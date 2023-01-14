«Ювентус» пропустил 5 голов в матче Серии А впервые с 1993-го. Тогда туринцам забивал Аллегри

« » пропустил 5 голов за матч чемпионата Италии впервые с 1993 года.

« » дома разгромил «Юве» в 18-м туре Серии А (5:1).

Клуб из Турина не пропускал пять голов в одной игре высшего итальянского дивизиона с 30 мая 1993 года. Тогда «бьянконери» проиграли «Пескаре» со счетом 1:5.

Отметим, что первый гол «Пескары» тогда забил нынешний тренер « » . Кроме того, в свои ворота мяч отправил , в последствии ставший главным тренером «Спартака».

« » лишь второй раз в истории Серии А забил 5 голов в ворота «Ювентуса». Впервые это случилось 20 ноября 1988 года – 5:3.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.