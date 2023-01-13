⚡ РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России чемпионат России WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал фигуристку Камилу Валиеву невиновной о нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс служба Всемирного антидопингового агентству (WADA). РУСАДА постановило, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки. WADA в свою очередь уже заявило о планах подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

При этом отмечается, что дисциплинарный комитет РУСАДА аннулировал результаты фигуристки, показанные ею в день взятия допинг-пробы – 25 декабря 2021 года. Тогда Валиева одержала победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Несмотря на что проба была взята на чемпионате России, о положительном результате на допинг стало известно только в феврале 2022-го во время Олимпиады в Пекине. Там Валиева выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования дела.

В ноябре WADA обратилось в CAS с призывом дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Кто поможет России в деле Валиевой? Похоже, британец (!), который представлял РУСАДА и терял работу из-за допинг-скандала дома

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132 комментария

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Sektor_5
Трусоботы, рано радуетесь.
https://www.championat.com/figureskating/news-4958921-rusada-mozhet-obzhalovat-reshenie-svoego-disciplinarnogo-komiteta-po-delu-valievoj.html?utm_source=social
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шампион
Русада признала, что дом выкрашен в зеленый цвет, но отказалась признавать этот цвет зеленым.
Русада признала, что суп пересолен, но отказалась признавать наличие в супе соли.
Русада признала, что после среды идет четверг, но отказалась признавать четверг днем после среды.
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Darth_Pershman
Ответ artpal
А Лиза несправедливо не поехала на Олимпиаду
Ей там нечего было делать, что на этой, что на двух предыдущих.
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Lol Ko
Ответ Iuliia Timofeyeva
А кого-то волнует мнение РУСАДАв этом деле?
Есть определённая процедура.
И да, кого-то волнует ваше мнение и интересуют ваши вопросы?
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Darth_Pershman
Ответ artpal
Если Камила действительно не принимала допинг, то да. А если принимала? То получается, что она отняла возможность у Лизы поехать на ОИ
Одна микродоза меньше даже факта приема допинга, причем подброшенная в вотчине Мишина - и "принимала"? Закусывать надо.
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Hardy
Ничего, вада сделает как надо)
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brig_Mercury
Ответ Denkaaaa
РУСАДА не CAS,какая разница что они сказали ,все равно последнее слово именно за CAS
WADA, CAS, РУСАДА... Важно что скажет опрос ВЦИОМ.
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Утренняя Аврора
Ответ steelhard
Да какие они друзья
Коршуны
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Darth_Pershman
Микродоза меньше порога, с которого начинается факт допинга, непонятно каким образом подброшенная в организм - и аннулирование одного результата, т.е. признание допинга?
Ей-богу, наши чинуши от спорта необучаемые. Наплевать на все сказанное ВАДА, и прочими. Нет фактов допинга - нет обвинений.
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Великий Кукурузо
Чтобы гастролировать по депрессивным городкам,оправдание не требуется 😬
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steelhard
Ответ Утренняя Аврора
Я смотрю, здесь много желающих заклевать Камилу. С такими друзьями, и врагов не надо. Вообще-то, за своих горой стоять надо. Перед всем миром.
Да какие они друзья
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Men77
Ответ Vovker
Кто бы его расформировал? Вы вообще понимаете, кто и кому там подчиняется? Но да, лучше подобную чушь пимсать, чем признать, что массово всей сектой опростоволосились)
Кому подчиняется? Wada,которая собралась в суд подавать?😁
Ты вообще статью читал? Даже Русада постановило, что факт нарушения был, просто это типа "неспециально" 🤣
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Александр Шульгин
Ответ Глокая Куздра
Мне вот тоже интересно, как они этот момент обошли. Ну за какую-то букву закона зацепились.
Им на это пофигу
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KarinaNik
Ответ Глокая Куздра
Мне вот тоже интересно, как они этот момент обошли. Ну за какую-то букву закона зацепились.
И нет вины, и нет халатности - это как? Какой еще вариант?
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Бильм@н
Наконец то у Саши есть титул по взрослым. Жаль Камилу, но рада за Сашу.
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Александр Шульгин
Ответ Беглый*
Значит, Русада уже давно вынесло решение, а известно о нем стало только сейчас. Что тут непонятного?
Если бы РУСАДА приняла это решение давно то должна была его сообщить ВАДА
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Глокая Куздра
Ответ Любитель побеждать
И автоматом результаты отбора на ОИ надо отменять тогда, со всеми вытекающими, а то цирк получается))
Мне вот тоже интересно, как они этот момент обошли. Ну за какую-то букву закона зацепились.
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artpal
Ответ private dancer
А Аделия с бронзой.
А Лиза несправедливо не поехала на Олимпиаду
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Фира Фасхутдинова
Вот, что может сделать обыкновенный кусочек ткани... Не перевелись ещё волшебники на земле русской.
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Любитель побеждать
И автоматом результаты отбора на ОИ надо отменять тогда, со всеми вытекающими, а то цирк получается))
+16
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Sektor_5
Ответ Iuliia Timofeyeva
Злорадство у вас в голове. А Трусова теперь ЧР, что бы вы там ни думали по этому поводу
Никакая Трусова не чр, никогда ей не была и не будет. Камила ЧР-22, была, есть и остаётся в сознании всех нормальных людей - заруби себе это на носу. А если Трусова публично назовёт себя чр - это будет лютый зашкварище, её начнут презирать, просто возненавидят. И не думаю, что она этого не понимает.
+2
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artpal
Ответ Утренняя Аврора
Я смотрю, здесь много желающих заклевать Камилу. С такими друзьями, и врагов не надо. Вообще-то, за своих горой стоять надо. Перед всем миром.
Если Камила действительно не принимала допинг, то да. А если принимала? То получается, что она отняла возможность у Лизы поехать на ОИ
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ретроградный меркурий
Для РусАДА первые три буквы в названии значат куда больше последних трех.
+5
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KarinaNik
Невиновна, но результаты обнулили?
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ретроградный меркурий
Ответ Vovker
У Русада все те же механизмы расследования, что и у ВАДА. 90% вероятность, что ВАДА будет согласна с Русада.
ВАДА уже официально заявило, что оспорит решение РусАДА в CAS:
https://www.wada-ama.org/en/news/wada-statement-russian-anti-doping-agency-finding-no-fault-or-negligence-case-roc-figure
+3
-1
+2
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