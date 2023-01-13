Глава Антидопингового агентства США об оправдании Валиевой: «Мир не может принять это корыстное решение РУСАДА»
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт скептически оценил ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, должен быть аннулирован.
«WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и ISU (Международный союз конькобежцев) должны обжаловать это решение ради престижа антидопинговой системы и прав всех спортсменов.
Мир не может принять это корыстное решение РУСАДА, которое не так давно было ключевым инструментом в допинговом мошенничестве, спонсируемом российским государством, и находится в статусе несоответствия [Всемирному антидопинговому кодексу].
Правосудие требует полноценных, справедливых и публичных слушаний за пределами России», – заявил Тайгерт.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
Это там про боевых комаров вещают? Серьёзная контора...
Ничего, ничего. Скоро на коленях приползёте и попросите вернуться обратно! Ясно!?
А ваша карманная Европа замёрзнет! В следующем году точно!
А Камилочка для нас чемпионка вселенной. Подставили девчонку бедную ;(
Или так хочется халявных медалей, что невтерпёж.
И при этом именно американцы обманывали весь мир аж с трибуны ООН пробиркой с тальком.