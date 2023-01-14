У Кварацхелии 14 (7+7) очков по «гол+пас» в Серии А, больше лишь у Осимхена – 15

Теги Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Амир Ррахмани Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия вышел на чистое второе место в Серии А по системе «гол+пас».

21-летний полузащитник сборной Грузии забил гол в ворота «Ювентуса» в 18-м туре Серии А и отдал результативные пасы на Амира Ррахмани и Виктора Осимхена.

Теперь на счету бывшего игрока «Локомотива» 7 голов и 7 голевых передач в 15 матчах. Лишь у партнера Хвичи, форварда Виктора Осимхена, больше результативных действий – 12 голов и 3 ассиста.

Подробная статистика выступлений Кварацхелии – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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42 комментария

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Двойка Бубнова
Ответ King_X
Казалось, что больше, чем Ливерпуль, как это было в первом матче, он никого унижать не будет Но сегодня деклассирует почти на том же уровне, уже пяточками Юве раскатывает Фантастика, молодец нереальный. Сходу так в Серии А за играть - зверюга!! Ну и кажется, что это не в РФПЛ все к нему привыкли (как многие писали), а у самого мотивация подсдулась тогда
Ни у кого по определению не может быть столько же мотивации в РПЛ, да еще и в клубе с раскисшим Слуцким позднего образца, сколько в Серии А, в таких матчах против Ювентуса на заполненном Стадионе им. Марадоны
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nugoboss
Ответ banchik1
Ох уж этот казанский никчемный дриблер, которому нечего делать в итальянском чемпионате...
Да, наверное лучше бы вас подписал Наполи, да вы же гораздо круче знаете футбол.
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OldRedWhite
Ответ Пирс Морган
Рвет и мечет сегодня Хвича
Сегодня наконец то прежний был на 100 % !
Образца до паузы в Чемпионате, но и соперник был подходящий !
Кредо Ювентуса - открытый футбол без оглядки на оборону !
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Dimitri Gogiberidze
Ответ Леван Мкртчян
Наполи сегодня настолько крут, что через три минуты после вашего комментария вынужден сообщить , что уже нет - не во всех
Последний гол тоже через его пас был видвинут на свободное место оливеира и потом завертелас на пространстве.
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закрыт по беспределу
Красавелло!
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nugoboss
Хвича две игры не важно сыграл, Но сегодня доказал что он очень-очень крутой парень, Я надеюсь станет великим игроком.
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banchik1
Ох уж этот казанский никчемный дриблер, которому нечего делать в итальянском чемпионате...
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Boni Jek
Кварацхвели Осмимхен ....!
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Ильгиз Шакиров
Бывшего игрока "Локомотива" , сейчас нельзя писать что "Рубина" потому клуб играет в лучшей лиге мира?
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nugoboss
Ответ ecopromo
интересно, на грузинских сайтах следят за рекордами овечкина например?
В Грузии вообще хоккей не знает что такое а вот по поводу российских футболистов да фанаты интересуются последний за кого сильно радовались это был Аршавин
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Stade de Reims
Магарихар Бичо ⚽
+1
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nick-basil
WHOSCOR назначили Хвичу лучшим с оценкой 9.8! Осимен второй 9.4
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Joni Kvarc
Просто кайф !
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David Aprasidze
Ответ ecopromo
интересно, на грузинских сайтах следят за рекордами овечкина например?
Рекорды его по вылизыванию царя заметили, а на хоккей нам чихать
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ВладимирНеПутин
Ответ King_X
Казалось, что больше, чем Ливерпуль, как это было в первом матче, он никого унижать не будет Но сегодня деклассирует почти на том же уровне, уже пяточками Юве раскатывает Фантастика, молодец нереальный. Сходу так в Серии А за играть - зверюга!! Ну и кажется, что это не в РФПЛ все к нему привыкли (как многие писали), а у самого мотивация подсдулась тогда
При Слуцком даже у Хвичи мотивация пропала
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-1
-1
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Anton Kortenko
Биба и Боба короли футбола.
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Бускетс это позиция
Помнится года 3 назад увидел его нарезки на ютубе и подумал, что паренёк то талант, но даже не представлял, что он так сходу порвёт Серию А
+3
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+3
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rb
Так держать. Парень работает и заслужил это. Хочется чтобы по его примеру многие последовали за своей мечтой.
+2
0
+2
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Евгений Вавилов
Сегодня Ювентус играл очень плохо и проиграл по всем статьям жалко мне Ювентус но игра есть игра
+1
0
+1
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Петр Мартыненко
Ответ damondiamond
3 голевые отдал
Везде 2 пишут
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corazón blanco
Ответ damondiamond
3 голевые отдал
Две. С углового, когда разыграли домашнюю заготовку и после того, как перехватил передачу Бремера и навесил на Осимхена. Все-таки в моменте с первым голом это не голевая передача, все-таки это не хоккей.
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Jaxongir Shodiev
Лучше бы Арсенал за него предложил деньги, которые предложил за Мудрика
+1
0
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damondiamond
Ответ Петр Мартыненко
Комментарий удален пользователем
3 голевые отдал
+1
-1
0
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Петр Мартыненко
Ответ damondiamond
Уже 7+8
Комментарий удален
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corazón blanco
Ответ Леван Мкртчян
Наполи сегодня настолько крут, что через три минуты после вашего комментария вынужден сообщить , что уже нет - не во всех
Да. Наполи сегодня неудержимы, снесли Ювентус, как бешеный ветер. Серьёзная заявка на скудетто, чемпионская игра.
+7
-1
+6
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