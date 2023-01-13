Минин о Польше: «Никогда не сталкивался с неправильной реакцией на русских. Русофобия, о которой говорят, – искусственно поддерживаемый феномен. Политика сталкивает всех»

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Sports.ru Лех Качиньский Политика Матч ТВ Станислав Минин Футбол

Станислав Минин в интервью Sports.ru высказался об отношениях России и Польши.

Комментатор «Матч ТВ» жил в Польше в детстве, в 80-х и 90-х годах.

– В Польше сталкивался с русофобией?

– Мне повезло, что я жил в большом городе. Сталкивался с проявлением нелюбви к России как к государству. На стене могли на польском написать: «Русские – вон из Чечни». Или «Ельцин – убийца». Это реакция на процессы, которые некоторыми политиками подпитывались и подпитываются. 

На бытовом уровне был случай, когда камнями кидались в дом, но это чисто хулиганство. Мы играли в футбол, но пришли ребята с польской территории, хотели тоже поиграть. В итоге мы их прогнали, а они обиделись – и закидали дом камнями. Но в этом не было никакой русофобии, потому что на следующий день мы играли вместе.

Я никогда не сталкивался с тем, чтобы в Польше кто-то неправильно реагировал на русскую речь или на русских. Ни тогда, ни потом. Возможно, если бы я жил в другом районе Варшавы или в каком-нибудь маленьком городке с большим числом гопников или футбольных фанатов, то могло быть по-другому.

Те поляки, которые рядом с нами жили, не какие-то высокие слои, не аристократия. Их никак не напрягало соседство с нами – мне кажется, та русофобия, о которой говорят, это скорее политический феномен. Во многом искусственно поддерживаемый. И он касается государства, а не русских людей, русского языка или русской культуры.

К русской культуре, кстати, отношение в Польше теплое. Там любят и бардов наших, и классику, и кино. Мы не чужие друг другу народы, мы хорошо понимаем друг друга – и юмор похожий, и привычки, и характеры. Только есть история, политика – это сталкивает всех.

– Веришь, что отношения между Россией и Польшей когда-то будут другими?

– Сейчас отношения между государствами худшие за 30 лет. Даже в начале 90-х такого не было. Но если работать над отношениями, то все восстанавливается достаточно быстро. Это не глубинный конфликт, а политический.

За последние 30 лет мы были свидетелями, когда отношения между нашими государствами становились вдруг невероятно открытыми и перспективными. Например, так было на рубеже между 2009 и 2010 годом, до катастрофы самолета (10 апреля 2010 года в Смоленске разбился самолет Ту-154 с президентской делегацией Польши, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский – Sports.ru). 

Тогда Путин ездил в Польшу, с Туском (на тот момент Премьер-министр Польши – Sports.ru) на пристани фотографировался, у них были встречи, совместные пресс-конференции, Катынь стали показывать на федеральных каналах.

Это был период какого-то потепления, но сейчас кажется, что происходил он в другой жизни, – рассказал Минин.

«Я сочинял эротические гороскопы. Возможно, сломал кому-то жизнь». Большое интервью Станислава Минина

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аоу Воу
Ответ banchik1
Слушай, ну а я вот не сталкивался с чем подобным, например. Хотя тоже и ездил, и жил, и работал там. Вот какой разный у всех опыт, однако)
То есть нельзя обобщать?)) ой, как так получилось....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ BeastI666I
нет! почитай исследование наших же русских ученых. мы - финоугорцы. никакого отношения к славянам мы не имеем. Рюриковичи вообще ни разу не славяне. От кого ты начало то свое ведешь? Поляки - это поляне. Украинцы - русичи. Это все даже в самых досутпных источниках написано. Вот докажи, что русские это славяне!
Можно ссылки на эти исследования
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
А ТВ другое говорит. Может Минин инагент?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Ответ Иван Булкин
Живу в Калининграде, в Польшу часто ездили раньше. Среди культурных людей нет русофобии, а вот оставить машину в спальном районе не луча идея, могут побить стёкла, снять номера и т.д. А русофобских вещей в Польше по факту много, не в 80 когда наши войска там стояли, а после 91.
Слушай, ну а я вот не сталкивался с чем подобным, например. Хотя тоже и ездил, и жил, и работал там. Вот какой разный у всех опыт, однако)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ Аоу Воу
А я тебе еще больше скажу РИ поддерживала Штаты в их войне за независимость РИ дешево отдала Аляску Штаты поддерживали Японию в 1905 Штаты поддерживали белых в 1917 Штаты поддерживали Художника Ох уж эти спасающие
А что плохого в поддержке белых?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Ответ BeastI666I
и слава богу. значит адекватные люди. как иначе к нам относиться?!
В чём адекватность в разбивании стёкол машины рандомного обывателя? Может и Гитлер адекватно евреев вырезать приказывал?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аоу Воу
Ответ Maxim Vasnechov
А с чем "русская" символика ассоцируется? С русскими танками, которые в прошлом оккупировали Польшу, а сейчас разрушают Украину. Странно, откуда такой негатив?
Оккупировали польшу
АХАХАЗХАХАХАХАЗАЗАЗАЗЗААЗ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аоу Воу
Ответ BeastI666I
мы русские необразованные и родства не помним. потому все беды!!! славянин он ))) ахахах где таких берут славян ))) мы ВИКИНГИ!" потомки викингов и это звучит гордо!
Какие мы викинги?))
Ты хоть знаешь что такое викинг?
Это профессия
Госпади, необразованный, лучше ничего не пиши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ wadwill13
Спроси обычных людей кто по работе там находятся или живут русские... в сентябре я по работе ездил на две недели. В автобусе все смотрят коса, продавец в магазине питания отказалась продавать мне еду, документы по работе поляки намеренно задерживали до последних сроков хотя другим выдавали на след.день. я за две недели поменял одну студию потому что узнала что я русский хотя говорил по английски. Думала что я болгарин изначально. И это только часть примера обычного человека как я- часть. Не читай публики и прочее а спрашивай реальных людей. И не тех кто шкерится говоря на немецком или английском там и работают общаясь в 2-3 людьми и не имеют друзей и никуда даже гулять не выходят Спроси у таких как я. А тем кто говорит по другому- пусть они выйдут на пол часа или меньше на площадь любого города с русской символикой. Его сначала окружать человека 4-10 а помле придёт полиция. Я неоднократно видел как тинейджеры со знаками русского флага на рюкзаке попадали. Так что если вы смотрите и читаете каких то псевдоблогеров игнорируя простых людей- вот у вас и проблема с осознанием действительности.
А с чем "русская" символика ассоцируется? С русскими танками, которые в прошлом оккупировали Польшу, а сейчас разрушают Украину. Странно, откуда такой негатив?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Чидакин
Ответ Лев Эллис
Феномен, когда народу всё божья роса. Ну вот думаешь, одни из любых кинопроектов п*тинского электората - Бандитский Петербург и Брат-2. В одном главному герою помог поляк, в другом американец. Но нет, этим всё русофобы мерещатся в страшных снах.
Мальчик, водочки нам принеси и карту Польши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Ответ Аоу Воу
Проецировать свои отношения на всех АХАХХАХАХХА
Пшел вон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Ответ BeastI666I
мы русские необразованные и родства не помним. потому все беды!!! славянин он ))) ахахах где таких берут славян ))) мы ВИКИНГИ!" потомки викингов и это звучит гордо!
финноугры не викинги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аоу Воу
Ответ BeastI666I
Хей, славянин... ты прочитай текст!! вот цитата: "Комментатор «Матч ТВ» жил в Польше в детстве, в 80-х и 90-х годах."
"Русофобия, о которой говорят", когда говорят, в 90ые?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аоу Воу
Ответ banchik1
Живу в соседней с Польшей области, сто раз туда ездил (особенно, когда программа приграничного сотрудничества была актуальна), и просто потусить на выходные, и по магазинам прошвырнуться, и даже по работе. Ни разу, вообще ни разу не встречался ни с каким проявлением русофобии. Равно как не слышал ни о чем подобном и от десятков своих друзей и знакомых, которые точно так же ездили в Польшу. А вот наоборот, с помощью человеку, который не знает польского языка, сталкивался неоднократно. Поэтому людей, которые начинают затирать про русофобию, считаю либо даунами, делающими выводы исключительно на основе пропаганды, либо мерзавцами, сознательно врущими.
Проецировать свои отношения на всех
АХАХХАХАХХА
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wadwill13
Ответ Maxim Vasnechov
Кошмар, неужели опять соврали? Всем известно, что в Польше кровь русских младенцев на завтрак пьют!
Спроси обычных людей кто по работе там находятся или живут русские... в сентябре я по работе ездил на две недели. В автобусе все смотрят коса, продавец в магазине питания отказалась продавать мне еду, документы по работе поляки намеренно задерживали до последних сроков хотя другим выдавали на след.день. я за две недели поменял одну студию потому что узнала что я русский хотя говорил по английски. Думала что я болгарин изначально. И это только часть примера обычного человека как я- часть. Не читай публики и прочее а спрашивай реальных людей. И не тех кто шкерится говоря на немецком или английском там и работают общаясь в 2-3 людьми и не имеют друзей и никуда даже гулять не выходят
Спроси у таких как я. А тем кто говорит по другому- пусть они выйдут на пол часа или меньше на площадь любого города с русской символикой. Его сначала окружать человека 4-10 а помле придёт полиция. Я неоднократно видел как тинейджеры со знаками русского флага на рюкзаке попадали. Так что если вы смотрите и читаете каких то псевдоблогеров игнорируя простых людей- вот у вас и проблема с осознанием действительности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аоу Воу
Ответ sintenced
Смешно. Свежезареганный ботяра жалуется на левые профили.
О, один из таких))
Подписанный на медвежий блог, вот это смешно)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аоу Воу
Ответ BeastI666I
нет! почитай исследование наших же русских ученых. мы - финоугорцы. никакого отношения к славянам мы не имеем. Рюриковичи вообще ни разу не славяне. От кого ты начало то свое ведешь? Поляки - это поляне. Украинцы - русичи. Это все даже в самых досутпных источниках написано. Вот докажи, что русские это славяне!
Какая разница кто Рюриковичи?))
Русские это вообще "гребцы" из северных русских, у которых несомненно были отношения и с финно-уграми, так и с прибалтами поляками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sintenced
Ответ Аоу Воу
Нормально васнецовка нагнал минусов с левых профилей
Смешно. Свежезареганный ботяра жалуется на левые профили.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Живу в соседней с Польшей области, сто раз туда ездил (особенно, когда программа приграничного сотрудничества была актуальна), и просто потусить на выходные, и по магазинам прошвырнуться, и даже по работе. Ни разу, вообще ни разу не встречался ни с каким проявлением русофобии. Равно как не слышал ни о чем подобном и от десятков своих друзей и знакомых, которые точно так же ездили в Польшу. А вот наоборот, с помощью человеку, который не знает польского языка, сталкивался неоднократно. Поэтому людей, которые начинают затирать про русофобию, считаю либо даунами, делающими выводы исключительно на основе пропаганды, либо мерзавцами, сознательно врущими.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Аоу Воу
Он говорит про сейчас)))
Хей, славянин... ты прочитай текст!! вот цитата: "Комментатор «Матч ТВ» жил в Польше в детстве, в 80-х и 90-х годах."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Аоу Воу
Ну ты может и финноугорец, русские это славяне
мы русские необразованные и родства не помним. потому все беды!!! славянин он ))) ахахах где таких берут славян ))) мы ВИКИНГИ!" потомки викингов и это звучит гордо!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Аоу Воу
Ну ты может и финноугорец, русские это славяне
Милонов - ватник и запутинец! и тот со мной согласен.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в своей сегодняшней колонке озаботился этническим происхождением россиян. По мнению нашего колумниста, половина русских являются потомками финно-угорских народов, растворенных в большом суперэтносе. Также парламентарий не оставил в стороне нашумевший вопрос преподавания национальных языков в школе и поведал о фольклорных героях, объединяющих русских и татар.

Мы — потомки финно-угров
В сегодняшней своей колонке я должен рассказать об одном факте, который у нас долгое время замалчивался, особенно в советский период. А именно о том, что как минимум половина русских — это потомки финно-угров. Центральная Россия (Москва, Кострома, Ярославль, Вологда и другие) — это территория, где исконно жили финно-угры. Половина европейской части России, Приуралье, Зауралье — тоже территория финно-угров. Даже нганасаны на самом деле являются финно-уграми.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аоу Воу
Ответ BeastI666I
больше тебе скажу. За 100 лет американцы спасали нас от голода раз 5... ровно в 5 раз больше, чем "родное" правительство. Даже картины есть Айвазовского, как американцы везут хлеб голодающим крестьянам в конце 19 века, а Романовы было абсолютно наплевать.
А я тебе еще больше скажу
РИ поддерживала Штаты в их войне за независимость
РИ дешево отдала Аляску
Штаты поддерживали Японию в 1905
Штаты поддерживали белых в 1917
Штаты поддерживали Художника
Ох уж эти спасающие
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Аоу Воу
Ну ты может и финноугорец, русские это славяне
нет! почитай исследование наших же русских ученых. мы - финоугорцы. никакого отношения к славянам мы не имеем.
Рюриковичи вообще ни разу не славяне. От кого ты начало то свое ведешь?
Поляки - это поляне. Украинцы - русичи. Это все даже в самых досутпных источниках написано.

Вот докажи, что русские это славяне!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Кв
Ответ Лев Эллис
Феномен, когда народу всё божья роса. Ну вот думаешь, одни из любых кинопроектов п*тинского электората - Бандитский Петербург и Брат-2. В одном главному герою помог поляк, в другом американец. Но нет, этим всё русофобы мерещатся в страшных снах.
Логика уровня: "в одном фильме араб помогал еврею. Значит никакого антисемитизма у арабов не существует, это выдумки!"
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий