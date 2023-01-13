Камила Валиева убрала из соцсетей упоминание о титуле чемпионки России
Фигуристка Камила Валиева удалила упоминание о титуле чемпионки России из описания профилей в соцсетях.
Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении допинговых правил. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, должен быть аннулирован.
Победа на турнире была отмечена в инстаграме и телеграм-канале Валиевой в виде эмодзи золотой медали. Сейчас они отсутствуют.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
Липовая ЧР.
Чемпионат России превращается...
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Чемпионат России превращается...
...Превращается в элегантное шоу Навки
Дело уже в суде КАС.