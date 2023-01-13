Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА в 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2023 году 100-летие .

Указ с поручением отметить юбилей Центрального спортивного клуба Армии опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Организацией мероприятий будет заниматься Министерство обороны РФ.

«В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием Центрального спортивного клуба Армии постановляю провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального спортивного клуба Армии», – говорится в указе президента.

Минобороны РФ поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Различным федеральным органам государственной власти также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.