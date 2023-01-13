Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА в 2023 году

Теги ЦСКА ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия ЦСКА ЦСКА Владимир Путин мини-футбол ЦСКА КХЛ Единая лига ВТБ Министерство спорта России Политика ЦСКА ЦСКА ЦСКА Футбол

Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2023 году 100-летие ЦСКА.

Указ с поручением отметить юбилей Центрального спортивного клуба Армии опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Организацией мероприятий будет заниматься Министерство обороны РФ.

«В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием Центрального спортивного клуба Армии постановляю провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального спортивного клуба Армии», – говорится в указе президента.

Минобороны РФ поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Различным федеральным органам государственной власти также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toomas Kruus
Ответ mossad
в подарок каждому из ЦСКА бронь от мобилизации до конца 2023 года
Какая мобилизация, ведь солнцеликий сказал, что она окончена :) зачем кому-то нужна бронь от того, чего нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
отставить нытьё, главный поручил...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заборостроитель
ЦСКА всегда будет первым!
и без моли
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
продавец-пипец
Ответ Влад Путман
Шойгу будет петь под саксофон.
В саксофон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Я поручил отпраздновать день кончины Владимира Владимировича Путина
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
продавец-пипец
Аааааа!Поручил!!!!!ОТПРАЗДНОВАТЬ!!!!Вот тупорылко ботоксное!!!!!!😂😂😂😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Шеховцов
Поздравляем самый великий спортивный клуб России! Это не вшивый спартак, а доблестная армия!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Путман
Шойгу будет петь под саксофон.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iwannahaveanick
Трижды прогавкать в честь завоевания кубка УЕФА!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gena Verdel
Плешивая ьзарм
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Titov
А если не отпразднуют, то ручку бросит или комара убьет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marchellinos
Ответ kk.abb
Звучит смешно. Праздники теперь по приказам справляем только?)
Так как цска военная структура, то нужен отдельный указ.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mossad
в подарок каждому из ЦСКА бронь от мобилизации до конца 2023 года
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vrazrez
Намеренно создаётся ощущение, что без поручения никто жопу вытереть не может.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Data Architector
Назначил 100-летие ЦСКА...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Я очень рад. Пусть Минобороны празднует, лишь бы не занималось чисто бизнес-разборками, в переписывании заводов от Ахметова к Пригожину.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagner01
Ответ Ратибор Добрынин
Праздник для 3 бедолаг или сколько их там на ЦСКА ходит?
На своего одного бедолагу посмотри!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BigPapa
Пошёл он в жопу!
+41
-7
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Арсений Элин
А как же 1911?
В папочки этой информации не было. Вы что, экстремист?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ратибор Добрынин
Праздник для 3 бедолаг или сколько их там на ЦСКА ходит?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Кто поспорит, что не сделают ничего?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ноу криминалити
Выходной будет или нет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
Министерству обороны заняться же больше нечем. И команды ЦСКА сейчас имеют какое-то отношение к министерству обороны?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitriy1981
Оптимист)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kostya152
Так праздновали ведь уже недавно вроде как))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий