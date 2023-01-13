Менди признан невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия. Два оставшихся обвинения рассмотрят летом
С Бенжамена Менди сняли обвинения по 7 случаям сексуального насилия.
Защитнику «Манчестер Сити» вменяли в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. По одному из обвинений в изнасиловании француза признали невиновным в сентябре.
Сегодня суд присяжных признал Менди невиновным по семи пунктам обвинения: 6 эпизодам изнасилования и в одном эпизоде насилия на сексуальной почве.
Присяжные не вынесли вердикт по одному эпизоду изнасилования и одной попытке изнасилования. Повторное судебное разбирательство по двум оставшимся обвинениям начнется 26 июня.
Но я ещё раз повторяю - он встретил меня в 4 часа, а не в 7.
И Ларису я не видел.
то есть находился
То есть я свечку не держал конечно (как и другие комментаторы), но то что ничего не было и просто все решили его обобрать при таких количествах жертв ну как бы такой, спорный немного.
как люди, которые не имею специального юридического образования , могут принимать решения в уголовном деле ..
как стоматолог или сантехник может понимать и знать основа криминалистики ??
речь не о деле Менди ,а о данных судах в целом
Менди и Промес !
Последние две держатся, но летом могут тоже оттаять
Белые снегурочки пока разгромно летят блм
Главное, чтобы у менди не всплыл эпизод с котом. Это не прощают