У Кварацхелии 14 (7+7) очков по «гол+пас» в Серии А, больше лишь у Осимхена – 15

вышел на чистое второе место в Серии А по системе «гол+пас».

21-летний полузащитник сборной Грузии забил гол в ворота « » в 18-м туре Серии А и отдал результативные пасы на и Виктора Осимхена.

Теперь на счету бывшего игрока «Локомотива» 7 голов и 7 голевых передач в 15 матчах. Лишь у партнера Хвичи, форварда , больше результативных действий – 12 голов и 3 ассиста.

Подробная статистика выступлений Кварацхелии – здесь.

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