Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал фигуристку Камилу Валиеву невиновной о нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс служба Всемирного антидопингового агентству (WADA). РУСАДА постановило, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки. WADA в свою очередь уже заявило о планах подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

При этом отмечается, что дисциплинарный комитет РУСАДА аннулировал результаты фигуристки, показанные ею в день взятия допинг-пробы – 25 декабря 2021 года. Тогда Валиева одержала победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Несмотря на что проба была взята на чемпионате России, о положительном результате на допинг стало известно только в феврале 2022-го во время Олимпиады в Пекине. Там Валиева выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования дела.

В ноябре WADA обратилось в CAS с призывом дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Кто поможет России в деле Валиевой? Похоже, британец (!), который представлял РУСАДА и терял работу из-за допинг-скандала дома