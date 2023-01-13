Овчинников о том, что Мартинес – лучший голкипер ЧМ-2022: «Ни в коем случае. Обыкновенный средний вратарь»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Сергей Овчинников ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Сергей Овчинников не считает Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022.

– Кто лучший вратарь чемпионата мира? Мартинес?

– Нет, ни в коем случае.

– Почему? Он две серии пенальти выиграл.

– Если мы даем профессиональную оценку, пенальти – это лотерея. Это всего лишь удача.

Мы не можем оценить по серии пенальти уровень вратаря. Мартинес – обыкновенный средний вратарь, – сказал бывший голкипер «Локомотива» и экс-тренер ЦСКА в «Коммент.Шоу».

Аргентинский вратарь выступает за «Астон Виллу» в АПЛ. В составе сборной Аргентины он выиграл ЧМ-2022.

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33 комментария

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marchellinos
Ответ Okaka
так он голов 8 пустил за 7 игр, какой он лучший
Сколько сейвов сделал считали? Много больше пропущенных голов.
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Arthur Jacob
Ответ Okaka
лучший вратарь ЧМ, кто пропускает меньше голов по мне, за 7 игр. Мартинес точно не лучше, он пропустил почти все, что летело в створ
Ни в одном из голов не было его ошибок, возможно максимум 2-й гол Мбаппе только
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El Ilusionista
Ответ real19024ver
Полностью прав. На ЧМ сверкают оч многие средние вратари а-ля Очоа, которые на кураже тащат, но сливаются на длинной дистанции. Больше половины ударов в створ пропустить, но затащить в пенальти - талант :)
Причем здесь длинная дистанция, когда Овчинникова сращивают про лучшего на ЧМ ?
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Тренерские конспекты Бормана
У меня в медиа лиге он бы сидел на лавке - добавил Овчинников
+3
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+3
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Okaka
Ответ Arthur Jacob
А Бартез на ЧМ-98 всего 2 пропустил, Бартез топ вратарём был ?
лучший вратарь ЧМ, кто пропускает меньше голов по мне, за 7 игр. Мартинес точно не лучше, он пропустил почти все, что летело в створ
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+2
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Arthur Jacob
Ответ Okaka
так он голов 8 пустил за 7 игр, какой он лучший
А Бартез на ЧМ-98 всего 2 пропустил, Бартез топ вратарём был ?
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-2
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Goshish
Ответ Пирс Морган
По игре не говорю, но лотерея слишком натянутое выражение)
Окей, очень специфичный скилл, который никак не отражает реальный уровень голкипера - так лучше?
Вон, Лунёв тоже отлично пенки брал, а в остальном просто нереальное днище. Нигматуллин, в свое время, тоже спецом по пеналям считался, но в целом был среднего уровня вратарь. Это же, кстати, и обратно применить можно - тот же Буффон, очень плох в пенках.
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typical passion
Ответ Кокич
Даже средний вратарь на коротком отрезке времени может прыгнуть выше головы и стать лучшим. Но это не значит, что он лучший вратарь современности.
В новости обсуждается лучший вратарь чм.
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Пирс Морган
Ответ Андрей Денисов
Ещё он пропустил более половины ударов в створ ворот)
Лотерея слишком натянутое выражение в данном случае, по игре не говорю
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Okaka
Ливакович за ЧМ сделал сейвов в несколько раз больше Мартинеса, а тот пропускал почти все, что летело в створ
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Goshish
Так он и правда средний вратарь, о чем говорит его карьера. Да, на ЧМ прыгнул выше головы.
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-2
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Okaka
Ответ Arthur Jacob
Пенальти обычная лотерея, наверное и в 3-х сериях пенальти все били прямо в руку Мартинесу))) ох уж эти хейтеры
так он голов 8 пустил за 7 игр, какой он лучший
+16
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Гамарджоба Генацвале
Ответ typical passion
Думаю, что у Овчинникова за всю карьера не было такого сейва, который сделал Мартинес на последних минутах экстратайма. А у кого из воротчиков этого ЧМ был такой сейв?
У него покруче сэйвы были.А насчет пенальти, то его сэйв в ЛЧ в игре с Монако посмотри, когда пенальти бил Пршо,из угла вытащил.
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алекс голудин
Обыкновенный средний вратарь стал лучшим на ЧМ-2022
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typical passion
Ответ Igor Shalamov
Овчинников один из лучших вратарей в истории России. В период 2000-05 это вообще топ
На выходах он играть никогда не умел.
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Arthur Jacob
Ответ real19024ver
Полностью прав. На ЧМ сверкают оч многие средние вратари а-ля Очоа, которые на кураже тащат, но сливаются на длинной дистанции. Больше половины ударов в створ пропустить, но затащить в пенальти - талант :)
Мартинес выиграл 3 серии пенальти из 3-х в составе сборной Аргентины, выиграл 3 титула со сборной за 1,5 года. Но вы продолжаете считать его средним вратарём ))))
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Пирс Морган
Ответ Igor Shalamov
Понятное дело, что он лучший в пенальти. Но если говорить по игре, то это как раз уровень Астон виллы
По игре не говорю, но лотерея слишком натянутое выражение)
+1
-1
0
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Arthur Jacob
Пенальти обычная лотерея, наверное и в 3-х сериях пенальти все били прямо в руку Мартинесу))) ох уж эти хейтеры
+6
-7
-1
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Igor Shalamov
Ответ typical passion
Думаю, что у Овчинникова за всю карьера не было такого сейва, который сделал Мартинес на последних минутах экстратайма. А у кого из воротчиков этого ЧМ был такой сейв?
Овчинников один из лучших вратарей в истории России. В период 2000-05 это вообще топ
+3
-1
+2
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Igor Shalamov
Ответ Пирс Морган
Мартинес выиграл все серии пенальти в составе национальной команды, прям лотерея. Тогда пускай бежит в казино.
Понятное дело, что он лучший в пенальти. Но если говорить по игре, то это как раз уровень Астон виллы
+1
0
+1
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real19024ver
Полностью прав. На ЧМ сверкают оч многие средние вратари а-ля Очоа, которые на кураже тащат, но сливаются на длинной дистанции. Больше половины ударов в створ пропустить, но затащить в пенальти - талант :)
+19
-8
+11
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typical passion
Думаю, что у Овчинникова за всю карьера не было такого сейва, который сделал Мартинес на последних минутах экстратайма. А у кого из воротчиков этого ЧМ был такой сейв?
+4
-8
-4
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Кокич
Даже средний вратарь на коротком отрезке времени может прыгнуть выше головы и стать лучшим. Но это не значит, что он лучший вратарь современности.
+2
-5
-3
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Андрей Денисов
Ответ b_arfa
Очередной, для кого пенальти это лотерея. Какой же позор
Без пенальти это вообще дно а не вратарь
+2
-4
-2
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Андрей Денисов
Ответ Пирс Морган
Мартинес выиграл все серии пенальти в составе национальной команды, прям лотерея. Тогда пускай бежит в казино.
Ещё он пропустил более половины ударов в створ ворот)
+29
-5
+24
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