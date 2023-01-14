«Ювентус» пропустил 5 голов в матче Серии А впервые с 1993-го. Тогда туринцам забивал Аллегри

Теги Ювентус серия А Италия Наполи рекорды Массимилиано Аллегри Пескара Массимо Каррера Футбол

«Ювентус» пропустил 5 голов за матч чемпионата Италии впервые с 1993 года.

«Наполи» дома разгромил «Юве» в 18-м туре Серии А (5:1).

Клуб из Турина не пропускал пять голов в одной игре высшего итальянского дивизиона с 30 мая 1993 года. Тогда «бьянконери» проиграли «Пескаре» со счетом 1:5.

Отметим, что первый гол «Пескары» тогда забил нынешний тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Кроме того, в свои ворота мяч отправил Массимо Каррера, в последствии ставший главным тренером «Спартака».

«Наполи» лишь второй раз в истории Серии А забил 5 голов в ворота «Ювентуса». Впервые это случилось 20 ноября 1988 года – 5:3.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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31 комментарий

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dem
Жесть, 20 лет не прилетало столько.
На самом деле это показатель, уверен из топ 5 лиг ни у кого нет такой серии.
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dmitryGoose
Ответ ForzaGandzasar
Спасибо Наполи. А то некоторые здесь Аллегри уже памятники ставили за великие победы против Кроменезе и Удинезе... Снимите розовые очки - Кьеза начинает матчи как правый защитник! Кьеза - правый защитник! Вот и вся философия Аллегри.
Я так офигел... В итоге Маккени играл выше. Кошмар какой-то.
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BananaMantana
Хвича рвет Юве. Скажи кто такое года 3 назад 😃👏
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2ran
Во всем виноват Аллегри)
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corazón blanco
Ответ Amico Megobari ®
Комментарий удален модератором
Зачем оскорблять Наполи? Классно же сегодня играли. Понятно, что Ваш любимый клуб проиграл, но после такой игры разве соперник заслуживает такие слова в свой адрес? А Вам терпения, у каждого клуба случаются такие игры.
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Amico Megobari ®
бывают трудные времена у всех, но мы были, есть и будем королями Италии!
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Я всех их сделал
До сегодняшнего позора Юве оставался единственной командой в Европе, не пропускавшей в 21 веке более 4 голов ни в одном из турниров. Хотя конечно это просто отложенное наказание - та же Бенфика и на 7 забитых наиграла в Лиссабоне, да и ПСЖ в общем тоже, когда у соперника есть поставленная игра в атаке, Аллегри ничего не может противопоставить и тут остаётся только надеяться что не всё будет залетать.
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иййет
30 лет спустя или старая синьора вернулась в молодость
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Amico Megobari ®
Комментарий удален
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NomerSports
странно что всего 5 .ювентус просто не хотел играть и как они вторые стояли в лиге. в сериале походу кризис .даже наполи играл с таким браком что не знаю .
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Direct free kick
Дайте Каррера возглавить Юву, Аллегри себя исчерпал
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corazón blanco
Аллегри тогда приложил руку к разгрому и сегодня.
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ForzaGandzasar
Спасибо Наполи.
А то некоторые здесь Аллегри уже памятники ставили за великие победы против Кроменезе и Удинезе...
Снимите розовые очки - Кьеза начинает матчи как правый защитник! Кьеза - правый защитник! Вот и вся философия Аллегри.
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Anton Kortenko
как же хорош Наполи. после ЧМ буду только их смотреть. всё остальное не интересно.
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Любезный Коссутий
мольто бене
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Милан_Тэо
Наполи просто красавцы!, полностью достойны стать чемпионами в этом сезоне ! ☝️👏👏👏
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Dexter Dallas
Блин, не 6-1(((
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King_X
Ответ Jurgen Klinsmann
ну че там ювентини? какова игровая форма у юве? когда я писал что в предыдущем матче отскочили меня захейтили, и убеждали что у юве все хорошо. теперь хоть надеюсь видно что у юве куча проблем в игре, несмотря на результат до этого матча.
+++
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Левая бровь Анчелотти
Ответ Сергей Логинов
Думаю, всё Кальчо молится, чтобы Макс был боссом Ювентуса как можно дольше
Да вот только большинство Кальчо болеет за Ювентус)
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Jurgen Klinsmann
ну че там ювентини? какова игровая форма у юве? когда я писал что в предыдущем матче отскочили меня захейтили, и убеждали что у юве все хорошо. теперь хоть надеюсь видно что у юве куча проблем в игре, несмотря на результат до этого матча.
+10
-4
+6
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Evgeny Trifonov
Деклассирование туринского учителя физкультуры от Спаллетти и Наполи
+1
-2
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voka25
Наполи - молодцы! Я верил в Спалети, а мне минусов понаставили.
+1
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Софья Хороброва
унизили несчастный ювентус. а потом еще сверху пописали
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Левая бровь Анчелотти
Вот так вот закончилась эпоха великого Андреа Аньелли. Ужасающе. Никогда бы в жизни не подумал, что Юве может пропустить от наполи 5 голов…
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Гусейн Магомедрасулов
Мойзе Кин даже для Медиалиги слаб
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