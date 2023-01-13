«Спартак» договорился о трансфере 22-летнего защитника Дуарте из «Серро Портеньо» («Чемпионат»)

« » покупает нового центрального защитника.

По информации «Чемпионата», красно-белые полностью договорились о переходе парагвайского защитника «Серро Портеньо» .

«Стороны согласовали все детали перехода, сделка закрыта. Дуарте в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт с клубом и присоединится к команде на сборах», – отметил источник.

22-летний игрок всю карьеру провел в « ». Статистику игрока можно найти здесь.