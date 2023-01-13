«Спартак» договорился о трансфере 22-летнего защитника Дуарте из «Серро Портеньо» («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Парагвай Серро Портеньо Алексис Дуарте Чемпионат.com Футбол

«Спартак» покупает нового центрального защитника.

По информации «Чемпионата», красно-белые полностью договорились о переходе парагвайского защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

«Стороны согласовали все детали перехода, сделка закрыта. Дуарте в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт с клубом и присоединится к команде на сборах», – отметил источник.

22-летний игрок всю карьеру провел в «Серро Портеньо». Статистику игрока можно найти здесь.

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45 комментариев

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Slavnov
Ответ OldRedWhite
Значит бан на международные игры с России снимают ! Иначе зачем бы Зенит и Спартак подписывали иностранцев? Как же это здорово !
ага подписывая вместе с контрактом,еще один договор,о неустойке,в случае приостановки контракта,никто не знает на сколько бан,даже фифа или уефа
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Three Days Grace
один из самых перспективных защитников Парагвая (защитники у этой страны всегда сильные), капитан команды, 22 года, больше всех матчей сыграл в команде в прошлом чемпионате. Интересный трансфер :)
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Ильдар Фарукшин
Ответ Злодей Спб
Вот сразу видно, что спартак даёт шанс молодым воспитанникам, не то что Зенит :) #irony
Бразил своих считай, где много обезьян, как в одном фильме говорится
+1
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Ilya Mukhachev
Голландия - Парагвай..... Как там новая книга о наркотрафике в "Спартаке", уже пишется?
0
-2
-2
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Вано Иванов
Ответ Виктор
Кому должен?
Мне
0
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damondiamond
Надо переходить не в Азию, а в Южную Америку, или туда нельзя из-за слова Америка?
0
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Виктор
Ответ Вано Иванов
Отличные новости! Должен заиграть, удачи 🤞
Кому должен?
0
0
0
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Виктор
Ответ Ковид 07.10.52
Конечно дает, он же одного берет, а не двух на одного меняет...так что оставляет одно место воспитанникам...
Джикии или Чернову?
0
-1
-1
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OldRedWhite
Ответ Ковид 07.10.52
Все глубже и глубже опускается наш футбол...до парагвайцев добрались...скоро и Гондурас придет...
Парагвай это ж почти Уругвай !
А Уругвай - Чемпион мира и не один раз ! )))
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Arti22
А когда Тавареш подъедет?
0
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ни первый_ни последний
аиртон номер 2 никчемный
0
-2
-2
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OldRedWhite
Значит бан на международные игры с России снимают !
Иначе зачем бы Зенит и Спартак подписывали иностранцев?
Как же это здорово !
+1
-1
0
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Ковид 07.10.52
Ответ Злодей Спб
Вот сразу видно, что спартак даёт шанс молодым воспитанникам, не то что Зенит :) #irony
Конечно дает, он же одного берет, а не двух на одного меняет...так что оставляет одно место воспитанникам...
+2
0
+2
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Арсений Элин
Парагвайский защитник это бренд!) Хороший потенциально трансфер, посмотрим как быстро сможет адаптироваться!
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0
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Ковид 07.10.52
Все глубже и глубже опускается наш футбол...до парагвайцев добрались...скоро и Гондурас придет...
0
-4
-4
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savik-A.M.
В 22 года капитан клуба , любопытно посмотреть
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0
0
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krupin82
Промес:Алексис,дружище,не привезёшь 400 кг кокоса?
+2
-4
-2
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Дмитрий Ким
Будет одним из лучших, как Айртон. Правда так же и свалит потом...
0
-2
-2
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Константин Титов
Неужели выберет N2 как у Жиго?
0
0
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Гоша Петров
Трансфермаркет уже оценивает его в 4 млн евро,и не просто так.Учитывая что до переезда в Европу парагвайцам не дают высокий ценник в местном чемпионате,это знак качества.
+1
0
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Вано Иванов
Отличные новости! Должен заиграть, удачи 🤞
+1
0
+1
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Виктор
Ответ MagicWithoutBorders
Надеюсь, что согласовали этого игрока с Абаскалем!
С Заремой.
0
-6
-6
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Гоша Петров
Ответ Кирилл Голивец
Парагвайская школа защитников считается одной из элитных в Южной Америке. Поглядим.
Да центральные защитники из Парагвая всегда были крепкими.В принципе сборная Парагвая играла в не типичный для латинской Америки основаный на физике и дисциплине британский футбол.
+1
-1
0
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Злодей Спб
Вот сразу видно, что спартак даёт шанс молодым воспитанникам, не то что Зенит :) #irony
+2
-8
-6
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MagicWithoutBorders
Надеюсь, что согласовали этого игрока с Абаскалем!
+2
0
+2
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