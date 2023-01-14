У Кварацхелии 14 (7+7) очков по «гол+пас» в Серии А, больше лишь у Осимхена – 15
Хвича Кварацхелия вышел на чистое второе место в Серии А по системе «гол+пас».
21-летний полузащитник сборной Грузии забил гол в ворота «Ювентуса» в 18-м туре Серии А и отдал результативные пасы на Амира Ррахмани и Виктора Осимхена.
Теперь на счету бывшего игрока «Локомотива» 7 голов и 7 голевых передач в 15 матчах. Лишь у партнера Хвичи, форварда Виктора Осимхена, больше результативных действий – 12 голов и 3 ассиста.
Подробная статистика выступлений Кварацхелии – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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