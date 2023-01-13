Глава Антидопингового агентства США об оправдании Валиевой: «Мир не может принять это корыстное решение РУСАДА»

Теги сборная России USADA женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт скептически оценил ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, должен быть аннулирован.

«WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и ISU (Международный союз конькобежцев) должны обжаловать это решение ради престижа антидопинговой системы и прав всех спортсменов.

Мир не может принять это корыстное решение РУСАДА, которое не так давно было ключевым инструментом в допинговом мошенничестве, спонсируемом российским государством, и находится в статусе несоответствия [Всемирному антидопинговому кодексу].

Правосудие требует полноценных, справедливых и публичных слушаний за пределами России», – заявил Тайгерт.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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26 комментариев

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Orange carrot
Ответ HoratioH
Сейчас все накинутся на Тайгерта. Но что он не так сказал? У спортсменки нашли допинг, но РУСАДА её признала невиновной и способной участвовать в ОИ. Если бы такая ситуация была с условным Нэйтаном Ченом, все бы орали про продажных америкосов и коррупционную составляющую
Так говори за себя и свою страну. Но ори давно считают что могут решать за весь мир.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Amneris
США - это весь мир? Им контурную карту подарить, что ль?
Только не дарите карту где есть территория России,а то границы не там.
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Jordan95
Ответ Лакс
и опять американец как обычно говорит за весь мир. И при этом именно американцы обманывали весь мир аж с трибуны ООН пробиркой с тальком.
Аж с трибуны ООН? Ого, не может быть...
Это там про боевых комаров вещают? Серьёзная контора...
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Беглый*
Ответ HoratioH
Сейчас все накинутся на Тайгерта. Но что он не так сказал? У спортсменки нашли допинг, но РУСАДА её признала невиновной и способной участвовать в ОИ. Если бы такая ситуация была с условным Нэйтаном Ченом, все бы орали про продажных америкосов и коррупционную составляющую
Если бы такая ситуация произошла с Ченом, его бы быстро оправдали во всех конечных инстациях. Да и в принципе с ним такая история не могла произойти, потому что давно известно, что практически все америкосы легально жрут допинг. У них есть на это разрешения.
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Orange carrot
Ответ ALEKS66
И он прав. Только у нас допингер и ее тренер-как ни в чем не бывало продолжает выступать везде да еще и прекрасно себя чувствовать. Пока так будем продолжать они и будут жрать всякую ерунду.
Да ладно, а Фелпс что делал после дисквала? А Гэтлин как себя чувствовал?
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dimitrii36
Мир с США начинается,кто следующий, выходи в сортир по одному...
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Пользователь Гугла
Ответ Зиля Бадриева
Зачем этот пафос? Тем более вне закона. Пусть вада докажет свое на суде, тогда и можно открывать рот. Или так хочется халявных медалей, что невтерпёж.
Учи матчасть деревня, там так не работает, вада нечено не обязана доказывать, это Вадиева должна доказывать как ей попал допинг в органихм, там другая система, не прокурор должен доаазывать вину, а адвокат невиновность, априори по кодексу вада ками виновна, у нее обнаружен допинг,
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Андрей Балабаев
Ответ Don_Krebs
Валиеву можно сколько угодно отмазывать и отбеливать внутри России, но в истории мирового спорта она останется как допингистка. Жалко ее, пусть скажет "спасибо" тем, кто пичкал ее всякой дрянью.
Вы бы почитали как препараты попадают в список запрещённых и кто это лоббирует. Западные аналоги милдроната разрешены. А то что в России используется запрещается. Так можно и до условного кваса дойти. Убирают конкурентов, ну и продвигают свою"правильную" фарму
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Jordan95
Она же ребёнок, как вы можете? Опять эти заокеанские империалисты гадят🤬

Ничего, ничего. Скоро на коленях приползёте и попросите вернуться обратно! Ясно!?

А ваша карманная Европа замёрзнет! В следующем году точно!

А Камилочка для нас чемпионка вселенной. Подставили девчонку бедную ;(
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Блинчик
Всё по делу, не поспоришь.)
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закрыт по беспределу
"Правосудие это я!" – заявил Тайгерт
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Ирина С
Видимо, мир должен принять корыстное желание USADA прикарманить незавоёванное командное золото!
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Андрей Балабаев
А он не помнит после скольки дисквалификаций бегал джастин гэтлин? В спринте, в 40 лет? На оскорбинке очевидно. И потом его ещё с почётом провожали, как и всяких тайсонов геев(фамилия). Лицемеры.
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exitor
Ответ ALEKS66
И он прав. Только у нас допингер и ее тренер-как ни в чем не бывало продолжает выступать везде да еще и прекрасно себя чувствовать. Пока так будем продолжать они и будут жрать всякую ерунду.
слушай, дурачек, ты свечку что-ли держал? Ты Камилу знаешь? Че ты там раскукарекался?
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Беглый*
Пусть допингисты Фелпс, Байлз и сестры Уильямс вернут все украденные у чистых спортсменок титулы
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ALEKS66
И он прав. Только у нас допингер и ее тренер-как ни в чем не бывало продолжает выступать везде да еще и прекрасно себя чувствовать. Пока так будем продолжать они и будут жрать всякую ерунду.
+8
-8
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Зиля Бадриева
Зачем этот пафос? Тем более вне закона. Пусть вада докажет свое на суде, тогда и можно открывать рот.
Или так хочется халявных медалей, что невтерпёж.
+2
-6
-4
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Лакс
и опять американец как обычно говорит за весь мир.
И при этом именно американцы обманывали весь мир аж с трибуны ООН пробиркой с тальком.
+11
-5
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Data Architector
Басманная РУСАДА...
+4
-6
-2
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HoratioH
Сейчас все накинутся на Тайгерта. Но что он не так сказал? У спортсменки нашли допинг, но РУСАДА её признала невиновной и способной участвовать в ОИ. Если бы такая ситуация была с условным Нэйтаном Ченом, все бы орали про продажных америкосов и коррупционную составляющую
+24
-10
+14
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Don_Krebs
Валиеву можно сколько угодно отмазывать и отбеливать внутри России, но в истории мирового спорта она останется как допингистка. Жалко ее, пусть скажет "спасибо" тем, кто пичкал ее всякой дрянью.
+18
-10
+8
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Orange carrot
Американцы как всегда считают себя пупом Земли и целым миром😀
+20
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Александр Шульгин
Ответ aleshon
Фигурное катание станет не олимпийским видом спорта. Если американцы будут настойчиво лишить нашу команду золота, то мы должны выйти из международного олимпийского комитета и не признавать фигурное катание олимпийским видом спорта.
Смешно
+3
-3
0
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aleshon
Фигурное катание станет не олимпийским видом спорта. Если американцы будут настойчиво лишить нашу команду золота, то мы должны выйти из международного олимпийского комитета и не признавать фигурное катание олимпийским видом спорта.
+2
-10
-8
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Zhuuuzhik
Америка очень хочет золото командника.
+5
-7
-2
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