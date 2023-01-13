Менди признан невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия. Два оставшихся обвинения рассмотрят летом

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Бенжамен Менди Футбол

С Бенжамена Менди сняли обвинения по 7 случаям сексуального насилия.

Защитнику «Манчестер Сити» вменяли в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.

Сегодня суд присяжных признал Менди невиновным по семи пунктам обвинения: 6 эпизодам изнасилования и в одном эпизоде насилия на сексуальной почве.

Присяжные не вынесли вердикт по одному эпизоду изнасилования и одной попытке изнасилования. Повторное судебное разбирательство по двум оставшимся обвинениям начнется 26 июня.

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68 комментариев

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Max Felen
Ответ Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Ну Райоле то сейчас физическая форма всё-таки немного по барабану
Хахахахаххахах
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Kerwen Muhammetgeldiyew
Ответ Знаток Спорта
Если окажется и там невиновен, кто вернёт ему потраченные годы карьеры?
Надеюсь это будет прецедентом для будущих дел. Чтобы Из за таких дам в будущем не сломали карьеру игрока
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Владислав Романов
А этим шалашовкам обвинения в клевете не хотят предъявить?
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Конь Пальто
Справедливость восторжествовала
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Kanonir152
Ответ DaRt FeLiX
Он и так толком в Сити не играл
Да прям. Нормально у него шла карьера до ситуации с судебными исками.
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Olajuvon
Важной уликой против меня вы считаете заявление моего соседа Липатникова, что он встретил меня на лестнице.
Но я ещё раз повторяю - он встретил меня в 4 часа, а не в 7.
И Ларису я не видел.
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Усатая Козляра
Ответ Niko [Ars]
А он в футбол не играет из-за репутационных рисков Сити или что?
не играет потому что он находится в тюрьме
то есть находился
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RAMIK
Ответ Stivi M.D.
А если его по всем эпизодам признают невиновным, кто ему возместит моральный ущерб? Не говоря уже про карьерный ущерб…
В Европе в таких случаях хорошая компенсация полагается. Но не думаю, что после этого он сможет играть на высоком уровне.
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Растиньяк
Ппц чуваку жизнь поломали, твaри
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DaRt FeLiX
Ответ Знаток Спорта
Если окажется и там невиновен, кто вернёт ему потраченные годы карьеры?
Он и так толком в Сити не играл
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БратДругБорщ
Серия пенальти будет?
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Pavelaznaurov
Столько лжи обрушили на человека!!!! Оказывается он невиновен, понятно что и остальные эпизоды придуманы…. И кто ответит ???? Вот кто обвинял его и признали ложью — за это им что грозит???
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justbored
Мир постепенно оправляется от митушного дурмана и начинает оценивать ситуации объективно.
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Северный болельщик
Ответ Stivi M.D.
А если его по всем эпизодам признают невиновным, кто ему возместит моральный ущерб? Не говоря уже про карьерный ущерб…
Поедет в Аль-Наср завершать карьеру
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Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Ответ Максим Табаран
Боюсь, что без шансов, видел его фото недавние. Он все ближе к Райоле в физической форме
Ну Райоле то сейчас физическая форма всё-таки немного по барабану
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Vinnipukh Vinni
Ответ Экспертное мнение
Пацан был просто из тех, кто любил потрахаться
Судя по тому, что спортс выкладывал из судов, так и есть )
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lissitsyn_draft
Как всегда, очень много комментариев, что оклеветали бедняжку, а вариант, что его адвокаты всем, кому нужно (и жертвам, и присяжным) занесли почему-то не признаётся.

То есть я свечку не держал конечно (как и другие комментаторы), но то что ничего не было и просто все решили его обобрать при таких количествах жертв ну как бы такой, спорный немного.
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anastasia Krugova
Суд присяжных полный цирк ((( Красноречья адвоката куда важнее чем доказательства..
как люди, которые не имею специального юридического образования , могут принимать решения в уголовном деле ..
как стоматолог или сантехник может понимать и знать основа криминалистики ??

речь не о деле Менди ,а о данных судах в целом
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Александра Александрова
Поэтому всегда говорю , нужна женщина рядом настоящая и единственная , а не профурсетки , которая тебя будет направлять , женщина это руль в семье , а мужчина это крыша ! Сейчас бы играл дальше , детишки бы бегали по дому , это разве не смысл жизни !
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justbored
Ответ DrDro
А безжалостные каратели спортса уже нажелали ему всего того же в тюрьме, что он с этими дамами делал)
это разновидность wishful thinking - собственные, зачастую неосознаваемые и подавляемые, желания выдаваемые за действительность
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Vinnipukh Vinni
Ответ rigobersong
Вспоминается Шон Роден Чемпион Олимпии! Шел к чемпионству долго и в 43 стал чемпионом, потом его обвинили изнасиловании, и даже не разбираясь ушли спонсоры, запретили участвовать в соревнованиях которым он посвятил всю жизнь. И даже после того как его полностью оправдали, крест на нем поставили окончательно, в 46 он умер. Во многом из-за всей этой ситуации. Удачи Менди, если его вины нет, то каждый кто его ложно обвинил должен быть наказан по всей строгости закона.
Когда его один раз обвинили, можно было поверить, что у него башню по пьяни сорвало, но когда их набралось с десяток и он стал выглядеть как конченный маньяк, всё стало "не так однозначно". Ну а потом пошли показания и выяснилось, что парень просто любит секс и никого не обижает ))
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Alex Legend
Офигеть, парень чисто полтора года потерял, а теперь ещё полгода "отдыхать"
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OldRedWhite
Жертвы проклятых расистов :
Менди и Промес !
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Wiley Fox
Нормально так благосостояние семи эпизодов в юбках увеличилось, думаю

Последние две держатся, но летом могут тоже оттаять

Белые снегурочки пока разгромно летят блм

Главное, чтобы у менди не всплыл эпизод с котом. Это не прощают
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+5
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шампион
Оказался единственным честным человеком во всей этой истории.
+1
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