Менди признан невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия. Два оставшихся обвинения рассмотрят летом

С Бенжамена Менди сняли обвинения по 7 случаям сексуального насилия.

Защитнику « » вменяли в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.

Сегодня суд присяжных признал Менди невиновным по семи пунктам обвинения: 6 эпизодам изнасилования и в одном эпизоде насилия на сексуальной почве.

Присяжные не вынесли вердикт по одному эпизоду изнасилования и одной попытке изнасилования. Повторное судебное разбирательство по двум оставшимся обвинениям начнется 26 июня.