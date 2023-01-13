НБА. «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт» в «Аламодоме», «Клипперс» встретятся с «Денвером» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

« » примет действующего чемпиона « » на бывшей арене клуба «Аламодом». На матч продано более 63 тысяч билетов. Это новый рекорд лиги.

« » встретятся на своей площадке с « », который одержал 4 победы подряд и лидирует на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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