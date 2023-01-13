Камила Валиева убрала из соцсетей упоминание о титуле чемпионки России

Фигуристка Камила Валиева удалила упоминание о титуле чемпионки России из описания профилей в соцсетях.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении допинговых правил. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, должен быть аннулирован.

Победа на турнире была отмечена в инстаграме и телеграм-канале Валиевой в виде эмодзи золотой медали. Сейчас они отсутствуют.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?