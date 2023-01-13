Минин о Польше: «Никогда не сталкивался с неправильной реакцией на русских. Русофобия, о которой говорят, – искусственно поддерживаемый феномен. Политика сталкивает всех»

Станислав Минин в интервью Sports.ru высказался об отношениях России и Польши.

Комментатор « » жил в Польше в детстве, в 80-х и 90-х годах.

– В Польше сталкивался с русофобией?

– Мне повезло, что я жил в большом городе. Сталкивался с проявлением нелюбви к России как к государству. На стене могли на польском написать: «Русские – вон из Чечни». Или «Ельцин – убийца». Это реакция на процессы, которые некоторыми политиками подпитывались и подпитываются.

На бытовом уровне был случай, когда камнями кидались в дом, но это чисто хулиганство. Мы играли в футбол, но пришли ребята с польской территории, хотели тоже поиграть. В итоге мы их прогнали, а они обиделись – и закидали дом камнями. Но в этом не было никакой русофобии, потому что на следующий день мы играли вместе.

Я никогда не сталкивался с тем, чтобы в Польше кто-то неправильно реагировал на русскую речь или на русских. Ни тогда, ни потом. Возможно, если бы я жил в другом районе Варшавы или в каком-нибудь маленьком городке с большим числом гопников или футбольных фанатов, то могло быть по-другому.

Те поляки, которые рядом с нами жили, не какие-то высокие слои, не аристократия. Их никак не напрягало соседство с нами – мне кажется, та русофобия, о которой говорят, это скорее политический феномен. Во многом искусственно поддерживаемый. И он касается государства, а не русских людей, русского языка или русской культуры.

К русской культуре, кстати, отношение в Польше теплое. Там любят и бардов наших, и классику, и кино. Мы не чужие друг другу народы, мы хорошо понимаем друг друга – и юмор похожий, и привычки, и характеры. Только есть история, политика – это сталкивает всех.

– Веришь, что отношения между Россией и Польшей когда-то будут другими?

– Сейчас отношения между государствами худшие за 30 лет. Даже в начале 90-х такого не было. Но если работать над отношениями, то все восстанавливается достаточно быстро. Это не глубинный конфликт, а политический.

За последние 30 лет мы были свидетелями, когда отношения между нашими государствами становились вдруг невероятно открытыми и перспективными. Например, так было на рубеже между 2009 и 2010 годом, до катастрофы самолета (10 апреля 2010 года в Смоленске разбился самолет Ту-154 с президентской делегацией Польши, погибли 96 человек, в том числе президент – Sports.ru).

Тогда Путин ездил в Польшу, с Туском (на тот момент Премьер-министр Польши – Sports.ru) на пристани фотографировался, у них были встречи, совместные пресс-конференции, Катынь стали показывать на федеральных каналах.

Это был период какого-то потепления, но сейчас кажется, что происходил он в другой жизни, – рассказал Минин.

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