они равны для всех
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Пользователь Гугла
Ответ Hardy
Наконец-то Сашенька что-то "выиграла"😅
Заметьте, выграла честно без допинга
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Пользователь Гугла
Ответ Беглый*
Если б я был фанатом Трусовой, мне было бы невероятно стыдно за эту липовую медаль, а этим хоть бы хны... радуются и даже поздравляют. Надеюсь, Ане не перейдёт титул ЧЕ, хоть я и болею за неё всем сердцем. Не нужны ей такие позорные победы
Стыдно нечестно выигрывать, с допингом у чистых спортсменов
+4
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+3
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Беглый*
Ответ Iuliia Timofeyeva
Никто ничем Валиейвой не обязан. Это не детский сад, есть решение и оно в пользу Саши, ее золото полностью заслуженное
Самое позорное золото, что я когда-либо видел в ФК. До этого считал таковым двойную победу у парников на олимпиаде в 2002.
+1
-4
-3
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Hardy
Наконец-то Сашенька что-то "выиграла"😅
+2
-4
-2
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Sektor_5
В истории немало примеров, когда гениальных людей, абсолютно лучших в своей области, жестоко подставляли и лишали чего-то, титулов, званий, работы, иногда даже жизни, ломали карьеры... Только время всегда расставляет всех по своим местам, и людей не обманешь. Камила абсолютно честно выиграла ЧР-22, это понимают даже самые упоротые хейтерки, просто признать это выше их сил.
+3
-8
-5
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Беглый*
Если б я был фанатом Трусовой, мне было бы невероятно стыдно за эту липовую медаль, а этим хоть бы хны... радуются и даже поздравляют. Надеюсь, Ане не перейдёт титул ЧЕ, хоть я и болею за неё всем сердцем. Не нужны ей такие позорные победы
+5
-7
-2
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Sincere
Ответ фынский аксель
согласно регламента - положительная проба автоматом приводит к анулированию текущего результата, да же если спортсмен признан не виновным.
Ок, спасибо. Значит ЧЕ и ОИ остаются в силе, если КАС отклонит апелляцию ВАды
+2
0
+2
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Беглый*
Комментарий удален модератором
Никто ничем Валиейвой не обязан. Это не детский сад, есть решение и оно в пользу Саши, ее золото полностью заслуженное
+9
-5
+4
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фынский аксель
Ответ Sincere
Комментарий удален пользователем
согласно регламента - положительная проба автоматом приводит к анулированию текущего результата, да же если спортсмен признан не виновным.
+7
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+7
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Iuliia Timofeyeva
Ответ NTLY
Жалко Лизу....
Всех жалко в этой ситуации...и команду нашу жалко, и Саша с Аней могли бы золото в команде взять
+10
-2
+8
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Залина Малина
Ответ Екатерина Субботина
Оправдали в том, что вины Камилы попадания в организм допинга нет, но он был в пробе, поэтому автоматически лишают медали соревнований, где был обнаружен допинг
"Особо одаренным" приходится даже это объяснять
+1
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0
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Sektor_5
Камила деклассировала Трусову на ЧР-22, просто переехала и не заметила, привезя ей 35 баллов. И никакая подсыпанная разовая микродоза курсовой запрещёнки на это повлиять не могла даже по определению.
Чемпионка России 2022 года - Камила Валиева.
+11
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-8
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Мэй Касахара
Как можно типа оправдать, но при этом аннулировать результат - непонятно…
Потому что уже понимают какое грядет решение КАС
+5
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Екатерина Субботина
Ответ Назар Игорь
Кто на ком стоял? Оправдали, и в наказание лишили чемпионства... Вот это номер..
Оправдали в том, что вины Камилы попадания в организм допинга нет, но он был в пробе, поэтому автоматически лишают медали соревнований, где был обнаружен допинг
+12
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+12
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Пользователь Гугла
Вот же русада гибкая, между струек дождя, между вада и между президентом России, зачет, эт же надо так извернутся , признать допинг на чр, видать отмашку с кремля дали, и не признавать допинг на ои, зачем таа позорится, когда находят доминг на одних соревнованиях, то анулируются, все последущие результаты
+9
-6
+3
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Леди Брэкнелл
И Анечка будет ЧЕ скоро, сравним комменты. Обожаю такое 😂
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+3
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Oleg
И ведь кто то это еще смотрит)))
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-1
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Sektor_5
Ещё раз. Прекрасно известно, что подсыпанная разовая микродоза курсовой запрещёнки никак не могла повлиять на спортивные результаты, и все это отлично знают, в первую очередь в тех же русада, вада, кас - это неоспоримый факт, из которого следует железобетонный вывод о том, что Камила - настоящая Чемпионка России 2022 года.☝ И никакие формальные бюрократические решения этого факта не изменят.
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-15
-6
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Sincere
Комментарий удален
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Леди Брэкнелл
По-моему, в антидопинговых правилах есть, что на соревнованиях, где обнаружин допинг аннулируется результат, независимо от вердикта.
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+30
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napoli_14
Ответ Катя Замолодчикова
Полностью заслужила, так же всплывет и липовое золото Загитовой на ОИ! Поздравляем Женю Медведеву с первым шагом к спроведливости. 🙏💜🙏💜
«спроведливости», ахах)
+4
-1
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oldparakhod
Ответ Iuliia Timofeyeva
А я рада за Сашу. С Золотой медалью ЧР Александру, пусть уже много воды утекло, но титул никогда лишним не будет. Надеюсь, это придаст Саше уверенности и сил.
Зная, что проиграла баллов 30 или больше, придаст сил? Как то сомнительно.
+14
-9
+5
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Anneta28
Ну вот, все потихоньку встает на свои места. Справедливость всегда рано или поздно торжествует.
Сашу с золотом ЧР! Это точно придаст ей сил идти дальше.
+13
-15
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фынский аксель
Ответ Назар Игорь
Кто на ком стоял? Оправдали, и в наказание лишили чемпионства... Вот это номер..
Дак учите мат. часть - удивляться не будите
+6
-4
+2
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