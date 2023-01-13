Минин о Польше: «Никогда не сталкивался с неправильной реакцией на русских. Русофобия, о которой говорят, – искусственно поддерживаемый феномен. Политика сталкивает всех»
Станислав Минин в интервью Sports.ru высказался об отношениях России и Польши.
Комментатор «Матч ТВ» жил в Польше в детстве, в 80-х и 90-х годах.
– В Польше сталкивался с русофобией?
– Мне повезло, что я жил в большом городе. Сталкивался с проявлением нелюбви к России как к государству. На стене могли на польском написать: «Русские – вон из Чечни». Или «Ельцин – убийца». Это реакция на процессы, которые некоторыми политиками подпитывались и подпитываются.
На бытовом уровне был случай, когда камнями кидались в дом, но это чисто хулиганство. Мы играли в футбол, но пришли ребята с польской территории, хотели тоже поиграть. В итоге мы их прогнали, а они обиделись – и закидали дом камнями. Но в этом не было никакой русофобии, потому что на следующий день мы играли вместе.
Я никогда не сталкивался с тем, чтобы в Польше кто-то неправильно реагировал на русскую речь или на русских. Ни тогда, ни потом. Возможно, если бы я жил в другом районе Варшавы или в каком-нибудь маленьком городке с большим числом гопников или футбольных фанатов, то могло быть по-другому.
Те поляки, которые рядом с нами жили, не какие-то высокие слои, не аристократия. Их никак не напрягало соседство с нами – мне кажется, та русофобия, о которой говорят, это скорее политический феномен. Во многом искусственно поддерживаемый. И он касается государства, а не русских людей, русского языка или русской культуры.
К русской культуре, кстати, отношение в Польше теплое. Там любят и бардов наших, и классику, и кино. Мы не чужие друг другу народы, мы хорошо понимаем друг друга – и юмор похожий, и привычки, и характеры. Только есть история, политика – это сталкивает всех.
– Веришь, что отношения между Россией и Польшей когда-то будут другими?
– Сейчас отношения между государствами худшие за 30 лет. Даже в начале 90-х такого не было. Но если работать над отношениями, то все восстанавливается достаточно быстро. Это не глубинный конфликт, а политический.
За последние 30 лет мы были свидетелями, когда отношения между нашими государствами становились вдруг невероятно открытыми и перспективными. Например, так было на рубеже между 2009 и 2010 годом, до катастрофы самолета (10 апреля 2010 года в Смоленске разбился самолет Ту-154 с президентской делегацией Польши, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский – Sports.ru).
Тогда Путин ездил в Польшу, с Туском (на тот момент Премьер-министр Польши – Sports.ru) на пристани фотографировался, у них были встречи, совместные пресс-конференции, Катынь стали показывать на федеральных каналах.
Это был период какого-то потепления, но сейчас кажется, что происходил он в другой жизни, – рассказал Минин.
«Я сочинял эротические гороскопы. Возможно, сломал кому-то жизнь». Большое интервью Станислава Минина
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Ты хоть знаешь что такое викинг?
Это профессия
Госпади, необразованный, лучше ничего не пиши
АХАХХАХАХХА
Спроси у таких как я. А тем кто говорит по другому- пусть они выйдут на пол часа или меньше на площадь любого города с русской символикой. Его сначала окружать человека 4-10 а помле придёт полиция. Я неоднократно видел как тинейджеры со знаками русского флага на рюкзаке попадали. Так что если вы смотрите и читаете каких то псевдоблогеров игнорируя простых людей- вот у вас и проблема с осознанием действительности.
Подписанный на медвежий блог, вот это смешно)))
Русские это вообще "гребцы" из северных русских, у которых несомненно были отношения и с финно-уграми, так и с прибалтами поляками
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в своей сегодняшней колонке озаботился этническим происхождением россиян. По мнению нашего колумниста, половина русских являются потомками финно-угорских народов, растворенных в большом суперэтносе. Также парламентарий не оставил в стороне нашумевший вопрос преподавания национальных языков в школе и поведал о фольклорных героях, объединяющих русских и татар.
Мы — потомки финно-угров
В сегодняшней своей колонке я должен рассказать об одном факте, который у нас долгое время замалчивался, особенно в советский период. А именно о том, что как минимум половина русских — это потомки финно-угров. Центральная Россия (Москва, Кострома, Ярославль, Вологда и другие) — это территория, где исконно жили финно-угры. Половина европейской части России, Приуралье, Зауралье — тоже территория финно-угров. Даже нганасаны на самом деле являются финно-уграми.
РИ поддерживала Штаты в их войне за независимость
РИ дешево отдала Аляску
Штаты поддерживали Японию в 1905
Штаты поддерживали белых в 1917
Штаты поддерживали Художника
Ох уж эти спасающие
Рюриковичи вообще ни разу не славяне. От кого ты начало то свое ведешь?
Поляки - это поляне. Украинцы - русичи. Это все даже в самых досутпных источниках написано.
Вот докажи, что русские это славяне!