⚡ РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал фигуристку Камилу Валиеву невиновной о нарушении антидопинговых правил.
Об этом сообщила пресс служба Всемирного антидопингового агентству (WADA). РУСАДА постановило, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки. WADA в свою очередь уже заявило о планах подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
При этом отмечается, что дисциплинарный комитет РУСАДА аннулировал результаты фигуристки, показанные ею в день взятия допинг-пробы – 25 декабря 2021 года. Тогда Валиева одержала победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Несмотря на что проба была взята на чемпионате России, о положительном результате на допинг стало известно только в феврале 2022-го во время Олимпиады в Пекине. Там Валиева выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования дела.
В ноябре WADA обратилось в CAS с призывом дисквалифицировать Валиеву на четыре года.
Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме
Кто поможет России в деле Валиевой? Похоже, британец (!), который представлял РУСАДА и терял работу из-за допинг-скандала дома
https://www.championat.com/figureskating/news-4958921-rusada-mozhet-obzhalovat-reshenie-svoego-disciplinarnogo-komiteta-po-delu-valievoj.html?utm_source=social
Русада признала, что суп пересолен, но отказалась признавать наличие в супе соли.
Русада признала, что после среды идет четверг, но отказалась признавать четверг днем после среды.
И да, кого-то волнует ваше мнение и интересуют ваши вопросы?
Ей-богу, наши чинуши от спорта необучаемые. Наплевать на все сказанное ВАДА, и прочими. Нет фактов допинга - нет обвинений.
Ты вообще статью читал? Даже Русада постановило, что факт нарушения был, просто это типа "неспециально" 🤣
https://www.wada-ama.org/en/news/wada-statement-russian-anti-doping-agency-finding-no-fault-or-negligence-case-roc-figure