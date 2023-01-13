Уткин о Промесе и наркотиках: «Его отстранять надо с приостановкой контракта. Дело о полутонне кокаина, там людей убили. «Спартаку» нравится ассоциироваться с этим?»
Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
Игрока красно-белых подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.
«О Промесе. Он проходит по делу о наркотиках. Понимаете? О наркотиках. И дело это о полутонне кокаина.
Его отстранять надо от тренировок до выяснения обстоятельств с приостановлением контракта, по идее. А не нанимать тренеров для индивидуальной подготовки; это – давай сам.
«Спартаку» нужно с этой историей ассоциироваться?.. Это внутриспартаковское дело, подчеркну.
Пусть готовится сам – до выяснения. Там людей убили. В рамках этой истории (до выяснения). Не говоря о краже полутонны кокаина. «Спартаку» нравится ассоциироваться с этой историей? Ну, ладно. Вперед.
Решит проблемы – велкам. Или сядет. Сейчас же эта история с невозможностью поездки на сборы обсуждается то ли как проблема сезонной аллергии на цветение, то ли аэрофобия, то ли как детская игра в крысу (с). А вы говорите – интервью не дают.) И правильно, не дают. На главные-то вопросы ответов нет.
А так прекрасный парень. И я это искренне. По презумпции невиновности. Но пусть объяснится с законом. А до тех пор – контракт стоп, не позорь «Спартак»; вернее, не смей бросать на него тень – разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами – и приходи. И оставайся, парень, с нами, будешь нашим королем», – написал журналист и блогер в телеграм-канале.
Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м (AD)
De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками – у полиции Бельгии данные о вложениях в партию кокаина весом 4000 кг
Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию
Наигрался в оппозицию и начал петросянить
А если это МИДовская мука, а?
Не надо сравнивать (хотя некоторым очень хочется) Спартак с послевоенной Аргентиной, куда бежали многие нацисты.
А Вася прав по всем пунктам.
Откуда читать не начнешь-ничего не пропустишь.
"У "Спартака", увы, нет кристально чистой элитарной репутации, чтобы эта история на общем фоне как-то выделилась и вообще вспомнилась через пару лет."
Если так, то не вопрос. Нет репутации - нет проблем. Но вот Вася - болельщик Спартака. И он волнуется.
Вспоминаю историю с Джонни Деппом. Разные статьи и тд, но суть в другом. Ещё ничего не доказали, а уже все контракты поразрывали. Причём бездоказательно, а просто "а что, а вдруг действительно виноват". Нет, такой подход не цивилизованный, а варварский. И понятно, почему на западе внедрили эту фигню под соусом "института репутации". Банально ради выгоды,появится неугодный политик, выльют на него тонну грязи без доказательств и снимут с должности. И следствие будет длиться бесконечно долго. Варварсиво. Нам в России такого не нужно. Презумпция невиновности должна работать!
не то, что в АПЛ, где банят моментально при первых слухах :)