НБА. «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт» в «Аламодоме», «Клипперс» встретятся с «Денвером» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Сан-Антонио» примет действующего чемпиона «Голден Стэйт» на бывшей арене клуба «Аламодом». На матч продано более 63 тысяч билетов. Это новый рекорд лиги.

«Клипперс» встретятся на своей площадке с «Денвером», который одержал 4 победы подряд и лидирует на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Нью-Йорк
Дата проведения
14 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Атланта
Дата проведения
14 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Детройт – Новый Орлеан
Дата проведения
14 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Голден Стэйт
Дата проведения
14 января, 03.30, «Alamodome»
Онлайн матча

Чикаго – Оклахома-Сити
Дата проведения
14 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Миннесота – Финикс
Дата проведения
14 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Юта – Орландо
Дата проведения
14 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Денвер
Дата проведения
14 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Хьюстон
Дата проведения
14 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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