Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА в 2023 году
Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2023 году 100-летие ЦСКА.
Указ с поручением отметить юбилей Центрального спортивного клуба Армии опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Организацией мероприятий будет заниматься Министерство обороны РФ.
«В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием Центрального спортивного клуба Армии постановляю провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Центрального спортивного клуба Армии», – говорится в указе президента.
Минобороны РФ поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Различным федеральным органам государственной власти также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.
и без моли