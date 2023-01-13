Овчинников о том, что Мартинес – лучший голкипер ЧМ-2022: «Ни в коем случае. Обыкновенный средний вратарь»

не считает лучшим вратарем .

– Кто лучший вратарь чемпионата мира? Мартинес?

– Нет, ни в коем случае.

– Почему? Он две серии пенальти выиграл.

– Если мы даем профессиональную оценку, пенальти – это лотерея. Это всего лишь удача.

Мы не можем оценить по серии пенальти уровень вратаря. Мартинес – обыкновенный средний вратарь, – сказал бывший голкипер «Локомотива» и экс-тренер ЦСКА в «Коммент.Шоу».

Аргентинский вратарь выступает за « » в . В составе сборной Аргентины он выиграл ЧМ-2022.