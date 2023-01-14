«Ювентус» пропустил 5 голов в матче Серии А впервые с 1993-го. Тогда туринцам забивал Аллегри
«Ювентус» пропустил 5 голов за матч чемпионата Италии впервые с 1993 года.
«Наполи» дома разгромил «Юве» в 18-м туре Серии А (5:1).
Клуб из Турина не пропускал пять голов в одной игре высшего итальянского дивизиона с 30 мая 1993 года. Тогда «бьянконери» проиграли «Пескаре» со счетом 1:5.
Отметим, что первый гол «Пескары» тогда забил нынешний тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Кроме того, в свои ворота мяч отправил Массимо Каррера, в последствии ставший главным тренером «Спартака».
«Наполи» лишь второй раз в истории Серии А забил 5 голов в ворота «Ювентуса». Впервые это случилось 20 ноября 1988 года – 5:3.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На самом деле это показатель, уверен из топ 5 лиг ни у кого нет такой серии.
А то некоторые здесь Аллегри уже памятники ставили за великие победы против Кроменезе и Удинезе...
Снимите розовые очки - Кьеза начинает матчи как правый защитник! Кьеза - правый защитник! Вот и вся философия Аллегри.