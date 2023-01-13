Овчинников о том, что Мартинес – лучший голкипер ЧМ-2022: «Ни в коем случае. Обыкновенный средний вратарь»
Сергей Овчинников не считает Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022.
– Кто лучший вратарь чемпионата мира? Мартинес?
– Нет, ни в коем случае.
– Почему? Он две серии пенальти выиграл.
– Если мы даем профессиональную оценку, пенальти – это лотерея. Это всего лишь удача.
Мы не можем оценить по серии пенальти уровень вратаря. Мартинес – обыкновенный средний вратарь, – сказал бывший голкипер «Локомотива» и экс-тренер ЦСКА в «Коммент.Шоу».
Аргентинский вратарь выступает за «Астон Виллу» в АПЛ. В составе сборной Аргентины он выиграл ЧМ-2022.
Вон, Лунёв тоже отлично пенки брал, а в остальном просто нереальное днище. Нигматуллин, в свое время, тоже спецом по пеналям считался, но в целом был среднего уровня вратарь. Это же, кстати, и обратно применить можно - тот же Буффон, очень плох в пенках.