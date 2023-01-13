НБА. «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт» в «Аламодоме», «Клипперс» встретятся с «Денвером» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Сан-Антонио» примет действующего чемпиона «Голден Стэйт» на бывшей арене клуба «Аламодом». На матч продано более 63 тысяч билетов. Это новый рекорд лиги.
«Клипперс» встретятся на своей площадке с «Денвером», который одержал 4 победы подряд и лидирует на Западе.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 14 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 14 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 14 января, 03.30, «Alamodome»
- Дата проведения
- 14 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 14 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 14 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 14 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 14 января, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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