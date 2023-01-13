Камила Валиева убрала из соцсетей упоминание о титуле чемпионки России

Теги сборная России допинг чемпионат России РУСАДА фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева удалила упоминание о титуле чемпионки России из описания профилей в соцсетях.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении допинговых правил. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, должен быть аннулирован.

Победа на турнире была отмечена в инстаграме и телеграм-канале Валиевой в виде эмодзи золотой медали. Сейчас они отсутствуют.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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14 комментариев

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Добрый Андрей
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Следующая новость-Трусова поставила себе золотишко ЧР в инсту. Липовая ЧР.
Ну вообще-то это логично, даже если Валиева невиновна, даже если у нее нет дисквалификации на будущее, то все равно все соревнования, на которых у нее были положительные допинг-пробы, аннулируются, другого тут и быть не может, только если бы проба Б была чистой. Нельзя сдать положительную пробу на соревнования и не быть дисквалифицированным
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Иван Меняйло
Саша Трусова прыгнула пятерной от счастья
Там папа Трусовой наверняка, с братками-рязанскими самбистами уже выдвинулся в сторону дома Ками. За золотом.
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Девушка Безимени
Елку разряжаем..
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Слепой1234
Ответ Ridl
Не смотря на весь этот кринж, Камила достойно себя ведёт УМНИЦА
Было бы достойно если бы она извинилась перед членами команды .
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Gemma157
Ах, какой классный сезон. Титулы передают друг другу как сдачу в автобусе 😆
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El Fenomeno 9️⃣
Что эта путриотка делает в запрещённой Мете?
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kate_ko
абсолютно логичное решение в данной ситуации. раз ее лишили этого титула.
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Lapo Elkann
Ответ Ridl
Не смотря на весь этот кринж, Камила достойно себя ведёт УМНИЦА
+++ +++++ Достойная девочка.
+3
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Иван Меняйло
Саша Трусова прыгнула пятерной от счастья
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-2
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
Следующая новость-Трусова поставила себе золотишко ЧР в инсту.
Липовая ЧР.
+6
-6
0
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Marky777
Ответ Ridl
Не смотря на весь этот кринж, Камила достойно себя ведёт УМНИЦА
Видели мы ее достойные выступления с капюшоном
+6
-9
-3
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Trash Talking
Легким движением руки Чемпионат России превращается...
Чемпионат России превращается...
Чемпионат России превращается...
Чемпионат России превращается...
...Превращается в элегантное шоу Навки
+4
-4
0
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ezhik38
Она думает, что так легко отделается ))
Дело уже в суде КАС.
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Ridl
Не смотря на весь этот кринж, Камила достойно себя ведёт УМНИЦА
+9
-8
+1
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