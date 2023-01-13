Уткин о Промесе и наркотиках: «Его отстранять надо с приостановкой контракта. Дело о полутонне кокаина, там людей убили. «Спартаку» нравится ассоциироваться с этим?»

Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Игрока красно-белых подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«О Промесе. Он проходит по делу о наркотиках. Понимаете? О наркотиках. И дело это о полутонне кокаина.

Его отстранять надо от тренировок до выяснения обстоятельств с приостановлением контракта, по идее. А не нанимать тренеров для индивидуальной подготовки; это – давай сам.

«Спартаку» нужно с этой историей ассоциироваться?.. Это внутриспартаковское дело, подчеркну.

Пусть готовится сам – до выяснения. Там людей убили. В рамках этой истории (до выяснения). Не говоря о краже полутонны кокаина. «Спартаку» нравится ассоциироваться с этой историей? Ну, ладно. Вперед.

Решит проблемы – велкам. Или сядет. Сейчас же эта история с невозможностью поездки на сборы обсуждается то ли как проблема сезонной аллергии на цветение, то ли аэрофобия, то ли как детская игра в крысу (с). А вы говорите – интервью не дают.) И правильно, не дают. На главные-то вопросы ответов нет.

А так прекрасный парень. И я это искренне. По презумпции невиновности. Но пусть объяснится с законом. А до тех пор – контракт стоп, не позорь «Спартак»; вернее, не смей бросать на него тень – разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами – и приходи. И оставайся, парень, с нами, будешь нашим королем», – написал журналист и блогер в телеграм-канале.

Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м (AD)

De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками – у полиции Бельгии данные о вложениях в партию кокаина весом 4000 кг

Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию