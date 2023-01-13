Глава Антидопингового агентства США об оправдании Валиевой: «Мир не может принять это корыстное решение РУСАДА»

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт скептически оценил ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Но ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на победном для нее чемпионате России, должен быть аннулирован.

«WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и ISU (Международный союз конькобежцев) должны обжаловать это решение ради престижа антидопинговой системы и прав всех спортсменов.

Мир не может принять это корыстное решение РУСАДА, которое не так давно было ключевым инструментом в допинговом мошенничестве, спонсируемом российским государством, и находится в статусе несоответствия [Всемирному антидопинговому кодексу].

Правосудие требует полноценных, справедливых и публичных слушаний за пределами России», – заявил Тайгерт.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?