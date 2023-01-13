Уткин о Промесе и наркотиках: «Его отстранять надо с приостановкой контракта. Дело о полутонне кокаина, там людей убили. «Спартаку» нравится ассоциироваться с этим?»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия Квинси Промес контент Футбол

Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Игрока красно-белых подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«О Промесе. Он проходит по делу о наркотиках. Понимаете? О наркотиках. И дело это о полутонне кокаина.

Его отстранять надо от тренировок до выяснения обстоятельств с приостановлением контракта, по идее. А не нанимать тренеров для индивидуальной подготовки; это – давай сам.

«Спартаку» нужно с этой историей ассоциироваться?.. Это внутриспартаковское дело, подчеркну.

Пусть готовится сам – до выяснения. Там людей убили. В рамках этой истории (до выяснения). Не говоря о краже полутонны кокаина. «Спартаку» нравится ассоциироваться с этой историей? Ну, ладно. Вперед.

Решит проблемы – велкам. Или сядет. Сейчас же эта история с невозможностью поездки на сборы обсуждается то ли как проблема сезонной аллергии на цветение, то ли аэрофобия, то ли как детская игра в крысу (с). А вы говорите – интервью не дают.) И правильно, не дают. На главные-то вопросы ответов нет.

А так прекрасный парень. И я это искренне. По презумпции невиновности. Но пусть объяснится с законом. А до тех пор – контракт стоп, не позорь «Спартак»; вернее, не смей бросать на него тень – разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами – и приходи. И оставайся, парень, с нами, будешь нашим королем», – написал журналист и блогер в телеграм-канале.

Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м (AD)

De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками – у полиции Бельгии данные о вложениях в партию кокаина весом 4000 кг

Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию

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161 комментарий

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Денис Чинаски
Ответ Veld
у нас нет в стране института репутации. вопросы Василий задаёт хорошие - но риторические p.s как болельщик Спартака, отмечу, что это позор ******
Поддерживаю!
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Aleus Marcus
Ответ Veld
у нас нет в стране института репутации. вопросы Василий задаёт хорошие - но риторические p.s как болельщик Спартака, отмечу, что это позор ******
не совсем нет. ЦСКА же вроде быстро избавился от Еременко
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Wiley Fox
Вася предпринял сотую попытку вернуть свою жопу на госхарчи на матч тв

Наигрался в оппозицию и начал петросянить

А если это МИДовская мука, а?
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alexmilosh
Ответ stoudemire
ну следствие может идти достаточно долго, презумпцию невиновности никто не отменял. Не вижу причин сейчас делать какие-либо движения по приостановке, разрыву контракта. Другой момент что будет делать Спартак если прийдет официальный запрос о экстрадиции или аресте Промеса, или вызову хотя бы на допрос...понятное дело, что это вопрос скорее к нашим правоохранительным органам, а не к клубу, но пока без официальных обвинений или документов это все домыслы.
Правильно.
Не надо сравнивать (хотя некоторым очень хочется) Спартак с послевоенной Аргентиной, куда бежали многие нацисты.
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korobokchekhova
Ответ <CRISTIANO>
Так с законом можно разбираться годами, если не десятками лет по-одному конкретному делу. А то взял такой порешал за 2 недели всё, да, Василий???
Для правды времени не жалко! (с)
А Вася прав по всем пунктам.
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Катя СПб
Ответ mad butcher
А когда забить не получается, кляузы и жалобы строчите?
Вообще-то этим Спартак славен. Или это вы про то, что уголовник по его традиции завязал драку и тут же в кусты?
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Дмитрий9779
Ответ Pertinax Gandi
Я так понимаю, выбрали другую позицию. В связи с международной политической ситуацией Промеса вряд ли экстрадируют. Ещё б год назад да, а сейчас скорее нет. Поэтому пусть сидит в России.
Как раз всё наоборот.Только что УЕФА выплатил России 8 млн,создали группу по обратке ситуации,как раз повод для его выдачи если он виноват,что скажет суд.
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Михаил Савченко
Ответ schwein
Удивительно, как вы в одной и той же ветке кричите о презумпции невиновности и необходимости сначала что-то доказать и голословно кричите о разворовывании государственных денег (еще бы неплохо понять что это и откуда они в Зените). Выглядит, как будто вы слепо защищаете все спартаковское.
Зашёл написать ровно то же. Очень смешно выглядят КБ, которые пишут "докажите, потом кидайтесь обвинениями")
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alexmilosh
Ответ Владислав Бондарчук
Спартак достоин своего игрока…
Промес - игрок, конечно, достоен Спартака. Яркий, атакующий, бомбардир! Вы слышали про Стрельцова? Он достоен был представлять сборную страны или нет?
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Дмитрий Чидакин
Братуха не при делах. Это поклеп
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funkey 007
Будто Игоря Гофмана послушал.
Откуда читать не начнешь-ничего не пропустишь.
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Kit Belleu
И не надо Уткину предлогать дурость,если по слухам сам балуется этим.
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Ivan Petrov
Ответ ТрактоПоктер
Чего и следовало ожидать ! Когда Вася на Зенит гонит - он правдоруб и острослов Когда же на Спартак - уже не правдоруб и вообще не особо адекват уже .... Такие они ветреные - болельщики одного московского клуба....)
Кто бы об этом говорил только не лицемеры из Питера
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Петроград
Ответ goshforever
"Наркоторговцем" Промеса нужно признать суду для начала. Пока что есть только пересказы слухов из желтой прессы. У "Спартака", увы, нет кристально чистой элитарной репутации, чтобы эта история на общем фоне как-то выделилась и вообще вспомнилась через пару лет. Из-за истории с Промесом никакие спонсоры от "Спартака" не уйдут. И болельщики российские "Спартака" из-за дела Промеса не перестанут ходить на стадион и билеты покупать. Ничего "Спартак" не потеряет материального от сохранения Промеса в составе на текущий момент. И даже в моральном отношении пока что эта история мало кого взволновать способна в России. Нужно ли клубу потерпеть очередную спортивную неудачу, чтобы получить приз "моральный верифэйрплей" в глазах Васи Уткина? Очень сомнительно.
Ты новости об этом деле вообще не читал? Какие "слухи"? На него дело заведено и есть запрос от прокуратуры. Дело в суд на одних слухах не передаётся.

"У "Спартака", увы, нет кристально чистой элитарной репутации, чтобы эта история на общем фоне как-то выделилась и вообще вспомнилась через пару лет."
Если так, то не вопрос. Нет репутации - нет проблем. Но вот Вася - болельщик Спартака. И он волнуется.
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elkipalki
Спорно, очень спорно. Допустим, что следствие будет продолжаться ещё 5 лет. Промес 5 лет будет без футбола с приостановкой контракта. А потом выяснится, что он не виноват. И что делать? Извиниться перед Промесом и попросить понять и простить?
Вспоминаю историю с Джонни Деппом. Разные статьи и тд, но суть в другом. Ещё ничего не доказали, а уже все контракты поразрывали. Причём бездоказательно, а просто "а что, а вдруг действительно виноват". Нет, такой подход не цивилизованный, а варварский. И понятно, почему на западе внедрили эту фигню под соусом "института репутации". Банально ради выгоды,появится неугодный политик, выльют на него тонну грязи без доказательств и снимут с должности. И следствие будет длиться бесконечно долго. Варварсиво. Нам в России такого не нужно. Презумпция невиновности должна работать!
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Pertinax Gandi
Я так понимаю, выбрали другую позицию. В связи с международной политической ситуацией Промеса вряд ли экстрадируют. Ещё б год назад да, а сейчас скорее нет. Поэтому пусть сидит в России.
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FdOOcH
норм тут про презумпцию и сроки расследований накидали :)

не то, что в АПЛ, где банят моментально при первых слухах :)
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Kit Belleu
Не Уткин решает,а следствие и суд.А пока решения нет,человека обвинять нельзя.А Уткин предлогает, сначала наказать,лишить человека работы.Мозги жиром заплыли.
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Antismus
Ответ Контрольный выстрел
Изучи матчасть, мамкин либерал.
и в чем он не прав?
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Катя СПб
Ответ Atlichna
Я не уверен, что проблемы у него по кокаину, а не по тому случаю, когда он дядюшку в коленку ножичком пырнул. Правильно всё написано в заплюсованном комментарии, в России нет института репутации. Поэтому сейчас Спартаку бенчить лучшего игрока - это как выходить на улицу в московскую коричневую снежногрязную кашу в белых тряпочных кедах. Бессмысленно, тут этого жеста всё равно никто не оценит, только турнирные перспективы портить.
В тряпочных кедах не стоит, но и в старых грязных керзовых сапогах и во фраке тоже не стоит, чтобы не шокировать публику.
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Antismus
Да, нравится. Клуб РиП ассоциируется со всем плохим в рус футболе.
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mad butcher
Ответ Катя СПб
Да вот с тех пор, как начали по пять Спартаку забивать
А когда забить не получается, кляузы и жалобы строчите?
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brig_Mercury
Ответ ТрактоПоктер
Чего и следовало ожидать ! Когда Вася на Зенит гонит - он правдоруб и острослов Когда же на Спартак - уже не правдоруб и вообще не особо адекват уже .... Такие они ветреные - болельщики одного московского клуба....)
Так он сей и критикует Спартак, что наличие Промеса в команде с нерешёнными проблемами с законом наносит репутационный ущерб клубу. Или я что-то не так понял из его речи.
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vattanen
Ответ Jordan95
Законы, презумпция невиновности, кокаин, сядет, встанет. Вася забыл где живет, что ли? С каких это пор законы или репутация кого-то волнуют? Сейчас зэки чуть ли не главные герои страны за взятие села на фронте.
Кстати, а почему бы Промесу не записаться к "Вагнерам"? Искупит вину, вернётся новым человеком ;)
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sanek_rabona
Ответ rarog
Это другие пацаны кокс заказывали,Промес просто рядом стоял) А вообще конечно такие новости всегда ярко иллюстрируют то,насколько своеобразная картина мира у болельщиков народной команды. Буквально недавно тут чуть ли не расстрелять надо было Ловрена за песню- а тут Василий без обвинений высказывает свое мнение,которое,кстати основано на вполне рациональных посылах- и на него уже бросаются гладиаторы)
Ну да добровольное исполнение фашистских песен и ещё не доказанное участие Промеса в мутных сделках это же одно и то же.
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