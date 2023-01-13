Трусова станет чемпионкой России после аннулирования результата Валиевой

Фигуристка Александра Трусова будет объявлена победителем чемпионата России, который проходил в декабре 2021 года.

Сегодня стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, однако ее результаты, показанные 25 декабря 2021 года были аннулированы. В этот день Валиева стала чемпионкой России.

Таким образом, второе место после Трусовой займет Анна Щербакова, а третье – Аделия Петросян.

⚡ РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России